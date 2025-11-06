ETV Bharat / state

माझा 'या' प्रकरणाशी दुरान्वयानेही संबंध नाही; पार्थच्या जमीन खरेदी प्रकरणावर अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया

पार्थ पवार यांच्या जमीन व्यवहारावरुन कथित घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सविस्तर भूमिका मांडली आहे.

Ajit Pawar on Parth Pawar
उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ETV Bharat Reporter)
Published : November 6, 2025 at 8:54 PM IST

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचा मुलगा पार्थ पवार यांच्या (Parth Pawar) कंपनीने पुण्यातील वतनाची तब्बल ४० एकर सरकारी जमीन भ्रष्ट मार्गाने बळकावल्याचं कथित प्रकरण गाजत आहे. मात्र, "अजित पवार यांनी हे संपूर्ण प्रकरण मला माहीत नसून थेट अजित पवार म्हणून माझा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याचं पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं. मला गेली ३५ वर्ष महाराष्ट्राची जनता ओळखते, मी नियमात न बसणाऱ्या कामांना कधीही पाठिंबा देत नाही," असा दावा अजित पवार यांनी यावेळी केला.

संपूर्ण माहिती घेऊन कागदपत्रे तपासणार : याबाबत पुढे माहिती देताना अजित पवार म्हणाले, "मागच्या तीन ते चार महिन्यापूर्वी अशाप्रकारचं प्रकरण माझ्या कानावर आलं होतं. पण अशा प्रकारच्या गोष्टी केलेल्या मला चालणार नाहीत असं मी सांगितलं होतं. कोणीही अशा गोष्टी करू नये अशा सूचना मी दिल्या होत्या. त्यानंतर काय झालं ते मला माहीत नाही. पण आज सकाळपासून टीव्हीवर जमिनीबाबत माहिती देणं सुरू आहे. पण मी याची संपूर्ण माहिती घेऊन त्याची कागदपत्रे तपासणार आहे. यासाठी कोणी अर्ज दिला, कोणी परवानग्या दिल्या याची माहिती मी घेतो. तसंच माझ्या जवळच्या किंवा लांबच्या नातेवाईकांना फायदा होईल म्हणून एखाद्या कामासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याला फोन केला नाही. उलट मी या निमित्ताने उपमुख्यमंत्री म्हणून सांगतो की कोणत्याही अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याने माझ्या नावाचा वापर करून जर एखादे काम करायला सांगत असेल तर ते करू नये."

प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ETV Bharat Reporter)

याप्रकरणाची चौकशी करावी : "मी नियमाच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत काम करणारा कार्यकर्ता असून मुख्यमंत्र्यांनी याची संपूर्ण चौकशी करावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. याप्रकरणाची चौकशी करून यातील सत्यता पडताळून पाहावी अशी विनंती मी मुख्यमंत्र्यांना भेटून करणार आहे. उद्या दिवसभरात याबाबत संपूर्ण माहिती घेऊन वस्तुस्थिती तुमच्यासमोर मांडतो, असं त्यांनी नमूद केलं. स्टॅम्प ड्यूटी, त्या जमिनीबाबत कागदपत्रे यांची मी शहानिशा करतो. कारण मीच अर्थमंत्री म्हणून काम करत असताना टॅक्सच्या बाबतीत सर्वांनी नियमाप्रमाणं वागलं पाहिजे हीच माझी अपेक्षा असणार ना? असा प्रश्न त्यांनीच उपस्थित केला. कोणीही नियमाच्या बाहेर जाऊन काम करता कामा नये. पण अजूनही मलाच या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती नाही. पण मी आज या प्रकरणावर बोललो नसतो तर कुठे तरी पाणी मुरतंय असाच सगळ्यांचा भ्रम झाला असता म्हणून मी समोर येऊन बोलत आहे", असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.

कोणत्याही अधिकाऱ्याला मी फोन केला नाही : "आज प्रत्येकाच्याच घरातील मुलं मोठी झाली की आपापला व्यवसाय करतात. पण मी त्या प्रकरणाबाबत कोणत्याही अधिकाऱ्याला फोन करून याबाबत मदत करा असं सांगितलं नाही. कारण मी कायद्यानं चालणार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानावर चालणार माणूस आहे. त्यामुळं या प्रकरणाची सर्व माहिती घेऊन मी वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडणार आहे", असं अजित पवार यांनी सांगितलं.



TAGGED:

उपमुख्यमंत्री अजित पवार
पार्थ पवार
AJIT PAWAR FIRST REACTION
PARTH PAWARS PUNE LAND DEAL CASE
AJIT PAWAR ON PARTH PAWAR

