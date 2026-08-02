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धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीची पुढची चाल काय? 5 ऑगस्टला महत्त्वाची बैठक

कॉकरोच जनता पार्टीची महत्त्वाची बैठक 5 ऑगस्ट रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे अभिजीत दिपके यांच्या निवास्थानी होणार आहे.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 2, 2026 at 7:15 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : कॉकरोच जनता पार्टीच्या कोअर कमिटीची बैठक मंगळवारी (5 ऑगस्ट) संघटनेचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांच्या निवासस्थानी होणार आहे. या बैठकीत पक्षाच्या आगामी आंदोलनाची दिशा, नवीन मुद्दे आणि पुढील भूमिका यावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतरमंतर इथं करण्यात आलेल्या आंदोलनानंतर कॉकरोच जनता पार्टीची देशभर चर्चा झाली होती. या आंदोलनाला समाजमाध्यमांवरही मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. त्यानंतर पक्षाच्या पुढील वाटचालीबाबत विविध चर्चा सुरू असताना ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. बैठकीनंतर घेतलेल्या निर्णयांची अधिकृत माहिती माध्यमांना दिली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली असून पक्षाचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनीही या बैठकीच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

दिल्लीतील आंदोलनाला यश : नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत मोठी चिंता व्यक्त होत होती. त्याच पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमांवर कॉकरोच जनता पार्टीची चर्चा सुरुवात झाली. सीजेपीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. या मागणीसाठी विविध टप्प्यांमध्ये आंदोलनं करण्यात आली. त्यानंतर दिल्लीतील जंतर-मंतर इथं आमरण उपोषण सुरू करण्यात आलं. या आंदोलनाचं नेतृत्व अभिजीत दिपके आणि शास्त्रज्ञ सोनम वांगचुक यांनी केलं. आंदोलनाला अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि सिनेकलाकारांनी पाठिंबा दिला. सुमारे 36 दिवसांच्या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे कॉकरोच जनता पार्टीची देशभरात मोठी चर्चा झाली.

पुढील दिशा ठरवण्यासाठी बैठक : दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीचार्जनंतर या आंदोलनाला अधिक व्यापक पाठिंबा मिळाला. विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागणीला यश मिळाल्यानंतर आता पक्षाची पुढील भूमिका आणि आगामी आंदोलनांची दिशा काय असणार? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर 5 ऑगस्ट रोजी छत्रपती संभाजीनगरातील वाळूज येथील अभिजीत दिपकेंच्या निवासस्थानी कॉक्रोज जनता पार्टीच्या कोअर कमिटीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला जवळपास 15 सदस्य उपस्थित राहणार असून आगामी भूमिका आणि पुढील आंदोलनांबाबत चर्चा होणार आहे. बैठकीनंतर माध्यमांना अधिकृत माहिती दिली जाईल. या बैठकीला अभिजीत दिपकेंनी दुजोरा दिला असून, बैठकीपूर्वी याबाबत अधिक भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला.

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TAGGED:

DELHI PROTEST
ABHIJIT DIPKE NEXT MEETING
CJP NEXT MEETING ABHIJEET DIPKE
कॉकरोच जनता पार्टी बैठक
COCKROACH JANATA PARTY MEETING

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