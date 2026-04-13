राजधानी एक्सप्रेसमधून 4 कोटी 26 लाखांचं कोकेन जप्त; महिलेला अटक, ५० कॅप्सूलमध्ये लपवून केली जात होती तस्करी

राजधानी एक्सप्रेसमध्ये कारवाई करुन कोकेनच्या तस्करीचा भांडाफोड केला. डीआरआय पथकानं तब्बल चार कोटी 26 लाख किमतीच्या 853 ग्रॅम कोकेन पावडरचा साठा जप्त केलाय.

Published : April 13, 2026 at 8:22 PM IST

नागपूर - अमली पदार्थ तस्करीसाठी गुन्हेगार आता किती कुटील मार्ग अवलंबू लागलेत याचा धक्कादायक नमुना नागपुरात समोर आला आहे. शॅम्पूच्या बाटल्यांमध्ये कोकेन लपवून तस्करी केली जात होती. मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या(डीआरआय) नागपूर युनिट राजधानी एक्सप्रेसमध्ये कारवाई करुन कोकेनच्या तस्करीचा भांडाफोड केलाय. डीआरआय पथकानं तब्बल चार कोटी 26 लाख किमतीच्या 853 ग्रॅम कोकेन पावडरचा साठा जप्त केलाय. या प्रकरणी एका महिलेला अटक करण्यात आली आहे.

गुप्त माहितीच्या आधारे डीआरआयच्या नागपूर पथकाने हजरत निजामुद्दीन केएसआर बेंगळुरू राजधानी एक्सप्रेसमध्ये सापळा रचलेला होता. संशयित महिला प्रवाशाला नागपूर स्थानकावर अडवून तिला अजनी रेल्वे स्थानावर खाली उतरवण्यात आलं. तपासणीदरम्यान महिलेच्या सामानातील शॅम्पूच्या बाटल्या संशयास्पदरीत्या फार जड वाटल्या. ज्यावेळी तपासणी करण्यात आली त्यावेळी संपूर्ण रॅकेटचा भांडाफोड झाला आहे.


शाम्पूच्या बाटलीत कोकेन - शाम्पूच्या बाटल्यांतील द्रव काढल्यानंतर आतून ५० सीलबंद कॅप्सूल बाहेर आल्या. प्रत्येक कॅप्सूलमध्ये पांढऱ्या रंगाचं कोकेन भरलेले होतं. प्राथमिक चाचणीत हा अमली पदार्थ असल्याचं स्पष्ट होताच अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण साठाचं जप्त केला आहे. जप्त करण्यात आलेल्या कोकेनची काळ्या बाजारातील किंमत सुमारे 4 कोटी 26 लाख रुपये असून, एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवून महिलेला अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयाने तिला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

डीआरआयचा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ - डीआरआय नागपूर पथकाकडून अलीकडच्या काळात ड्रग्ज माफियांविरोधात एकामागून एक धडक कारवाया सुरू आहेत. वर्ध्यातील मेफेड्रोन कारखाना उद्ध्वस्त करणे, भगेमारी टोल नाक्यावरून गांजाची मोठी खेप जप्त करणे, भिलाई आणि अमरावतीतील कारवाया या सर्व घटनांमुळे आंतरराज्य ड्रग्ज सिंडिकेट हादरले आहे.

