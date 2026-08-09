मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून पाटील कुटुंबीयांचं सांत्वन; डी. वाय. दादांच्या आठवणींना दिला उजाळा
माजी राज्यपाल पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापुरातील निवासस्थानी भेट देऊन सतेज पाटील व पाटील कुटुंबीयांचं सांत्वन केलं.
Published : August 9, 2026 at 5:24 PM IST
कोल्हापूर : माजी राज्यपाल पद्मश्री डॉ. डी वाय पाटील यांच्या निधनानंतर रविवारी (दि.9) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ. डी वाय पाटील यांच्या कसबा बावड्यातील यशवंत निवासस्थानी भेट देऊन पाटील कुटुंबीयांचं सांत्वन केलं. यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार शिवाजी पाटील राहुल आवारे यांच्यासह पाटील कुटुंबीयातील डॉ. संजय डी पाटील, काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील, माजी आमदार ऋतुराज पाटील, तेजस पाटील यांच्यासह पाटील कुटुंबीयातील सदस्य उपस्थित होते.
डॉ. डी. वाय.पाटील यांनी पाऊल ठेवलेल्या प्रत्येक क्षेत्रात कामाचा ठसा उमटवला : "माजी राज्यपाल पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी जीवनात संघर्षातून मोठं कार्य उभं केलं. शिक्षण, सहकार आणि उद्योग क्षेत्रात प्रंचड मोठं कार्य केलं. राज्यपाल म्हणून तीन राज्यांची जबाबदारी पार पडली. त्यांनी पाऊल ठेवलेल्या प्रत्येक क्षेत्रात कामाचा ठसा उमटवला. सर्व पक्षांमध्ये त्यांचे जवळचे संबंध होते. व्यक्तीगत माझे आणि डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे चांगले संबंध होते. ते केवळ नेते नव्हते, तर एक विचारवंत होते. त्यांना कधीही भेटलो तर त्यांच्याकडून नवीन विचार मिळायचे," असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ. डी. वाय. पाटील यांना श्रद्धांजली वाहिली.
डी. वाय. दादा अचानक फोन करून घरी यायचे : "मी बंटी साहेबांना सांगितलं. माझे आणि डी. वाय. दादांचे जुने संबंध होते. मी 1998 साली पहिल्यांदा डी. वाय. दादांच्या घरी आलो होतो, तेव्हा मी महापौर होतो. तेव्हापासून डी. वाय. दादांचे आणि माझे संबंध आहेत. अचानक फोन करून डी. वाय. दादा घरी यायचे. त्यांच्याशी गप्पा मारणं म्हणजे स्वतःला समृद्ध करणं, अशा पद्धतीचं त्यांचं व्यक्तिमत्व होतं," अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते महाराणी ताराराणी गृह संकुलाचं उद्घाटन : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवारी सांगली आणि कोल्हापूर दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत कोल्हापुरातील अनेक विकासकामांचं उद्घाटन होणार आहे. कोल्हापुरातील पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर नव्यानं उभारलेल्या महाराणी ताराराणी गृह संकुलाचं उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सह पालकमंत्री माधुरी मिसाळ पोलीस अधीक्षक निलोत्पल आदींची उपस्थित होती.
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