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'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे प्रमुख अभिजीत दिपके यांची प्रकृती खालावली; लोकांना भेटतानाच आली चक्कर

नीट परीक्षा घोटाळ्याविरोधात सलग 40 दिवस आंदोलन करणाऱ्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे प्रमुख अभिजीत दिपके यांना शनिवारी प्रकृती खालावल्यामुळं चक्कर आली आहे.

ABHIJEET DIPKE HEALTH
अभिजीत दिपके यांची प्रकृती खालावली (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 1, 2026 at 6:40 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांच्या प्रकृतीत अचानक बिघाड झाला आहे. शनिवारी (दि.1) दुपारी बाराच्या सुमारास ते घरी आलेल्या लोकांना भेटत होते. त्यावेळी अचानकच त्यांना चक्कर आली अन् लगेच उलट्या व्हायला सुरुवात झाली. यानंतर ते तातडीनं घरात गेले. काही वेळात डॉक्टरांनाच दिपकेंच्या घरी बोलण्यात आलं. त्यांची तपासणी झाल्यावर अतिताण-तणाव, अवेळी झोप, जेवण यामुळं हा त्रास झाला असावा असा अंदाज डॉक्टरांनी व्यक्त केलाय. त्यांचा रक्तदाबी कमी झाल्यामुळं त्यांना आराम करण्याची गरज आहे, असं डॉक्टरांनी सांगितलं. अभिजीत दिपके यांच्या रक्ताचे नमुने चाचणीसाठी घेतले आहेत. रक्ताचे रिपोर्ट आल्यानंतर पुढील उपचार ठरवणार, असं डॉक्टरांनी सांगितलं.

अचानक सुरू झाला त्रास : अभिजीत दिपके यांनी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या माध्यमातून नीट परीक्षा फुटीच्या प्रकरणात आंदोलन सुरू केलं. त्यांनी सुमारे 40 दिवस आंदोलन केलं. आंदोलनादरम्यान त्यांना अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी पाठिंबा दिल्यामुळं त्यांचं नेतृत्व उदयास आलं. इतकंच नाही तर त्यांची लोकप्रियता देखील चांगलीच वाढली आहे. ते शहरात परत आल्यावर त्यांनी आपल्या घरी लोकांना भेटण्यासाठी वेळ दिली आहे. रोज त्यावेळी नागरिक मोठ्या संख्येनं अभिजीत दिपके यांना भेटायला येत आहेत. शनिवारी (दि.1) दुपारी बाराच्या सुमारास ते लोकांच्या भेटी घेत असताना त्यांना अचानक त्रास सुरू झाला. डोकेदुखीनंतर उलट्या झाल्यामुळं त्यांना कमालची अस्वस्थता जाणवू लागली. त्यामुळं त्यांनी पुढील भेटी टाळून घरात जाणं पसंत केलं.

माध्यमांशी बोलताना डॉ. विशाल लहाने (ETV Bharat Reporter)

डॉक्टरांनी केली तपासणी : अभिजीत दिपके यांची प्रकृती अचानक बिघडल्यामुळं कुटुंबीयांनी तातडीनं डॉक्टरांना संपर्क केला. यानंतर काही वेळातच डॉक्टर स्वतः घरी आले आणि त्यांनी अभिजीत यांची तपासणी केली. "अभिजीत मागील काही दिवसांपासून आजारी होते. त्यांना टायफॉइडची लक्षणं दिसून आली होती. त्यामुळं दिल्लीत याबाबत त्यांनी उपचार घेतले होते. आठ दिवसापूर्वी त्यांचा आजर बरा झाला असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र त्यानंतरही त्यांनी बराचकाळ आंदोलन केलं. सतत लोकांशी संवाद साधला. त्याकाळात त्यांनी गरजेचं असताना आराम केला नाही. त्यामुळं शरीरात थकवा कायम असल्याचं दिसून येत आहे. यामुळं त्यांची प्रकृती अचानक खालावली. अभिजीत दिपकेंवर उपचार सुरू असून त्यांनी आराम करणं गरजेचं आहे. रक्ताचा चाचणी अहवाल आल्यावर पुढील उपचार ठरवण्यात येईल," असं अभिजीत दिपके यांचे डॉक्टर विशाल लहाने यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

ABHIJEET DIPKE FALLS ILL
अभिजीत दिपके प्रकृती
कॉक्रोच जनता पार्टी
COCKROACH JANATA PARTY PROTEST
ABHIJEET DIPKE HEALTH

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