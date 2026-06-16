ETV Bharat / state

धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे! नागपूर संविधान चौकात कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन, आत्महत्या करणाऱ्यांच्या पालकांना 1 कोटी देण्याची मागणी

विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा खेळ खंडोबा करणाऱ्या व्यवस्थेला जबाबदार धरण्यासाठी हा लढा शेवटपर्यंत सुरू राहील असं प्रतिपादन कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी केलं.

आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थिनीच्या पोस्टरच्या पार्श्वभूमिवर आंदोलनाला संबोधित करताना अभिजीत दिपके
आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थिनीच्या पोस्टरच्या पार्श्वभूमिवर आंदोलनाला संबोधित करताना अभिजीत दिपके (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 16, 2026 at 10:05 PM IST

|

Updated : June 16, 2026 at 10:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर - देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्या संबंधित प्रश्नांवर जबाबदारी स्वीकारण्याची वेळ आलेली आहे. जोपर्यंत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला जात नाही तोपर्यंत हे आंदोलन मागे घेतलं जाणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा खेळ खंडोबा करणाऱ्या व्यवस्थेला जबाबदार धरण्यासाठी हा लढा शेवटपर्यंत सुरू राहील असं प्रतिपादन कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी केलं. यावेळी त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर निशाणा साधला. केंद्र सरकार आणि मुख्यमंत्री यांच्यावरही त्यांनी टीका केली.

नागपूर संविधान चौकात कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन (ETV Bharat)

नीट परीक्षेचा उघड झालेला संपूर्ण गैरव्यवहार, त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील वाढता मानसिक ताण आणि त्यातून घडणाऱ्या आत्महत्यांच्या घटना यासह आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत असणाऱ्या त्रुटींविरोधात आज कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वात नागपूरच्या संविधान चौकात आंदोलन करण्यात आलं. येथे युवकांचा प्रचंड आक्रोश पाहायला मिळाला. यात विविध विद्यार्थी, युवक संघटना, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत हे आंदोलन झालं.

विविध विद्यार्थी, युवक संघटना, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत हे आंदोलन
विविध विद्यार्थी, युवक संघटना, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत हे आंदोलन (ETV Bharat)


शिक्षण क्षेत्रातील वाढता गोंधळ - आंदोलनात संपूर्ण संविधान चौक परिसर घोषणांनी दणाणून गेलेला होता. हातात फलक आणि संविधानाच्या प्रती घेऊन युवक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले होते. शिक्षण क्षेत्रातील वाढता गोंधळ, स्पर्धा परीक्षांमधील कथित अनियमितता, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी होत असलेला खेळ आणि बेरोजगारीच्या प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरण्यात आलं. परीक्षांमधील गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. अनेक विद्यार्थी नैराश्य, तणाव आणि मानसिक दबावाखाली जगत असल्याची खंतही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

तरुणांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये - अभिजीत दिपके यांनी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे होणाऱ्या आगामी आंदोलनात देशभरातील युवकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असं आवाहन केलं. या देशातील युवकांना देशद्रोही म्हणण्याची भाषा काही नेत्यांकडून केली जाते. मात्र, शहीद भगतसिंग हे देखील युवकच होते. त्यांनी देशासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. या देशाचा युवक हा राष्ट्राचा आधारस्तंभ आहे. युवकांना हिंदू-मुस्लिमच्या वादात अडकवून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये, असं दिपके म्हणाले. यावेळी सतपाल महाराज, नितेश कराळे, याच्यासह हजारोच्या संखेने युवक उपस्थित होते.

विविध विद्यार्थी, युवक संघटना, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत हे आंदोलन
विविध विद्यार्थी, युवक संघटना, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत हे आंदोलन (ETV Bharat)


मुख्यमंत्र्यांवर टीका - आजच्या आंदोलनात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही जोरदार टीका करण्यात आली. नागपुरात आकांक्षा चतुर्वेदी नामक एक विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येचा उल्लेख करताना दिपके यांनी शासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एका विद्यार्थिनीने आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्यानंतरही मुख्यमंत्री स्तरावरून अपेक्षित संवेदना व्यक्त झाल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत आणि त्यांच्या मानसिक अवस्थेबाबत सरकार किती गंभीर आहे, हा प्रश्न आज प्रत्येक पालक आणि विद्यार्थी विचारत आहे, असं अभिजित दिपके म्हणाले.

विविध विद्यार्थी, युवक संघटना, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत हे आंदोलन
विविध विद्यार्थी, युवक संघटना, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत हे आंदोलन (ETV Bharat)


आत्महत्याग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना 1 कोटीची मदत द्या - नीट परीक्षा आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना 1 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी अभिजीत दिपके यांनी केली. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूकडे केवळ आकडेवारी म्हणून पाहू नये, तर त्यांच्या कुटुंबीयांच्या वेदना समजून घेऊन सरकारने जबाबदारी स्वीकारावी, असं ते म्हणाले.

हेही वाचा...

  1. माझ्यावरील हल्ला ‘आरएसएस’नेच केला; अभिजीत दिपकेंचा खळबळजनक आरोप!
  2. 'एक कोटी विद्यार्थी की एक मंत्री महत्त्वाचे हे पंतप्रधानांनी ठरवावं-अभिजीत दिपके
Last Updated : June 16, 2026 at 10:28 PM IST

TAGGED:

COCKROACH JANATA PARTY PROTESTS
धर्मेंद्र प्रधान
कॉक्रोच जनता पार्टी
अभिजीत दिपके
COCKROACH JANATA PARTY PROTESTS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.