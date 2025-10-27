"विनाकारण नाव ओढणं योग्य नाही"- मुख्यमंत्र्यांकडून मंत्री मोहोळांना क्लिनचिट
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जैन बोर्डिंग प्रकरणात केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ यांना क्लिनचिट दिली. त्याचबरोबर त्यांनी मेरिटाईम क्षेत्रात जवळपास 56 हजार कोटींचे सामंजस्य करार झाल्याची माहिती दिली.
Published : October 27, 2025 at 7:33 PM IST
मुंबई : पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या जागेवरून माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर आरोपसत्र सुरूच ठेवलं आहे. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळांना क्लिनचिट देत त्यांच्यावरील आरोप खोडून काढले आहेत.
केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावरील आरोपाबाबत मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही काय भूमिका घ्याल, असा प्रश्न विचारला असता मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, काही भूमिका घेण्याचं कारण नाही. निवडणुका जवळ आल्या की प्रसिद्धीसाठी अनेक लोकं आरोप करतात. हा मुद्दा अतिशय स्पष्ट आहे. हा विषय एक बिल्डर आणि जैन समाजामधील आहे. त्यात जी भूमिका घ्यायची आहे, ती आम्ही घेतली आहे. जैन समाजाच्या भावना समजून त्यांच्या मनाप्रमाणंच होईल, अशाप्रकारे प्रयत्न आम्ही करत आहोत. विनाकारण मुरलीधर मोहोळांचं नाव ओढून, जे काही केलं जातंय, ते योग्य नाही. पुण्याची जनता सुज्ञ आहे”, असं त्यांनी सांगितलं.
फलटण प्रकरणात कोणालाही सोडणार नाही : फलटणमधील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात शवविच्छेदन अहवाल बदलल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. त्याविषयी विचारले असता मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ज्यांना काही माहिती नाही, त्यांच्याकडून काहीही आरोप केले जात आहे. मला असं वाटतं की, अशा संवेदनशील विषयाचं राजकारण करणारे दुर्देवी लोकं आहेत. त्यांना लाईमलाईटमध्ये राहायचं आहे. पण, त्यासाठी एका गरीब डॉक्टर भगिनीच्या मृत्यूचं भांडवल का करता? या प्रकरणात कोणालाही सोडलं जाणार नाही, कठोर कारवाई होणार आहे. कोणाचीही चूक असू द्या, कारवाई होणारच, असे त्यांनी आश्वस्त केलं.
उबाठाला कुबड्यांचा अर्थ कळला नाही : भाजपा कुबड्या घेऊन नाही, तर स्वतःच्या पायावर चालणारा पक्ष आहे, असं विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलं आहे. शिवसेनेकडून (यूबीटी) त्या विधानाचा समाचार घेण्यात आला. याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता ते म्हणाले, त्यांना कुबड्यांचा अर्थच कळलेला नाही. अर्थ कळला असता तर त्यांची अशी अवस्था झाली नसती. मित्र म्हणजे कुबड्या नसतात, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
1 नोव्हेंबरचा मोर्चा म्हणजे कव्हर फायरिंग : 1 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत होणाऱ्या विरोधकांच्या मोर्चाबाबत भाष्य करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, हे कव्हर फायरिंग आहे. त्यांना हे माहिती आहे, की येत्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव होणार आहे. त्यामुळे कव्हर फायरिंग म्हणून ते अशाप्रकारचं वातावरण तयार करत आहेत. पण, मी पुन्हा एकदा सांगतो, मतदारयाद्यांच्या संदर्भात आम्ही वारंवार भूमिका मांडलेली आहे, डुप्लिकेट नावांच्या संदर्भातही भूमिका मांडली आहे. विरोधकांनी हे दाखवून दिलं पाहिजे की, डुप्लिकेट नावांमुळे एकाहून अधिक ठिकाणी मतदान झालेलं आहे. असं जर ते दाखवू शकले, तर त्यांचे आरोप सत्य होतील. पण, तसं त्यांना दाखवता आलेलं नाही. दुसरं म्हणजे, त्यांना जेव्हा जेव्हा मतदार यादीवर आक्षेप घेण्याची संधी मिळते, त्यावेळेस ते घेत नाहीत. फक्त मीडियासमोर येऊन बोलायचं, याचा अर्थ हे गंभीर नाहीत, असंही फडणवीस म्हणाले.
56 हजार कोटींचे सामंजस्य करार- मुख्यमंत्री म्हणाले, 'इंडिया मेरिटाईम वीक' या सागरी व्यापार क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाच्या कार्यक्रमात आज महाराष्ट्रानं आयोजक म्हणून भूमिका निभावली. आज आमच्या बंदर विभागानं जवळपास 15 सामंजस्य करार सागरी व्यापार क्षेत्रात केलेले आहेत. यात दिघी आणि जयगड बंदराचा विकास आणि विस्तार, नवीन शिपयार्ड, शिप रिपेअर, जलवाहतूक आणि हरित उर्जेवर आधारित जहाज निर्मितीसंदर्भात करारांचा समावेश आहे. शिवाय आयआयटीसह काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत नियोजनात्मक करार केले आहेत. मेरिटाईम क्षेत्राच्या साखळीचं डिजिटायझेशन, नवीन मनुष्यबळ निर्मिती, सेंटर ऑफ एक्स्लंस तयार करणे, अशा करारांमुळे मेरिटाईम क्षेत्रात महाराष्ट्रानं मोठं पाऊल टाकलेलं आहे. जवळपास 56 हजार कोटींचे सामंजस्य करार आज केलेले आहेत. जगातील नावाजलेल्या संस्थांसोबत हे करार झालेले आहेत. त्यामुळे मला विश्वास आहे, की हे करार चांगल्या प्रकारे कार्यान्वित करू शकणार आहोत. विशेषतः बंदरे विभाग, मंत्री नितेश राणे यांनी यासाठी अतिशय मेहनत घेतलेली आहे. त्याला अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
