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"गल्लीतला नेताही असं वागत नाही", पंतप्रधान आणि इटलीच्या महिला राष्ट्रप्रमुखांच्या अवमानावर फडणवीसांचा राहुल गांधीवर घणाघात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणावरील टीका आणि केलेल्या मिमिक्रीनंतर फडणवीसांनी राहुल गांधींना सुनावलय. ''राहुल गांधी यांनी केलेला 'छिछोरेपणा' अशोभनीय आहे'', असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

CM Devendra Fadnavis Slams Rahul Gandhi
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची राहुल गांधीवर टीका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2026 at 8:46 PM IST

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जालना : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज जालना दौऱ्यावर आले असता त्यांनी विविध राजकीय आणि सामाजिक मुद्द्यांवर भाष्य केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस यांनी सुळे यांना टोला लगावला. तसेच जातनिहाय जनगणना, शरद पवार यांचं ट्विट आणि राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यावरही त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली.

सुप्रिया सुळेंच्या वक्तव्यावर फडणवीसांचा टोला : ''सुप्रिया सुळे काहीही बोलू शकतात'', असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला. ते म्हणाले, ''संबंधित राजकीय मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना एकनाथ शिंदे यांची आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार यांची असल्यावर निवडणूक आयोगानं शिक्कामोर्तब केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयही याच पद्धतीनं निर्णय देईल.''

माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)

जातनिहाय जनगणनेचं स्वागत : ''जातनिहाय जनगणना होत असल्याचा मला आनंद आहे'', असं फडणवीस म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं ही मागणी मान्य केली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

पवारांच्या ट्विटवरही प्रतिक्रिया : शरद पवार यांच्या ट्विटला आपण उत्तर दिलं असल्याचं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. ''शरद पवार हे ज्येष्ठ नेते असून ते महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करतात'', असंही त्यांनी नमूद केलं. महाराष्ट्रात सर्वाधिक उद्योग सुरू होत असून अनेक कंपन्यांनी राज्यात गुंतवणूक सुरू केली आहे. मात्र ज्या कंपन्या अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत, त्यांचा आकडा देऊन काही लोक फसवेगिरी करत असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.

''चाकणचा विषय निश्चितच गंभीर आहे. पाच-सात वेगवेगळ्या एजन्सींमुळं या प्रकरणाचा वाली कोण राहिलेला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांना त्याचा वाली करू आणि चाकणमधील समस्या दूर करू'', असं आश्वासन फडणवीस यांनी दिलं.

राहुल गांधींवर टीका : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणावरील टीका आणि केलेल्या मिमिक्रीनंतर फडणवीसांनी राहुल गांधींना सुनावले. राहुल गांधी यांनी केलेला 'छिछोरेपणा' अशोभनीय आहे. देशाच्या पंतप्रधानांचा अवमान करण्यासोबतच इटलीच्या महिला राष्ट्रप्रमुखांचा खालच्या दर्जाला जाऊन अपमान करण्यात आल्याचं ते म्हणाले. ''गल्लीतला नेताही असं वागत करत नाही. त्यांनी आणि संदीप दीक्षित यांनी देशाची माफी मागितली पाहिजे'', असं फडणवीस म्हणाले.

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DEVENDRA FADNAVIS
DEVENDRA FADNAVIS ON RAHUL GANDHI
देवेंद्र फडणवीस
राहुल गांधी
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