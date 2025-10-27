'भाजपाचा माणूस दिसला की मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देतात', राजू शेट्टींची मुख्यमंत्र्यांवर सडकून टीका
महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी भाजपा नेते रणजितसिंह निंबाळकर यांच्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा केला. भाजपाचा माणूस दिसला की मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देतात.
Published : October 27, 2025 at 2:38 PM IST
कोल्हापूर - साताऱ्याच्या फलटण येथील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्र्यांवर सडकून टीका केली आहे. भाजपा नेते रणजितसिंह निंबाळकर यांनी खुलासा करण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा केला, बहुतेक ते ठरवून आले होते. भाजपाचा माणूस दिसला की मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देतात. मुख्यमंत्र्यांनी खरं तर या गोष्टीचा खुलासा करावा की राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे, की नाही. वर्दीतला पोलीस अधिकारी काय करत असेल आणि तरीदेखील तो बिनधास्त फिरतो, मग कायदा आणि व्यवस्था कसली असा सवाल उपस्थित करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सडकून टीका केली.
सरकारी डॉक्टरवर पोलीस बलात्कार करतो, मग कायदा आणि सुव्यवस्था कुठे आहे, असा सवाल उपस्थित करत राजू शेट्टी म्हणाले, चौकशीमध्ये नेमकं सत्य बाहेर येईल. शेतकऱ्यांच्या मुली रस्त्यावर पडलेल्या नाहीत कोणीही यावं आणि अत्याचार करावा हे आम्ही कदापी सहन करणार नाही. जर पोलीस अधिकारी असे वागायला लागले तर आम्ही वर्दीचा मुलाहिजा राखणार नाही, ठोकून काढू. पोलीस अधिकारी जर असे वर्तन करायला लागले तर गृहमंत्र्यांचा वचक अशा अधिकाऱ्यांवर नाही, बदलीसाठी पैसे दिले मग मी कसेही वागायचे अशी मस्ती पोलीस अधिकाऱ्यांना आहे. त्यामुळे गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस अपयशी ठरल्याची टीकाही माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी कोल्हापुरात माध्यमांशी बोलताना केली.
10 नोव्हेंबर पर्यंत कारखानदारांना अल्टीमेटम - वर्षाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नावाने बोंब मारली जाते. आता पावसाच्या नावाने बोंब मारा पण यंदा आम्ही 3 हजार 751 रुपयाची मागणी केली आहे. जे बोलायचे आहे ते 10 नोव्हेंबरपर्यंत बोला, यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरणार आहे. जोपर्यंत कारखानदार अधिकृत ऊस दर जाहीर करत नाही, तोपर्यंत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना बोलणार नाही. प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना चर्चेसाठी बोलावलं आहे, अचानक मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलं मात्र मी आंदोलनासाठी जाणार असल्याचंही शेट्टी यावेळी म्हणाले.
पुण्यातील जैन बोर्डिंग प्रकरणी गोखले बिल्डरनी HND जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय ट्रस्टींना पाठवला आहे. मात्र जोपर्यंत गोखले बिल्डरचे डिल रद्द होवून त्यांचे नाव कमी होवून HND जैन बोर्डिंगचे नाव लागणार नाही, तोपर्यंत लढा सुरूच राहणार राहील, असं राजू शेट्टी यांनी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. ट्रस्टींनी गोखले बिल्डर्सकडून घेतलेले 230 कोटी रुपये परत गोखले बिल्डर्सना परत करावे. अद्यापही जैन बोर्डिंगवर गोखले बिल्डर्स नाव आहे. ते नाव कमी होऊन एचडी जैन बोर्डिंग हे नाव पुन्हा लागत नाही तोपर्यंत लढा सुरूच राहणार असल्याचं शेट्टी म्हणाले. तर काल रात्री पुणे इथेच झालेल्या बैठकीत हा लढा तीव्र करण्याचा निर्णय झाला असल्याचं माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केलं.
