सोशल मीडियावर 'कॉकरोच जनता पार्टी'चा बोलबाला: मात्र संस्थापक अध्यक्षाच्या कुटुंबीयांना चिंता

सोशल माध्यमावर धुमाकूळ घालणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी देशभरातील तरुणांना भुरळ घातली आहे. मात्र त्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाटत आहे.

अभिजीत दिपके याचे आई वडील (ETV Bharat Reporter)
Published : May 22, 2026 at 8:19 AM IST

छत्रपती संभाजीनगर : देशभरातील समाज माध्यमांवर मागील तीन दिवसांमध्ये कॉकरोच जनता पार्टी धुमाकूळ घालताना पाहायला मिळत आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिकलेला अभिजीत दिपके या युवकानं शिक्षित पण शोषित युवकांचा आवाज होत सुरू केलेल्या पार्टीला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. आता नवीन राजकीय पक्ष उदयास येतोय, अशी आशा सर्वसामान्य युवकांमध्ये निर्माण झाली. मात्र त्याला मिळणाऱ्या लोकप्रियतेमुळे कुटुंबीयांना चिंतेनं ग्रासलं आहे. त्यानं राजकारणात न जाता चांगल्या पदाची नोकरी करावी. आजकालचं राजकारण पाहता, त्याच्यासोबत काहीही होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी बोलून दाखवली. तर त्यानं आता विधानसभा निवडणूक लढवावी. त्याचे नक्कीच दहा ते पंधरा आमदार निवडून येतील, असा विश्वास त्याच्या नातेवाईकांनी व्यक्त केला.

अभिजीतचं कुटुंब आहे शहरातील रहिवासी : सोशल मीडियावर चर्चेत आलेला अभिजीत दिपके हा मूळ हिंगोली जिल्ह्यातील असून त्याचे वडील भगवानराव दीपके हे नोकरीनिमित्त छत्रपती संभाजीनगरमध्ये स्थायिक झाले. भगवानराव दिपके वाळूज महानगर एक इथं राहतात. ते वाळूज औद्योगिक वसाहतीमध्ये उपअभियंता पदावर कार्यरत होते. एका वर्षांपूर्वी ते सेवानिवृत्त झाले, तर आई अनिता या गृहिणी आहेत. अभिजीत यानं शालेय शिक्षण शहरात पूर्ण केलं असून, त्यानंतर पुण्यात ब्रॉडकास्ट जर्नालिझमचं शिक्षण घेतलं. तो सध्या उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेतील बोस्टन विद्यापीठात जनसंपर्क विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहे. डिजिटल क्षेत्रात मार्केटिंग करण्यात त्याची विशेष ओळख आहे. 2020 ते 2023 आम आदमी पक्षात डिजिटल प्रचार विभागात त्यानं काम पाहिलं. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत त्यानं मिम्स विभागात काम पाहिलं. भाजपाच्या "देश के गद्दारोको गोली मारो सालो को" यावर "देश के गंवारोको स्कूल भेजो सालोको" अशा घोष वाक्यानं त्यानं उत्तर दिलं होतं.

अचानक सुरू झाली मोहीम : 15 मे 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बेरोजगार युवकांना परजीवी असं म्हणत झुरळ असा उल्लेख केला. त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असताना आम आदमी पक्षाच्या प्रसिद्धीचं काम पाहणाऱ्या अभिजीत दिपके या मराठी युवकानं सोशल मीडियावर 'कॉक्रोज जनता पार्टी' नावाची संघटना बनवली. त्यावर देशातील युवकांच्या समस्यांना वाचा फोडली. पाहता पाहता त्याला लाखो युवकांनी पसंती दिली आणि आपलं नाव नोंदवण्यास सुरुवात केली. अवघ्या काही दिवसात लाखो चाहते तयार झाले. शिवाय त्यांच्या भूमिकेला सोशल मीडियावर चांगली पसंती मिळाली. सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात त्यावर भाष्य देखील होण्यास सुरुवात झाली आहे.

तो लहानपणापासून खूप प्रामाणिक आहे : "लहानपणापासून अभिजीत शांत होता. प्राथमिक शिक्षण झाल्यावर उच्च शिक्षणासाठी तो पुण्याला गेला. तिथं अभियांत्रिकी शिक्षण घेण्यासाठी त्यानं प्रयत्न केला. मात्र त्यात त्याला रस आला नसल्यानं बहिणीनं त्याला हवं त्या क्षेत्रात शिक्षण घेण्याचा सल्ला दिला. बहिणीचं शिक्षण देखील विदेशात झाल्यानं अभिजीतनं देखील उच्च शिक्षणासाठी विदेशात जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानं उच्चशिक्षण घेऊन मोठ अधिकारी व्हावं अशी कुटुंबीयांची इच्छा होती. राजकारणात त्यानं जावं असं, कधीही वाटत नव्हतं. तो लहानपणापासून खूप प्रामाणिक आहे. त्याला खोटं काम आवडत नाही. त्यामुळे त्यानं राजकारणात न पडता चांगली नोकरी करावी," असं वाटत असल्याचं मत अभिजीतची आई अनिता यांनी व्यक्त केलं.

त्याच्या जीविताला धोका : "त्यानं राजकारणात जाऊ नये असं वाटते. आजच्या काळात कोण कोणाला काय नुकसान पोहोचवतील याची खात्री नाही. त्यात आमच्या मुलानं अशा पद्धतीनं समाज माध्यमांवर मोहीम राबवल्यानं त्याची कृती अनेकांना आवडली नसेल. त्यामुळे तो विदेशातून परत आल्यावर त्याच्यासोबत देखील काही बरंवाईट होऊ शकते, अशी भीती आम्हाला आहे," असं मत अभिजीतचे वडील भगवान दिपके यांनी व्यक्त केलं. "अभिजीतच्या पाठीशी कितीही युवक असले तरी त्याच्याबाबत काळजी वाटत आहे. आताही असं वाटते की त्यानं परत आल्यावर राजकारणात न जाता चांगल्या पदावर नोकरी करावी. आजच्या काळातील राजकारण पाहता, त्याला राजकारणात जाण्यासाठी कधीही पाठिंबा देणार नाही," अशी भावना आई अनिता दिपके यांनी व्यक्त केली.

नातेवाईकांनी दिला भरोसा : कुटुंबीयांनी अभिजीतच्या या कृतीचं समर्थन न करता त्यानं चांगल्या पदाची नोकरी करावी, अशी इच्छा व्यक्त केली. तर त्याच्या हिंगोली येथील नातेवाईकांनी मात्र त्याला मिळणाऱ्या प्रतिसादाबाबत आनंद व्यक्त केला. "त्यानं आता स्वतःचा पक्ष काढून बेरोजगार युवकांचा आवाज व्हावं. विधानसभा निवडणूक लढवावी, त्याला तर विजय मिळेलच, मात्र सोबत किमान दहा ते पंधरा आमदार निवडून येतील. सरकारच्या धोरणांचा रोष बाहेर येईल. त्यानं मुख्यमंत्री होण्याची तयारी केल्यास हरकत नाही," असं मत त्याच्या काकांनी व्यक्त केलं. "आधी सर्वांना हसू आलं, मात्र काही दिवसात मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. अभिजीतनं जर पक्ष सुरू केला तर त्याला पाठिंबा देऊ," असा निर्धार त्याच्या हिंगोली तालुक्यातील मूळ गावातील युवकांनी व्यक्त केला.

