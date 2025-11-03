पंचमौली-देवळीपाडा उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी 8 हजार कोटींचा सामंजस्य करार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले . . .
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पंचमौली-देवळीपाडा उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाचा सामंजस्य करार केला. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून हरियाणातील कंपनीसोबत करार करण्यात आला.
Published : November 3, 2025 at 8:02 PM IST
मुंबई : महायुती सरकार आल्यापासून मोठ्या प्रमाणात विदेशी आणि स्वदेशी कंपन्यासोबत सामंजस्य करार केले जात आहेत. या सामंजस्य करारातील प्रकल्पामुळं मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती देखील होत आहे. दरम्यान, आज जलविद्युत प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून हरियाणातील जीएससी, पीएसपी या कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. पंचमौली-देवळीपाडा उदंचन जलविद्युत धुळे आणि नंदुरबार इथल्या प्रकल्पासाठी हरियाणातील जीएससी पीएसपी महाप्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत 8 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आले. यावेळी अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, जीएससी पीएसपी महा प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष सुमित नंदा उपस्थित होते.
उभारण्यात येणार ‘फास्ट-ट्रॅक’ यंत्रणा : यावेळी प्रकल्पाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती आहे. याचा महाराष्ट्राला मोठा फायदा मिळणार आहे. तसेच ऊर्जा ग्रीड स्थिर ठेवण्यासाठी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स-PSP) धोरणालाही वेग देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे." विशेष म्हणजे राज्य सरकारनं उदंचन जलविद्युत प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांना जलवापर तसेच पर्यावरणीय मंजुरीसह इतर अन्य सर्व परवाने जलदगतीनं मिळावेत, यासाठी ‘फास्ट-ट्रॅक’ यंत्रणा उभारण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. "ग्रीड स्थिरतेसाठी साधारण 1,00,000 मेगावॅट क्षमतेची उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचे लक्ष्य राज्य सरकारनं ठेवलं आहे. यातून महाराष्ट्रच नाहीतर, देशपातळीवर सुद्धा वीज ग्रीड स्थिर ठेवण्यात येईल," असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
शाश्वत ऊर्जानिर्मितीकडं राज्याची वाटचाल : राज्य सरकारनं आशियातील सर्वात मोठा सौरऊर्जा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या माध्यमातून शेती क्षेत्रातील संपूर्ण ऊर्जेची गरज सौरऊर्जेकडं वळवण्याचा उपक्रम राबवला जाणार आहे. यातून तब्बल 16 गिगावॅट इतकी सौरऊर्जा निर्माण केली जाणार आहे. सौरऊर्जा आणि उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र हा देशातील अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात अव्वल ठरला जाईल, परिणामी पर्यावरणस्नेही आणि शाश्वत ऊर्जानिर्मितीकडं राज्याची वाटचाल सुरु होईल. दरम्यान, आता 51 प्रकल्पांद्वारे 70,315 मेगावॅट वीज निर्मिती अपेक्षित आहे. त्यातून 3.83 लाख कोटीची गुंतवणूक आणि 1,13,990 रोजगारनिर्मिती होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
कसा आहे प्रकल्प :
- या प्रकल्पासाठी पाणी साठ्याकरिता अंदाजे 19.29 टीएमसी एवढ्या पाण्याची गरज
- या प्रकल्पाच्या विदयुत क्षमता 1500 मेगावॅट
- या प्रकल्पातून 2500 एवढी रोजगारनिर्मिती होणार
- प्रत्येक वर्षी पुर्नभरणासाठी 3.24 टीएमसी पाणी आवश्यक
- उदंचन प्रकल्पाच्या पाण्यासाठी प्रथम भरणासाठी औद्योगिक दरानं 1, 76, 221 कोटी खर्च
- प्रतिवर्ष पुनर्भरणासाठी 1, 12, 832 कोटी महसूल मिळणं अपेक्षित
हेही वाचा :
- एसटी टेलिमीडियाचा महाराष्ट्र सरकारसोबत सामंजस्य करार; 5,000 हजार कोटींची मुंबईत गुंतवणूक
- नागपुरात जागतिक दर्जाचे 'कन्व्हेन्शन सेंटर' उभारण्यात येणार, राज्य शासनाकडून स्पेनमधील फिरा बार्सिलोना कंपनीसोबत सामंजस्य करार
- 34 हजार कोटींचे राज्य सरकारबरोबर 17 सामंजस्य करार, मुख्यमंत्री म्हणाले, "स्वाक्षरी करून थांबणार नाही"!