'हा भारत आहे बांगलादेश किंवा पाकिस्तान नाही'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधकांवर कडाडले
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मुंबईतील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना संविधानाचे धडे दिले.
Published : October 16, 2026 at 9:03 PM IST
मुंबई - राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मुंबईतील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना संविधानाचे धडे दिले. यावेळी संविधानाचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना पटवून सांगण्यात आले.
"जोपर्यंत संविधान आहे तोपर्यंत निर्णय संसदेमध्येच होणार. हा भारत आहे, पाकिस्तान- बांगलादेश किंवा श्रीलंका नाही. त्या देशांकडे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं संविधान नाहीये. जोपर्यंत संविधान आपल्याकडे आहे, तोपर्यंत सर्व निर्णय हे संसदेमध्ये होणार," असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी नागरिकशास्त्र आणि संवैधानिक मूल्यांवर आधारित 'स्मार्ट नागरिक' आणि 'विद्यार्थी प्रेरणा' या दोन पुस्तकांचं प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते शुक्रवारी दादरमध्ये करण्यात आलं. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी सरन्यायाधीश यांनी इयत्ता सहावीतील विद्यार्थ्यांच्या वर्गात जाऊन या पुस्तकातील धडे समजावून सांगितले. तसंच विद्यार्थ्यांबरोबर संवाद साधला.
या कार्यक्रमामध्ये बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "जोपर्यंत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचं संविधान आहे, तोपर्यंत निर्णय संसदेतच होतील," असं स्पष्ट केलं. "रस्त्यावरून सत्ता बदलता येणार नाही. सत्ता बदलायची असेल तरी निवडणुकीच्या माध्यमातूनच बदलली जाईल," असं यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. जोपर्यंत हा भारत आहे, तोपर्यंत बाबासाहेबांचं संविधानच सर्वश्रेष्ठ असल्याचंही यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मुंबई महानगरपालिकेच्या या उपक्रमाचं सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी देखील कौतुक केलं. देशाचे भविष्य आजचे लहान मुलं आहेत. पण, ही मुलं छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आत्मसात करत आहेत, याचा आनंद होत असल्याचे भूषण गवई म्हणाले. आपल्या शेजारील देशांमध्ये अतिशय वाईट परिस्थिती आहे. मात्र, आपला देश मजबूत आहे कारण आपल्याकडे संविधान असल्याचं यावेळी गवई म्हणाले.
50 विद्यार्थ्यांना घडवणार परदेश दौरा - 'ई टीव्ही भारत'शी बोलताना शिक्षण समिती अध्यक्षा राजश्री शिरवाडकर म्हणाल्या, "आजचा दिवस मुंबईच्या या विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय आनंदाचा होता. मुंबईतील या विद्यार्थ्यांना खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी आणि माजी सरन्यायाधीशांनी शिक्षक म्हणून शिकवलं, त्याचा विद्यार्थ्यांना खूप आनंद झाला. भविष्यामध्ये आम्ही मुंबई महानगरपालिकेच्या 50 विद्यार्थ्यांना परदेश दौरा घडवून आणणार आहोत. आम्हाला संविधानाचे धडे हे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायचे आहेत."
या कार्यक्रमाला महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी, आमदार अमित साटम, आमदार महेश सावंत, आमदार कालिदास कोळमकर, महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, अमेय घोले, यशवंत किल्लेदार, प्रभाकर शिंदे, राजश्री शिरवाडकर, हरीश भांगिर्दे तसेच इतर नगरसेवक, नगरसेविका उपस्थित होते.
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