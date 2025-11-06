लाडक्या बहिणींना ई-केवायसी करताना तांत्रिक अडचण, अर्जदारांनी करायचं तरी काय? लाडक्या बहिणींचा सवाल
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' महाराष्ट्रात अभूतपूर्व चालली आहे. मात्र आता लाडक्या बहिणींना ई-केवायसी करताना अनेक तांत्रिक अडचणीचा सामना करावा लागतोय.
Published : November 6, 2025 at 7:35 PM IST
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' आणली होती. या योजनेमुळे महायुती पुन्हा सत्तेत आली असल्याचं बोललं जाते. ही योजना महाराष्ट्रात अभूतपूर्व अशी चालली आहे. दरम्यान, ही योजना आल्यापासून याच्यात वेगवेगळे नवनवीन नियम आलेत. आम्ही जर पुन्हा सत्तेत आलो तर 1500 रुपये ऐवजी 2100 रुपये देऊ असं विधानसभा निवडणुकीत प्रचारात महायुतीनं म्हटलं होतं. परंतु अद्यापपर्यंत 2100 रुपये सरकारकडून मिळाले नाहीत. पण आता सरकारने 18 सप्टेंबरनंतर या योजनेत ई केवायसी बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे म्हटले होते. यासाठी आता 18 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. मात्र लाडक्या बहिणींना ई-केवायसी करताना अनेक तांत्रिक अडचणीचा सामना करावा लागतोय. तसेच ई-केवायसी करताना अनेक लाडक्या बहिणींचा मोठ्या प्रमाणात संभ्रम असल्याचेही समोर आले आहे.
किती ई-केवायसी पूर्ण? - ई केवायसी करताना लाडक्या बहिणींना अनेक तांत्रिक बाबींचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या दीड-दोन महिन्यापासून ई-केवायसी करताना अनेक तांत्रिक अडचणी येत असल्याचं लाडक्या बहिणींकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, या कालावधीत तांत्रिक अडचणीमुळे 2.40 कोटी लाडक्या बहिणींपैकी केवळ 80 लाख लाडक्या बहिणींची ई-केवायसी पूर्ण झाल्याचं महिला व बालविकास विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे 18 नोव्हेंबर ही ई-केवायसी करण्याची अंतिम मुदत असताना आता उर्वरित लाडक्या बहिणींची ई केवायसी पूर्ण कशी करायची? हे महिला व बालविकास विभागासमोर एक मोठं आव्हान आहे. तसंच सकाळी किंवा रात्री ज्यावेळी नेटवर्कचा इशू नसतो आणि सर्वर हे चांगल्या पद्धतीने चालतात. वेबसाईट व्यवस्थित चालते. तेव्हा ई-केवायसी केले तर अडचण येणार नाही. असंही महिला व बालविकास विभागाकडून सांगण्यात येतंय. यासाठी पुढील आठवड्यात परिस्थिती बघून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, अशी महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी माध्यमांशी संवाद सांगताना माहिती दिली आहे.
अशा महिलांनी काय करायचे? - मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आल्यापासून सरकारने वार्षिक उत्पन्न, कौटुंबिक उत्पन्नाची माहिती, वैयक्तिक माहिती याबाबतचे नियम सातत्याने बदलले आहेत. दरम्यान, आता लाडक्या बहिणींचे ई-केवायसी करताना पती किंवा वडिलांचे कागदपत्र अर्थात आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड किंवा उत्पन्नाचा दाखला जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. परंतु जर अर्जदार महिलेचे पती आणि वडील हयात नसतील. अशा अर्जदार महिलांनी काय करायचे? असा प्रश्न महिलांना भेडसावत आहे. याबाबतच्या बऱ्याच तक्रारी समोर आल्या आहेत. या समस्येवर विचार विनिमय सुरू आहे आणि लवकरच तोडगा काढण्यात येईल, असं महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितलं आहे.
सरकारी लाभार्थ्यांवर कारवाई होणार? - दुसरीकडे ही योजना आल्यापासून याच्यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचं समोर आलं आहे. नवी मुंबईत एकाच व्यक्तीच्या नावाने अनेक अर्ज दाखल करण्यात आले होते. तर अनेक पुरुषांनीही महिलांच्या नावाने अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले होते. तसंच पुरुषांप्रमाणे विविध सरकारी विभागातील महिला कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचं निदर्शनास आलंय. यामध्ये साधारण 7 हजार सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतला आहे. त्यामुळं लाभ घेतलेल्या सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांकडून पैसे वसूल करणार येणार का? त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार का? असा एक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
