पुण्यात ‘लहरा दो तिरंगा’ अभियानाला तरुणांचा प्रतिसाद; एसआयआर प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी
पुण्यात कॉक्रोच जनता पार्टीच्या ‘लहरा दो तिरंगा’ (Lehra Do Tiranga) अभियानात अभियानाला तरुणांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
Published : October 17, 2026 at 8:55 PM IST
पुणे : देशभरात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा (Gyanesh kumar Resignation) द्यावा, या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात विरोधक आक्रमक झाले आहेत. राजधानी दिल्लीत कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीनं करण्यात आलेल्या आंदोलनादरम्यान अभिजीत दिपके यांच्यासह अनेक आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. या पार्श्वभूमीवर कॉक्रोच जनता पार्टीकडून देशभरात ‘लहरा दो तिरंगा’ अभियान सुरू करण्यात आलं आहे. या अभियानांतर्गत आज पुण्यातही आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी मोठ्या संख्येने तरुण-तरुणींनी सहभाग नोंदवत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, तसेच एसआयआर (SIR) प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी केली.
‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रमाचे आयोजन : पुणे स्टेशन परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीनं ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने तरुण-तरुणी सहभागी झाले होते. दिल्लीतील जंतरमंतर येथे भारतीय राष्ट्रध्वज फडकवल्याप्रकरणी चुकीच्या पद्धतीनं ताब्यात घेतलेल्या आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे, सौरव दास यांच्यासह इतर आंदोलकांना पाठिंबा दर्शवणे, तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे, हा या कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन : यावेळी आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका तरुणीनं सांगितलं की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी देशभरात आंदोलन सुरू आहे. मात्र, पोलिसांकडून आंदोलकांना ताब्यात घेतलं जात आहे. या कारवाईच्या निषेधार्थ कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीनं देशभरात ‘लहरा दो तिरंगा’ अभियान राबविण्यात येत आहे. जोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन अशाच प्रकारे सुरू राहणार असल्याचा निर्धारही तिने व्यक्त केला.
हेही वाचा -