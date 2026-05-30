मुंबई, महानगरात सीएनजी अन् पीएनजीची दरवाढ लागू; पुन्हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला कात्री
सीएनजी प्रतिकिलो 2 रूपये वाढल्यानं सार्वजनिक वाहतुकीचा खर्च वाढणाराय तर पीएनजी प्रति युनिट 52 पैशांनी वाढल्यानं थेट 31 लाख घरघुती वापरकर्त्यांवर त्याचा परिणाम होणार आहे.
Published : May 30, 2026 at 2:30 PM IST
मुंबई : आधीच पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींनी हैराण झालेल्या मुंबईकरांना पुन्हा एकदा इंधन दरवाढीला सामोरं जाव लागतंय. शनिवारपासून मुंबई आणि महानगरामध्ये सीएनजीच्या (CNG) दरात पुन्हा प्रतिकिलो 2 रुपयांची दरवाढ करण्यात आली आहे. आता सीएनजीचा नवा दर प्रतिकिलो 86 रुपयांवर पोहोचलाय. तर पीएनजीमध्येही (PNG) 50 पैशांची वाढ झाली असून नवे दर आता प्रति युनिट 52 रुपयांवर पोहचलेत. या दरवाढीमुळं रिक्षा, टॅक्सी, बस आणि त्यावर आधारीत खासगी वाहनचालकांचं बजेट कोलमडणार असून त्यांची दरवाढ आता अटळ आहे. हा वाहतूक खर्च वाढल्यानं पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांच्याच खिशाला कात्री बसणार हे मात्र निश्चित.
मुंबई अन् महानगरात सीएनजी आणि पीएनजीचे दर वाढले : शनिवारपासून (दि.30) सीएनजी आणि पीएनजीची दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. शनिवारपासून संपूर्ण मुंबई आणि महानगर प्रदेशात (एमएमआर) महानगर गॅस लिमिटेडनं (एमजीएल) कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅसच्या (सीएनजी) किरकोळ दरात 2 रुपये प्रति किलोनं वाढ केली आहे. तर घरोघरी पाईपद्वारे मिळणाऱ्या स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरातही 50 पैसे प्रति युनिटनं दरवाढ लागू केलीय. या नवीन दरांमुळं मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि परिसरातील इतर भागांमध्ये सीएनजीचा दर 84 रुपये प्रति किलोवरून 86 रुपये प्रति किलोवर पोहोचलाय. याचा परिणाम महागाईवर होणाराय कारण त्यावर अवलंबून असलेल्या ऑटोरिक्षा, टॅक्सी आणि बस यांसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीचा खर्च वाढणार आहे. याशिवाय घरोघरी पुरवठा केला जाणाऱ्या पीएनजी म्हणजेच पाईपद्वारे मिळणाऱ्या गॅसचा दर ही 52 पैसे प्रति युनिटपर्यंत वाढणार असून, याचा परिणाम एमएमआर प्रदेशातील 31 लाखांहून अधिक ग्राहकांवर होणाराय.
सीएनजी वाहनांची एकूण संख्या किती : गेल्या वर्षभरात, मुंबई आणि एमएमआरमध्ये सीएनजी वाहनांची संख्या जवळपास दोन लाखांनी वाढली आहे. ही सरारीच्या 20 टक्के वाढ असून एकूण वाहनांची संख्या 12 लाखांहून अधिक झालीय. एमएमआरमधील सीएनजी वाहनांच्या ताफ्यात अंदाजे 4.7 लाख ऑटो-रिक्षा, 1.6 लाखांहून अधिक टॅक्सींचा समावेश असून 5 लाखांहून अधिक खासगी गाड्यांचाही त्यात समावेश आहे. याशिवाय बेस्ट, टीएमटी, एमएसआरटीसी आणि एनएमएमटीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या 1,969 बसेस तसंच ते सीएनजीवर चालणाऱ्या 51,311 खासगी बसेस आणि मालवाहक टेम्पोंचाही समावेश आहे.
रिक्षा-टॅक्सीच्या भाड्यात दरवाढ करण्याची मागणी : दरवाढीबाबत बोलताना मुंबई रिक्षा युनियनचे नेते थम्पी कुरियन म्हणालेत की, सीएनजी गॅसच्या दरात वाढ झाल्यामुळं भाडेवाढ आता अटळ आहे. वाढलेले इंधन दर विचारात घेता मूळ भाड्यात प्रति किलोमीटर अंदाजे 1.12 रूपयांनी वाढ करणं आवश्यक आहे. भाडेवाढीचा हा प्रस्ताव परिवहन विभागाकडं (एमएमआरटीए) पाठवला जाईल. गेल्या वर्षभरात सीएनजीच्या दरात वाढ झाल्यामुळं टॅक्सी संघटनांनीही मूळ भाड्यात किमान दोन ते तीन रुपयांची वाढ करण्याची मागणी केली आहे.
महानगर गॅसची भूमिका काय? : एमजीएलच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं की, 13 मेला झालेल्या 2 रुपयांच्या दरवाढीनंतर या महिन्यात सीएनजीच्या दरात ही दुसरी दरवाढ आहे. त्याआधी एप्रिलमध्येही सीएनजीच्या दरात एक रुपयांनं वाढ झाली. आखाती युद्ध, महागलेला नैसर्गिक गॅस, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयाचा घसरता भाव यामुळं गॅस खरेदीचा खर्चही वाढलाय. यामुळं एमएमआरमध्ये ही दरवाढ करणं भाग होतं. मात्र, तरीही सीएनजी हे पेट्रोल आणि डिझेल या इंधनांच्या तुलनेत आजही किफायतशीरच आहे. मुंबईतील सध्याच्या पारंपरिक इंधनाच्या किमतींनुसार, सीएनजी पेट्रोलच्या तुलनेत अंदाजे 45 टक्के आणि डिझेलच्या तुलनेत 12 टक्के बचत देतंय.
हेही वाचा :