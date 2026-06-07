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अभिजीत दिपके छत्रपती संभाजीनगरमधील घरी दाखल, कुटुंबीयांनी औक्षण करत केलं स्वागत

'कॉकरोच जनता पार्टी'चा संस्थापक अभिजीत दिपके हा छत्रपती संभाजीनगरमधील घरी दाखल झाला आहे. कुटुंबीयांनी त्याचं स्वागत केलं.

Abhijeet Dipke family welcome
अभिजीत दिपके हा छत्रपती संभाजीनगरमधील घरी दाखल (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 7, 2026 at 10:59 AM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - कॉकरोच जनता पार्टीचा संस्थापक अभिजीत दिपके हा छत्रपती संभाजीनगरमधील घरी दाखल झाला आहे. कुटुंबीयांनी हार घालून औक्षण करत त्याचं स्वागत केलं. शनिवारी दिल्लीत आंदोलन केल्यावर रविवारी पहाटे अभिजीत दिपके हे छत्रपती संभाजीनगर येथील वाळूजमधील घरी दाखल झाला.

अमेरिकेतून भारतात परतल्यानंतर त्यानं सहा जून रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केलं होतं. आंदोलनाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर तो विमानानं मुंबईत आणि नंतर समृद्धी महामार्गानं घरी पोहचला. त्याच्या आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला होता. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी स्वतः सुरक्षा व्यवस्थेवर लक्ष ठेवून होते.

अभिजीत दिपके हा छत्रपती संभाजीनगरमधील घरी दाखल (ETV Bharat Reporter)

अभिजीतच्या आगमनानंतर नातेवाईक आणि समर्थकांनी त्याचं जंगी स्वागत केलं. वडिलांनी हार घालून तर आईनं औक्षण करून त्याचं स्वागत केलं. त्यामुळं परिसरात काही काळ उत्सुकतेचं वातावरण पाहायला मिळालं.

अभिजीतनं शनिवारी सायंकाळी आपल्या घरी जात असल्याचं समाज माध्यमांवर सांगितलं होतं. एक वर्षापासून कुटुंबीयांना भेटलो नाही. जीवाला धोका असल्यानं घरची मंडळी अज्ञातस्थळी गेले होते. मात्र, भेट होईल असं त्यानं सांगितलं होतं. अखेर आज ती भेट झाली. घरी आल्यावर अभिजीत दिपकेनं सर्वांचे आभार मानले. दिल्लीमध्ये जंतरमंतर मैदानावर मोठ्या प्रमाणात लोकांनी आंदोलनाला साथ दिली. ही तर एक सुरुवात आहे. आता देशव्यापी आंदोलन उभारणार असल्याचे संकेत अभिजीतनं दिले. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आमची आहे. त्यासाठी देशव्यापी आंदोलन असेल. त्याची रूपरेषा लवकरच आपल्याला सांगण्यात येईल, असं त्यानं सांगत घरात प्रवेश केला. त्यावेळी कुटुंबीयांनी त्याचं जंगी स्वागत केलं.

Abhijeet Dipke family welcome
अभिजीत दिपके घरी परतला (ETV Bharat Reporter)

कुटुंबीय आले शहरात - अभिजीत दिपके यानं समाज माध्यमांवर चळवळ सुरू करताच त्याला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर अभिजीतच्या घरी अनेकांनी भेट दिली. कुटुंबीयांची विचारपूस देखील केली. मात्र, जीविताला धोका निर्माण होईल या भीतीनं आई - वडील आणि कुटुंबीय अज्ञातस्थळी गेले होते. सर्वांशी असलेला संपर्क तोडला होता. घराबाहेर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची निगराणी देखील केली होती. कुटुंबीय घरी नव्हते. मात्र, अभिजीत मुंबईमार्गे छत्रपती संभाजीनगरकडे रवाना होताच कुटुंबीय आपल्या घरी परतले. मुलगा एका वर्षाने घरी परत आल्याने आईने त्याला जवळ कवटाळले आणि घरात घेऊन गेली. कुटुंबीयांमध्ये भावनिक क्षण असल्याचं पाहायला मिळाले.

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ABHIJEET DIPKE ARRIVED AT RESIDENCE
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अभिजीत दिपके छत्रपती संभाजीनगर
अभिजीत दिपके कुटुंब स्वागत
ABHIJEET DIPKE IN SAMBHAJINAGAR

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