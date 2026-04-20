विरोधकांनी महिला आरक्षण विधेयकाची हत्या केली, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं 'ओपन डिबेट'चं आव्हान

विधेयकाबाबत सरकारची बाजू मांडताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका केली.

पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
Published : April 20, 2026 at 2:52 PM IST

मुंबई - महिला आरक्षण विधेयकाच्या मुद्द्यावरून राज्यात आणि देशभरात राजकीय वातावरण तापलं आहे. विधेयकाबाबत सरकारची बाजू मांडताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका केली. विरोधकांनी महिला आरक्षण विधेयकाची 'हत्या' केल्याचा आरोप करत, त्यांच्या भूमिकेमुळे महिलांच्या प्रतिनिधित्वाला मोठा धक्का बसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

विरोधकांवर केली टीका - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या विचारांचा उल्लेख करत विरोधकांवर टीका केली. फक्त भाषणापुरते फुले यांचे नाव घेणारे पक्ष आता पूर्णपणे उघडे पडले आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.

लोकशाहीतील प्रतिनिधित्व कमी होईल - सध्याच्या परिस्थितीत 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर डिलिमिटेशन करून 2029 पर्यंत महिला आरक्षण लागू करता येऊ शकतं, असं मत मुख्यमंत्र्यांनी मत मांडलं. लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढूनही लोकसभेतील जागा न वाढवल्यास लोकशाहीतील प्रतिनिधित्व कमी होईल, अशीही चिंता त्यांनी व्यक्त केली. जर विधेयक मंजूर झाले असते तर सुमारे 273 महिला संसदेत पोहोचल्या असत्या. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीच्या जागांमध्येही वाढ झाली असती. परंतु विरोधकांच्या भूमिकेमुळे हा मार्ग अडवला गेला, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.

काँग्रेसवर गंभीर आरोप - विरोधकांवर टीका करताना त्यांनी काँग्रेस आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांनी नेहमीच महिला विरोधी भूमिका घेतल्याचं सांगितलं. शाहबानो प्रकरणाचा उल्लेख करत, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलण्यासाठी संविधानात बदल करणारी काँग्रेस असल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी केला. भाजपानं महिलांना संधी दिल्याचं उदाहरण म्हणून वसुंधरा राजे, उमा भारती, सुषमा स्वराज आणि आनंदीबेन पटेल यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा उल्लेख केला.

“ओपन डिबेट”चे आव्हान - दरम्यान, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्या वक्तव्यांवरही टीका करत महिला आरक्षणाशी ओबीसी जनगणनेचा संबंध नाही, असे स्पष्ट करत, जात जनगणना पहिल्यांदाच मान्य केल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. तसंच या पार्श्वभूमीवर विरोधकांना “ओपन डिबेट”चे आव्हान त्यांनी दिले आणि ते या विषयावर चर्चा करण्यास पुढे येणार नाहीत, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. राहुल गांधी यांनी देशभरातील महिलांची माफी मागितली पाहिजे, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी लगावला.

आंदोलन उभारणार - आता भाजपा आणि सहकारी पक्षाकडून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवण्याची घोषणा करत, एक कोटी महिलांच्या सह्या गोळा करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. तालुका स्तरापर्यंत मोर्चे, प्रदर्शन आणि महिला संघटनांमार्फत आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

