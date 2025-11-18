सीएनजी पुरवठा खंडित, प्रवासी हैराण; प्रवाशांनी समजून घेण्याची टॅक्सी चालकांची विनंती
सीएनजी पुरवठा अद्यापही सुरळीत झाला नाही, त्यामुळं मुंबईकरांना कामावर पोहोचण्यासाठी मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.
Published : November 18, 2025 at 6:17 PM IST
मुंबई : रविवारी (16 नोव्हेंबर) सायंकाळी वडाळा येथील सीएनजी पुरवठा करणाऱ्या मुख्य पाईपलाईनमध्ये बिघाड झाला. त्यानंतर सीएनजी पुरवठा खंडित करण्यात आला. तो अद्याप सुरळीत झालेला नाही. त्यामुळं ऑटोरिक्षा, टॅक्सी आणि स्कूल बसेस सीएनजी पंपावर अडकून पडल्या आहेत. विविध ठिकाणी वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या असून, प्रवाशांची गैरसोय होते आहे. रविवारी ट्रॉम्बे येथील आरसीएफ कॉम्प्लेक्समध्ये असलेल्या गेलद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या एका मोठ्या पाइपलाइनमध्ये बिघाड झाल्यानं ही लाइन बंद करण्यात आली.
शहरातील बहुतांश सीएनजी पंप बंद : संपूर्ण एमएमआर रिजनमधील सीएनजी पुरवठा खंडित झाल्यानं त्याचा परिणाम वाहतुकीवर देखील झाला आहे. रिक्षा, टॅक्सी, बसच्या लांबच लांब रांगा सीएनजी पंपावर पाहायला मिळत आहेत. परिणामी प्रवाशांना आणि कामावर येणाऱ्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. आज दुसऱ्या दिवशी देखील सीएनजी पुरवठा अद्यापही सुरळीत झाला नाही, त्यामुळं मुंबईकरांना कामावर पोहोचण्यासाठी मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. शहरातील 389 सीएनजी पंपांपैकी बहुतांश पंप आज बंद आहेत. सध्या केवळ महानगर गॅसच्या सीएनजी पंपवर गॅस पुरवठा सुरू आहे. पण, तिथं देखील प्रेशर कमी आहे. यामुळं शहरातील सीएनजी-आधारित सार्वजनिक वाहतूक खोळंबली झाली असून, काही ठिकाणी पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या आहेत. मर्यादित सीएनजी आणि पेट्रोल वापरणाऱ्या ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सींना लोक अधिकचं भाडे देऊन प्रवास करत आहेत.
सीएनजीचा प्रॉब्लेम किती वेळ चालणार? : "मला फोर्टला एका मिटिंगसाठी जायचं आहे. सकाळी 8 वाजता कल्याणहून निघालो. मी 12 वाजता इथं पोहोचलो. तर सकाळी तिकडे घरातून कल्याण स्टेशनला यायला रिक्षा नव्हत्या. आता इकडे आलो, तर टॅक्सीवाले नखरे करत आहेत. थेट 100 रुपये होतील सांगत आहेत. आधीच उशीर झाला आहे, त्यात सीएनजी नसल्याचं कारणं सांगत हे लोक मनात येईल, ते भाडं सांगत आहेत. मुळात इथं मीटरने यायला यांना काय अडचण आहे? आणखी किती वेळ हा सीएनजीचा प्रॉब्लेम चालणार? आणि याचा त्रास आम्हाला सहन करावा लागणार?,” अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया कल्याण येथील व्यवसायिक विशाल पारकर यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांना देखील फटका : वाहतूक विभागाच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत अंदाजे 30,000 काळी पिवळी टॅक्सी आणि 2,80,000 ऑटोरिक्षा आहेत, तर उर्वरित महामुंबई क्षेत्रात 4,70,000 हून अधिक वाहनं आहेत. मात्र सीएनजी पुरवठाच खंडित झाल्यानं याचा फटका मुंबईतील वाहन चालकांना सहन करावा लागत आहे. स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितलं की, "2,000 स्कूल बसेस सीएनजीशिवाय अडकून पडल्या आहेत. त्यामुळं आमचं मोठं नुकसान होत असून, विद्यार्थ्यांना देखील त्याचा फटका सहन करावा लागत आहे. खाजगी बसेस फक्त 10 किलोमीटरच्या दोन फेऱ्यांसाठी 12,000 रुपयांपर्यंतच्या दराने भाड्याने घेतल्या जात आहेत."
लोकांनी देखील आम्हाला समजून घ्यावं : टॅक्सी चालक रणजीत यादव म्हणाले की, "आम्ही जेव्हा सीएनजीवर गाडी चालवतो, तेव्हा ती 25 चा एव्हरेज देते. पण, तेच आम्ही जेव्हा पेट्रोलवर गाडी चालवतो, तेव्हा ती 8 ते 9 एव्हरेज देते. त्यात आमचे मीटर सीएनजी आहेत. जेव्हा गाडी पेट्रोलवर चालते, तेव्हा मीटर सीएनजीनुसार चालतं. मात्र, पेट्रोल जास्त जळतं. त्यामुळं परवडत नाही. इथं फक्त महानगर गॅसचे पंप सुरू आहेत. इतर पेट्रोलियम कंपन्यांचे सीएनजी पंप बंद आहेत. तिथं अद्यापही सीएनजी पुरवठा सुरू झालेला नाही. त्यामुळं आम्हाला देखील सीएनजीच्या लाईनमध्ये पाच ते सहा तास थांबावं लागत आहे. कालपासून रोज लोकांशी वाद होत आहेत. रात्री 2 वाजता मी सीएनजी लाईनमध्ये गाडी उभी केली. सकाळी सहा वाजता मला सीएनजी मिळाला. त्यात देखील केवळ 50 चा प्रेशर होता. त्यामुळं लोकांनी देखील आम्हाला समजून घ्यावं.” दरम्यान, आज रात्री उशिरापर्यंत महानगरक्षेत्रातील सीएनजी गॅस पुरवठा सुरळीत केला जाईल, अशी माहिती महानगर गॅस प्राधिकरणानं दिली आहे.
