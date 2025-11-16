'शक्य होईल तिथे महायुती, काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढत झाली तरी ते मित्रच, शत्रू नाहीत'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजपाच्या पक्ष कार्यालयाचं उद्धाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या हस्ते करण्यात आलं.
Published : November 16, 2025 at 5:32 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये जिथे शक्य होईल तिथे महायुती करायची, जिथे होणार नाही तिथे लढू. आपले मित्र पक्ष विरोधक नाहीत तर ते मित्र आहेत, शत्रू नाही. महायुतीचाच महापौर, नगराध्यक्ष असला पाहिजे. भाजपाच एक क्रमांकाचा पक्ष झाला पाहिजे, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपा विभागीय कार्यालय उद्धाटन प्रसंगी व्यक्त केला.
खोट्या चर्चांना जनता उत्तर देत आहे : "बिहार निवडणुकीत जनतेने आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर विश्वास दाखवला. नितीश कुमार यांच्या पक्षावर विश्वास दाखवून विरोधकांचा सुपडा साफ केला. त्यामुळं सर्वांचे आभार मानत पंतप्रधानांचे अभिनंदन करतो. भाजपाचा रथ पुढे जातोय. खोट्या चर्चांना जनता उत्तर देत आहे. विरोधक कधी मतांची चोरीसारखे मुद्दे काढतात. त्यावेळी न्यायालय आणि निवडणूक आयोग पुरावा मागतात, त्यावेळी त्यांच्याकडं काही नसतं. आगामी निवडणुकीत असंच यांना मातीत मिळवल्याशिवाय जनता राहणार नाही," असा इशारा फडणवीस यांनी यावेळी दिला.
भाजपा सर्व ठिकाणी उभारत आहे कार्यालय : मराठवाड्यातील भाजपा पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना काम करताना मदत होण्यासाठी विमानतळ परिसरात भव्य कार्यालयाचं उद्धाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी बोलताना "खऱ्या अर्थाने आपले नेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे आणि दिवंगत प्रमोदजी स्वर्गातून आशीर्वाद देत असतील, संभाजीनगरावर त्यांचं विशेष प्रेम होतं. भाजपा वाढीसाठी त्यांचं मोठं योगदान होतं. पक्षाला स्थिरता मिळावी यासाठी प्रयत्न केले. काही वर्षांपूर्वी कार्यालयाला जागा नव्हती, मात्र जागा भाड्याने घेऊन काम केले. मात्र, २०१४ नंतर प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यालय तयार करण्यासाठी काम केले जात आहे. अनधिकृत नाही तर सर्व परवानग्या घेऊनच काम करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. त्यानुसार विभागीय कार्यालय आम्ही छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उभारले. तयार केलेल्या कार्यालयात सर्व सुविधा आहेत. इथे विभागीय बैठकांसोबत मोठ्या स्वरूपातल्या बैठका घेता येणार आहेत," अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
शहराचे नुकसान होऊ देणार नाही : "छत्रपती संभाजीनगर शहराला १६८० कोटींची योजना सुरू केली. आश्चर्य वाटतं की, राष्ट्रवादी - शपा, शिवसेना - उबाठा, काँग्रेस हे पक्ष अडचणी आणत आहेत. योजना सुरू झाल्यावर महानगर पालिकेला द्यायचा हिस्सा मोठा होता. मात्र, पैसे नसल्याने त्यांचा भार राज्य सरकारने उचलला. विरोध करणाऱ्यांनी सत्ता येताच पालिकेवर पुन्हा भार टाकला. ही योजना थकित योजना झाली. आपली सत्ता येताच आता आपण पुन्हा एकदा कर्ज उभारून पुन्हा कामाला सुरुवात केली. पहिला टप्पा मदतीचा दिला. दुसरा टप्पा लवकरच दिला जाईल. आंदोलन करणारे खोटे आहेत. यांचा बुरखा महानगरपालिका निवडणुकीत फाडल्याशिवाय राहणार नाही," अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर केली.
शहरात अनेक प्रकल्प आणले : "छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यावर विशेष प्रेम आहे. अनेक प्रकल्प आद्योगिक वसाहतीत आले आहेत. हजारो कोटींची गुंतवणूक आली, शिवाय रोजगार निर्मिती झाली. ईव्ही कॅपिटल संभाजीनगर होत आहे. विमानतळ विस्तारीकरणासाठी निधी मंजूर केलाय. समृद्धी महामार्ग असेल किंवा मनमाड महामार्ग विस्तारासाठी सरकार काम करत आहे. संकटानंतर सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहिले. मदत थेट खात्यावर जात आहे. सत्तर टक्के मदत पोहचली. उर्वरित रक्कम चार दिवसातच मिळेल. विरोधकांचे दौरे झाले. लोकांना देखील मदत कोण देणार आहे हे कळलं. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये प्रचंड विजय मिळवायचा आहे," असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना दिला.
वसंतराव नाईक यांच्यामुळं प्रेरणा मिळाली : सिडको चौकातील माजी मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतराव नाईक यांच्या पुतळ्याचे, तर क्रांती चौक येथील मराठवाडा मुक्ती संग्राम लढ्यातील स्वातंत्रसैनिक स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या पुतळ्याचं अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आलं. "महाराष्ट्राच्या राजकारणात वसंतराव नाईक यांचा मोलाचा वाटा असून ते मुख्यमंत्री होते, शिवाय हरितक्रांतीचे प्रणेते देखील होते. त्यांच्या कार्याची प्रेरणा घेऊनच राज्यात 'वॉटर ग्रीड'सारख्या योजना आणल्या. त्यांच्या कार्याची दखल राजकारणात आणि समाजकारणात घेतली जाते. बंजारा समाजासाठी त्यांनी मोलाचं काम केलं," असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
