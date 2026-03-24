'अशोक खरात प्रकरणात दोषी ठरल्यास अधिकारी-नेत्यांवरही कारवाई करणार' - मुख्यमंत्री
भोंदूगिरीच्या आडून महिलांचे शोषण केल्याच्या प्रकरणातील आरोपी अशोक खरात प्रकरणाची राज्यभर चर्चा सुरू आहे. या प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सविस्तर निवेदन केले.
Published : March 24, 2026 at 8:08 PM IST
मुंबई- अशोक खरातनं दैवी शक्तीचा खोटा दावा करत अनेक महिलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केलं आहे. आतापर्यंत सुमारे 40 कोटी रुपयांची मालमत्ता उघडकीस आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. तसेच, तपासात त्यानं 13 देशांना भेटी दिल्याचंही समोर आलं आहे. या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) सुरू आहे. कोणताही सरकारी अधिकारी किंवा इतर कोणीही पुराव्यासह दोषी आढळल्यास त्याला कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन त्यांनी दिले. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन एका महिला अधिकाऱ्याची एसआयटी प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
खरात प्रकरण कसं समोर आलं? - 29 डिसेंबर 2025 ला अशोक खरातनं नाशिकमध्ये तक्रार दाखल केली. व्हॉट्सॲपवरून त्याचे आणि एका महिलेचे ‘व्ह्यू वन्स’ फोटो पाठवून ते व्हायरल करण्याची धमकी देत पाच कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा त्यानं आरोप केला. हे फोटो दिनेश परबला राजेंद्र जासूदनं दिल्याचंही त्यानं म्हटलं. या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, नाशिक गुन्हे शाखा आणि सायबर पोलिसांनी तपास केला असता खरात याच्या दाव्यांना ठोस पुरावा मिळाला नाही. त्यानं सादर केलेले व्हॉट्सॲप चॅट आणि कॉल्सही तपासण्यात आलं. पण, तक्रारीला पुष्टी मिळाली नाही. या प्रकरणात दिनेश परबला अंतरिम जामीन, तर राजेंद्र जासूदला अटकपूर्व जामीन मिळाला. याच तक्रारीमुळे हे प्रकरण प्रथम समोर आलं.
यानंतर 18 फेब्रुवारी 2026 ला शिर्डीत एका महिलेनं तक्रार दिली. दिनेश जाधवनं तिचा ‘एआय-निर्मित’ अश्लील फोटो पाठवून लगेच डिलीट केला. तो व्हायरल करण्याची धमकी दिल्याचा तिला संशय होता. या तक्रारीवरून शिर्डी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. मात्र, तपासात त्या महिलेकडून मोबाईल किंवा संबंधित क्रमांकाची ठोस माहिती मिळू शकली नाही. याच तपासादरम्यान साक्षीदार योगेश भालेरावनं पोलिसांना काही व्हिडिओ दाखवले. त्यामध्ये आठ महिलांचे एकूण 35 व्हिडिओ आढळले. या व्हिडिओंमध्ये अशोक खरात भोंदूगिरी, जादूटोणा आणि तथाकथित तंत्रमंत्राच्या नावाखाली महिलांवर अत्याचार करत असल्याचं दिसून आले. यामुळे प्रकरणानं गंभीर वळण घेतलं.
पोलिसांनी पीडितांना सुरक्षेची हमी देऊन बोलतं केलं- देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अशोक खरातच्या भोंदूगिरीला बळी पडलेल्या महिलांची ओळख निष्पन्न करून त्यांच्याशी संपर्क साधला. प्रकरण गंभीर असून त्याचे मीडियात उमटणारे पडसाद, पीडित महिलेची ओळख उघड होण्याची भीती, तिचे समाजात नाव खराब होण्याची भीती यामुळे प्रथम कुणीही महिला तक्रार देण्यासाठी पुढे धजावत नव्हती. त्यामुळे त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे समुपदेशन करून त्यांना सुरक्षेची हमी देण्यात आली. तसेच कायदेशीर प्रक्रिया समजावून सांगून तक्रार देण्यास तयार केलं. पोलिसांनी त्यांचं कौशल्य वापरून साक्षीदारानं हजर केलेल्या व्हिडिओतून निष्पन्न झालेल्या महिलांची नावे निष्पन्न केले. त्यांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना भेटून समुपदेशन केलं. व्हिडिओमधील निष्पन्न पीडित महिलांपैकी तीन महिलांनी तक्रार दाखल करण्यास संमती दिली. त्यांच्या तक्रारीवरून तीन गुन्हे नोंद झाले आहेत. जप्त व्हिडिओत नसणाऱ्या तीन महिलांनादेखील निष्पन्न करून त्यांचंही समुपदेशन करून त्यांच्या तक्रारीवरून तीन गुन्हे अधिकचे नोंद करण्यात आले आहेत. व्हिडिओवरून निष्पन्न असलेल्या आणि व्हिडिओत नसलेल्या पीडित महिलांचा शोध सुरू आहे. याप्रमाणं त्यांना समुपदेशन करून सुरक्षेची हमी देत त्यांना तक्रार दाखल करण्यासाठी तयार करण्यात येत आहे.
खरात देश सोडून पळून जाण्याच्या तयारीत होता- आरोपी अशोक खरात हा देश सोडून पळून जाण्याची शक्यता होती. तो पळून गेला असता तर त्याला शोधणं जिकरीचे ठरलं असते. यामुळे पोलिसांनी एअरपोर्ट प्रशासनाला लुकआऊट सर्क्युलर 10 मार्च 2026 रोजी जारी केला. यामुळे एअरपोर्ट प्रशासनाकडून त्याला परदेशगमनासाठी बंदी घातली. शिर्डी आणि नाशिकमधल्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी एसआयटी पथक विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांच्या आदेशानुसार करण्यात आले.
17 मार्च 2026 रोजी एका महिलेनं सरकारवाडा पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली की अशोक खरात यानं स्वत:कडे दैवी शक्ती असल्याचा खोटा दावा करून पतीच्या मरणाची भीती घालून तिची इच्छा नसताना वारंवार बलात्कार केला. खरात विरोधात नरबळी आणि जादू टोना विरोधी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून 17 मार्चला अटक केली. पीडित महिलांचे फोटो व्हिडिओ फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब इत्यादी सोशल मीडियाद्वारे व्हायरल झाले होते. त्यामुळे त्यांची ओळख उघड होण्याची शक्यता होती. असे सर्व व्हिडिओ स्ट्रक डाऊन म्हणजे बंद होण्याबाबत सायबर विभागाकडून सहयोग पोर्टलद्वारे अहवाल पाठवण्यात आला आहे. फेसबुकवरील व्हिडिओ बंद करण्याची कारवाई सुरू झाली आहे.
अशोक खरातची मालमत्ता किती?- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, अशोक खरातकडे मोठ्या प्रमाणात स्थावर आणि जंगम मालमत्ता आढळून आली आहे. विविध ठिकाणी जमीन, फ्लॅट, बंगले आणि व्यावसायिक मालमत्ता त्याच्या नावावर किंवा कुटुंबीयांच्या नावावर असल्याचं समोर आलं आहे. मीरगाव येथे 33 एकर जमीन आणि फार्महाऊस, पाथर्डी येथे 10 एकर जमीन, सिन्नर येथे 6 एकर, तर शिर्डीमध्ये 4.5 एकर आणि शिर्डी विमानतळ परिसरात 5 एकर जमीन आहे. याशिवाय पाथर्डीत 800 चौरस फूटाचा फ्लॅट, नाशिकमध्ये तीन फ्लॅट, आडगाव येथे प्लॉट, तसेच पनवेल (नवी मुंबई) येथे 40 गुंठ्यांचा प्लॉट आहे. कॅनडा कॉर्नर, नाशिक येथे कार्यालय, संगमनेर आणि पुण्यात मुलीच्या नावावर प्लॉट, तर नाशिकमधील कर्मयोगी भागात बंगला असल्याची नोंद आहे. तसेच, नाशिकमध्ये भागीदारीत मंगल कार्यालय आणि इतर काही जमिनीही असल्याचं तपासात समोर आलं आहे. जंगम मालमत्तेत स्वतःकडे 12 तोळे सोने, पत्नीकडे 20 तोळे सोने, पत्नीच्या नावावर गुंतवणूक आणि एकूण पाच बँक खाती असल्याची माहिती आहे. या सर्व मालमत्तेचे एकत्रित बाजारमूल्य सुमारे 40 कोटी 87 लाख रुपये असल्याचं विधानसभेत सांगण्यात आलं.
परदेशवाऱ्या किती?- अशोक खरातनं अनेक देशांना भेटी दिल्याचं समोर आलं आहे. त्याच्या चार्टर्ड अकाउंटंटकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिका, फ्रान्स, यूएई, दक्षिण आफ्रिका, इथिओपिया, टांझानिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पेरू, युगांडा आणि कंबोडिया या देशांचा त्याच्या परदेश दौर्यांमध्ये समावेश आहे. दरम्यान, आरोपी आणि त्याच्या नातेवाईकांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेबाबत नोंदणी विभागाला (आयजीआर) पत्र पाठवण्यात आलं आहे. त्यानुसार पुढील तपास आणि कारवाई सुरू आहे.
अधिकारी आणि नेत्यांनरही कारवाई? या संपूर्ण निवेदनानंतर शिवसेना (उबाठा) आमदार भास्कर जाधव यांनी या प्रकरणात काही आयपीएस आणि महसूल अधिकारी गुंतले असल्याचा संशय व्यक्त केला. त्याचबरोबर काही नेत्याचे फोटो अशोक खरातबरोबर असल्याचे म्हटले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी “ज्या ज्या व्यक्तीच्या विरोधात पुरावा मिळेल, त्याची चौकशी केली जाईल. खरातचा डिलीट केलेला डेटाही रिकव्हर केला जात आहे. त्यात कोणी आर्थिक व्यवहार केला आहे का? कोणी मदत केली आहे का? यातून अनेक गोष्टी समोर येतील.” राजकीय नेत्यांच्या फोटोबाबत बोलताना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “राजकीय जीवनात कोणाचाही फोटो कोणाबरोबर येऊ शकतो. पण, त्यावरून कोणावर गुन्हा दाखल करता येणार नाही. पण, यात ज्यांच्याविरोधात पुरावे सापडतील त्यांची चौकशी केली जाईल.” असे सांगितलं. त्यासाठी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून एका महिला अधिकाऱ्याची एसआयटी प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. ही चौकशी न्यायाधिशांच्या देखरेखीखाली करण्यात यावी, अशी मागणी कॉंग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी केली. पण, एसआयटी चौकशीत कायद्यानुसार न्यायाधीशांच्या हस्तक्षेपाची तरतूद नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा-