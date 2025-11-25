'निवडणुकीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात, ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची आमची भूमिका'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी भाजपा उमेदवारांचा प्रचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगळवारी अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
Published : November 25, 2025 at 7:16 PM IST
बुलढाणा : राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका अंतिम टप्यात आल्या आहेत. त्यामुळं महायुती आणि महाविकास आघाडीचे नेते, पदाधिकारी तसंच कार्यकर्ते आपल्या उमेदवारांचा जोरदार प्रचार करण्यात व्यग्र आहेत. चिखली नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी भाजपाचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार पंडितराव रामराव देशमुख आणि नगरसेवक पदाच्या 28 अधिकृत उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जाहीर सभा होती. या सभेसाठी आमदार आकाश फुंडकर, आमदार श्वेता महाले आणि आमदार चैनसुख संचेती उपस्थित होते. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ओबीसी आरक्षणावर प्रतिक्रिया दिली.
ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची भूमिका : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुतीतील इतर नेत्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक प्रचाराचा धडाका लावला आहे. महायुतीच्या उमदेवारांचा प्रचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस मंगळवारी अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. "स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. या निवडणुका निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती केली आहे. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची भूमिका आमची आधीपासून आहे आणि तीच राहील," असे स्पष्ट मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना मांडलं.
...तर गंभीर परिणाम होतील : "ओबीसी समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात पुरावे सादर केले आहेत. आता न्यायालयानं निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास परवानगी द्यावी, हीच आमची अपेक्षा आहे. अन्यथा राज्यातील ओबीसी समाज अस्वस्थ होईल आणि त्याचे गंभीर परिणाम होतील. आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्यास ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल. आम्ही न्यायालयाचा आदर करतो, पण अन्याय सहन करणार नाही. पंचायत समिती, नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.
