सीएनजीनंतर आता मुंबईवर कोळसा संकट; किंमतीही वाढल्या
इराण-अमेरिका-इस्रायलमधील युद्धामुळं गॅस पुरवठा विस्कळीत झाल्यानं हॉटेल व्यावसायिकांनी कोळशाचा वापर वाढवला आहे. परिणामी आता मुंबईत कोळशाचाही (Coal Prices) तुटवडा जाणवू लागला आहे.
Published : March 17, 2026 at 4:51 PM IST
मुंबई : इस्रायल अमेरिका आणि इराण या देशांमधील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या गॅस तुटवड्याचा परिणाम आता मुंबईवरही दिसू लागला आहे. गेल्या काही दिवसापासून संपूर्ण शहर आणि उपनगर परिसरामध्ये एलपीजी सिलेंडरचा तुटवडा आहे. पर्यायी खाद्य व्यवसायिकांनी कोळशाच्या आणि रॉकेलच्या शेगडीचा पर्याय निवडला आहे. मात्र, आता मुंबईत कोळशाचाही तुटवडा जाणवू (Coal Prices) लागला आहे.
कोळशाच्या किंमतीत वाढ : मुंबईत उद्भवलेल्या गॅस टंचाईमुळं शहरात, उपनगरात अनेक हॉटेल व्यवसायिकांनी, केटरर्सनी चुलीवर खाद्यपदार्थ बनवून ग्राहकांना सेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यासाठी लागणाऱ्या कोळशाच्या साठ्यामध्ये मुंबईमध्ये मोठी कमतरता निर्माण झाली आहे. मुंबईत साठा कमी आणि मागणी जास्त असल्यामुळं कोळशाच्या किंमतीतही चांगलीच वाढ झाली आहे. प्रति किलो कोळशाच्या दरामध्ये दहा ते पंधरा रुपयांनी वाढ झाली आहे.
मुंबईमध्ये उपलब्ध कोळसा अतिशय कमी : याविषयी बोलताना शिवडी येथील कोळसा व्यवसायिक इमरान खान म्हणाले, "एम.पी.सी.बी (महाराष्ट्र पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डने) कोळशावर बंदी घातली होती. त्यानंतर मुंबईत येणाऱ्या कोळसा आयातीमध्ये मोठी घट करण्यात आली. यामुळं आता उपलब्ध कोळसा मुंबईमध्ये अतिशय कमी आहे. मात्र आता गॅस मिळत नसल्यामुळं लोक कोळशाची मागणी करत आहेत. उपलब्ध कोळसा नक्की कितीकाळ पुरेल हे सांगणं कठीण आहे. तरी येत्या दोन ते तीन दिवसात कोळसा संपेल असं आम्हाला वाटतं."
कोळसा प्रति किलो 5 ते 10 रुपयांनी वाढला : शिवडी मार्केटमध्ये दररोज 200 टन कोळशाची मागणी होत आहे. तर मार्केटमध्ये 500 टन साठा शिल्लक आहे. अशावेळी घाऊक बाजारामध्ये मिळणारा कोळसा प्रति किलो 5 ते 10 रुपयांनी वाढला आहे. जो कोळसा आधी 30 रुपये किलो मिळत होता. तो आता 38 रुपये किलो मिळत आहे. तर किरकोळ बाजारामध्ये 40 ते 45 रुपये प्रति किलो इतके पैसे नागरिकांना मोजावे लागत आहेत.
महापौर काय म्हणाल्या होत्या? : दुसरीकडं नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत याविषयी बोलताना मुंबईच्या महापौर रितू तावडे म्हणाल्या होत्या की, "मुंबईत कोणत्याही प्रकारची गॅसची टंचाई नाही. कारण नसताना नागरिकांनी पॅनिक होऊ नये. 25 दिवसात प्रत्येका व्यक्तीला गॅस मिळत आहे. जर कोळशाचा वापर होत असल्याची कोणतीही माहिती असेल तर ती माझ्याकडं पोहोचवावी."
