कोळशाच्या दरात 10 टक्क्यांनी वाढ; गॅस टंचाईमुळं कोळसा शेगडीला पुन्हा मागणी

आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या युद्धामुळं भारतात एलपीजी गॅसची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. यामुळं आता कोळशाच्या दरात 10 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

कोळशाच्या दरात वाढ
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 16, 2026 at 1:57 PM IST

(पिंपरी चिंचवड) पुणे : आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या युद्ध परिस्थितीचा परिणाम आता थेट सर्वसामान्य नागरिकांच्या स्वयंपाकघरावर दिसू लागला आहे. एलपीजी गॅस सिलेंडरचा तुटवडा वाढल्यानं मावळ तालुक्यातील नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गॅस सिलेंडर वेळेवर उपलब्ध होत नसल्यानं अनेक कुटुंबांनी स्वयंपाकासाठी पुन्हा पारंपरिक कोळसा शेगडीचा पर्याय स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी, गेल्या काही दिवसात कोळशाच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली असून त्याचा थेट परिणाम दरवाढीच्या स्वरूपात दिसून येत आहे.


कोळसा विक्री केंद्रांवर ग्राहकांची गर्दी : काही दिवसापूर्वी हॉटेल व्यावसायिक, ढाबे चालक किंवा लघु उद्योजकच कोळसा खरेदीसाठी येत होते. मात्र, गेल्या दहा दिवसात परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. गॅस सिलेंडरचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यानं सामान्य गृहिणीही आता कोळसा खरेदीसाठी वखारींकडं धाव घेताना दिसत आहेत. सकाळपासूनच अनेक ठिकाणी कोळसा विक्री केंद्रांवर ग्राहकांची गर्दी पाहायला मिळाली.

प्रतिक्रिया देताना कोळसा मालक आणि ग्राहक (ETV Bharat Reporter)

कोळसा शेगडीवर स्वयंपाक करणं सोपं : मागणीत अचानक झालेल्या वाढीमुळं कोळशाच्या दरात सुमारे 10 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. वखार चालकांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी मर्यादित प्रमाणात विक्री होत असताना आता दररोज मोठ्या प्रमाणात कोळसा विकला जात आहे. काही ठिकाणी तर कोळसा साठा लवकर संपत असल्यानं ग्राहकांना थांबून खरेदी करावी लागत असल्याचं चित्र आहे. दरम्यान, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवरही गृहिणी कोळसा शेगडीचा पर्याय स्वीकारताना दिसत आहेत. लाकडी चुलीतून निघणारा धूर, त्यातून होणारा त्रास आणि वेळखाऊ प्रक्रिया यामुळं अनेक महिलांना लाकूड चुलीपेक्षा कोळसा शेगडी अधिक सोयीची वाटत आहे. कोळसा शेगडीवर स्वयंपाक करणे तुलनेने सोपे असून उष्णता जास्त काळ टिकत असल्याचेही कोळसा वखार मालक ज्ञानेश्वर पवार म्हणाले.

गॅस सिलेंडर मिळवण्यासाठी नागरिकांनच्या रांगा : गॅस सिलेंडरच्या टंचाईमुळं अनेक कुटुंबांना स्वयंपाकाची मोठी कसरत करावी लागत आहे. काही ठिकाणी सिलेंडर मिळवण्यासाठी नागरिकांना लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत, तर काहींना दोन ते तीन दिवस वाट पाहावी लागत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. त्यामुळं पर्याय म्हणून कोळसा शेगडीकडं वळण्याचा पर्याय अनेकांनी स्वीकारला आहे. एकीकडं गॅस टंचाईमुळं सामान्य नागरिक त्रस्त झाले असताना, दुसरीकडं कोळसा विक्रेत्यांसाठी मात्र ही परिस्थिती फायद्याची ठरत आहे. मागणी वाढल्यानं कोळशाची विक्रीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळं वखार चालकांसाठी हा काळ आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत असल्याचं दिसून येत आहे. सध्या गॅस पुरवठा सुरळीत होईपर्यंत ही परिस्थिती कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळं पुढील काही दिवसात कोळशाच्या मागणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. नागरिकांना मात्र गॅस पुरवठा लवकर सुरळीत व्हावा, अशी अपेक्षा आहे.


