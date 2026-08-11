तिरंग्याचा स्वाभिमान कधीही झुकू देणार नाही; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुण्यात निर्धार
स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पुण्यात आयोजित भव्य 'तिरंगा रॅलीत' (Tiranga Rally) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सहभाग घेतला.
Published : August 11, 2026 at 8:19 PM IST
पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी मंगळवारी पुण्यात आयोजित भव्य 'तिरंगा रॅलीत' (Tiranga Rally) सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी 'तिरंग्याचा मान-सन्मान, अभिमान आणि स्वाभिमान कधीही झुकू देणार नाही,' असा ठाम निर्धार व्यक्त केला.
"ज्या एफसी रोडवर एरव्ही तरुणाई गप्पा मारताना पाहायला मिळते, तिथे आज तिरंग्याचा महापूर पाहायला मिळत आहे. जोपर्यंत सूर्य आणि चंद्र आहेत आणि या भूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे आहेत, तोपर्यंत भारताचा तिरंगा कोणीही खाली आणू शकत नाही. तिरंग्याचा स्वाभिमान कधीही झुकू देणार नाही." - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
पुण्यात भव्य तिरंगा रॅलीचं आयोजन : तिरंगा गौरव समिती यांच्यावतीनं स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थित भव्य तिरंगा रॅलीचं आयोजन पुण्यात आज करण्यात आलं होतं. त्या तिरंगा रॅलीत मोठ्या प्रमाणात नागरिक तरुणाई, विद्यार्थी तसंच मोठ्या संख्येनं विविध क्षेत्रातील नागरिक आणि भारतीय जनता पक्षातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेज रोड येथील ललित महाल हॉटेल या ठिकाणाहून सुरू झालेल्या या तिरंगा रॅलीत मोठ्या संख्येनं नागरिक हातात तिरंगा घेत या तिरंगा रॅली सामील झाले होते. यावेळी 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम' अशा घोषणा तरुणांकडून देण्यात आल्या.
विकसित महाराष्ट्र' घडवण्याचा संकल्प : यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानुसार 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्टदरम्यान संपूर्ण देशात 'तिरंगा यात्रा' आयोजित केली जात आहे. 9 ऑगस्ट 1942 रोजी महात्मा गांधींनी 'करेंगे या मरेंगे' आणि 'इंग्रजांनो भारत सोडा' चा नारा देऊन स्वातंत्र्याची क्रांती पेटवली होती, ज्यातून 15 ऑगस्ट 1947 ला देश स्वतंत्र झाला. पुणे ही महाराष्ट्राची विद्यानगरी, इनोव्हेशन नगरी आणि उद्योगनगरी आहे. भारत आज जगातील 4 थी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. येत्या 20 वर्षांत पंतप्रधान मोदी यांच्या संकल्पनेतील 'विकसित भारत' आणि 'विकसित महाराष्ट्र' घडवण्याचा संकल्प तरुणाईच्या जोरावर पूर्ण करायचा आहे."
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