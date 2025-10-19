ETV Bharat / state

कायमस्वरूपी रोजगाराच्या हमीसाठी युवक, युवतींचे ठाण्यात ठिय्या आंदोलन! साजरी केली 'काळी दिवाळी'

ठाण्यात युवा प्रशिक्षण योजनेतील प्रशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यात काळी दिवाळी साजरी करत राज्य सरकार विरोधात ठिय्या आंदोलन केलं आहे.

cm yuva trainees protests in thane for permanent employment guarantee
कायमस्वरूपी रोजगाराच्या हमीसाठी युवक, युवतींचे ठाण्यात ठिय्या आंदोलन! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 19, 2025 at 4:29 PM IST

ठाणे : मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना राबवून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील लाखो युवा वर्गाला हक्काचा कायम रोजगाराचा आशेचा किरण दाखवला होता. मात्र 11 महिने प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम केल्यानंतर बेरोजगार तरुणांना राज्य सरकारनं रोजगार उपलब्ध करून दिला नाही. त्यामुळं ठाण्यात युवा प्रशिक्षण योजनेतील प्रशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यात काळी दिवाळी साजरी करत राज्य सरकार विरोधात ठिय्या आंदोलन केलं आहे.

राज्यातून मोठ्या संख्येनं बेरोजगार सहभागी : ऐन दिवाळीत तरुणांच्या हाताला रोजगार नसल्यानं राज्यभरातील प्रशिक्षित बेरोजगार युवा- युवतींनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यात रविवारी (19 ऑक्टोबर) काळी दिवाळी आंदोलन सुरु केलं. याच योजनेतील बेरोजगार युवकांकडून याआधीही राज्यभर 14 आंदोलनं करण्यात आली. मात्र फक्त आश्वासन मिळत असल्यानं बेरोजगार युवा वर्गानं संताप व्यक्त केला आहे. या आंदोलनात संपूर्ण राज्यातून मोठ्या संख्येनं बेरोजगार युवक आणि युवती सहभागी झाल्या आहेत. तसंच त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

जगभरात दिवाळी साजरी, आम्ही मात्र उपाशी : ही योजना फक्त कागदपत्रावरच राहिली आहे. राज्य सरकार बेरोजगारांच्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करत नाही. नुसती आश्वासनं दिली जातायेत. याचाच जाब विचारण्यासाठी दिवाळीमध्ये हे आंदोलन करण्यात आलं आहे. यापुढं हे आंदोलन शांततेच्या मार्गानं होणार नाही. बेरोजगारीमुळं युवक आक्रमक झालेले आहेत. भविष्यात संयमाचा बांध तुटेल आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती आता आंदोलन करणाऱ्या बेरोजगार युवकांनी व्यक्त केली आहे.

वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न : "आगामी पालिका निवडणुका डोळ्यासमोर आहेत. अशावेळी राज्य सरकारच्या अनेक योजना पक्षांच्या श्रेयवादात बंद होत आहेत. मतदार, शेतकरी, विद्यार्थी, बेरोजगार या सगळ्यांची फसवणूक नेत्यांकडून होत आहे. तसंच सत्ता मिळवण्यासाठी खोटं बोललं जात असल्याचा यावेळी निषेध करत आमच्या आयुष्याची खेळू नका, युवक आता आत्महत्या करत आहेत आणि याविषयाकडे गंभीरपणे न पाहिल्यास झेन जी सारखी परिस्थिती उद्भवू शकते," असं आंदोलन कर्त्यांनी म्हटलं आहे.

ठाणे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
बेरोजगार
ठिय्या आंदोलन
CM YUVA TRAINEES PROTESTS

