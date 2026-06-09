तळेगाव MIDC मधील शाफ्लेर इंडिया कंपनीत CO₂ गॅस गळती; दोन कामगारांचा मृत्यू, तिघे जखमी
तळेगाव MIDC मधील शाफ्लेर इंडिया कंपनीत CO₂ गॅस गळती झाली आहे. यात आतापर्यंत दोन कामगारांचा मृत्यू झालाय. तर तिघे जखमी आहेत.
Published : June 9, 2026 at 6:54 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 7:20 PM IST
तळेगाव(पुणे) - मावळ तालुक्यातील तळेगाव एमआयडीसी परिसरातील शाफ्लेर इंडिया कंपनीमध्ये मंगळवारी दुपारच्या सुमारास कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) गॅस गळतीची गंभीर घटना घडली. या दुर्दैवी दुर्घटनेत दोन कामगारांचा मृत्यू झाला असून तिघेजण जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण औद्योगिक परिसरात खळबळ उडाली असून कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, कंपनीतील एका विभागात काम सुरू असताना अचानक CO₂ गॅसची गळती झाली. गॅसचा प्रभाव वाढल्याने काही कामगारांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतर कंपनी प्रशासनाने तातडीने बचावकार्य सुरू केले. प्रभावित कामगारांना त्वरित बाहेर काढून जवळच्या रुग्णालयात हलविण्यात आले.
मात्र उपचारापूर्वीच गौरीशंकर शर्मा आणि वैभव थोरात या दोन कामगारांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. या घटनेमुळे त्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. तर श्रीकृष्ण साहू आणि नरसिंह पाटील यांच्यासह आणखी एक जखमी कामगारावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती समोर आली आहे.
घटनेची माहिती मिळताच तळेगाव एमआयडीसी पोलीस, एमआयडीसी सुरक्षा विभाग, अग्निशमन दल तसेच कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. परिसर सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात आली. गॅस गळतीचा स्रोत शोधण्याचे काम तातडीने हाती घेण्यात आले असून संबंधित विभागातील कामकाज काही काळासाठी बंद करण्यात आले.
प्राथमिक तपासात ही घटना औद्योगिक प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे घडल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात असला तरी नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिसांनी घटनेची नोंद घेतली असून कंपनीतील सुरक्षा यंत्रणा, गॅस साठवणूक व्यवस्था आणि सुरक्षा नियमांचे पालन याबाबत सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
यावेळी तळेगाव एमआयडीसी पोलीस स्टेशन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, "शाफ्लेर इंडिया कंपनीमध्ये CO₂ गॅस गळतीची घटना घडली असून या दुर्घटनेत दोन कामगारांचा मृत्यू झाला आहे, तर तिघे कामगार जखमी झाले आहेत. जखमींवर उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि संबंधित यंत्रणा तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या. गॅस गळती नेमकी कशामुळे झाली याचा तपास सुरू असून कंपनीतील सुरक्षा प्रक्रियेचीही पडताळणी करण्यात येत आहे. सर्व बाबींची चौकशी करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल."
या दुर्घटनेनंतर कामगार संघटनांनीही चिंता व्यक्त केली असून औद्योगिक सुरक्षा उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. औद्योगिक क्षेत्रात अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी नियमित सुरक्षा तपासणी आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना मदत आणि नुकसानभरपाईबाबत कंपनी प्रशासनाकडून पुढील निर्णय घेतले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. या घटनेमुळे तळेगाव एमआयडीसी परिसरात शोककळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.