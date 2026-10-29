मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अन् ठाकरे बंधू एकाच मंचावर! '2029 पर्यंत मुख्यमंत्र्यांना ठेवा म्हणजे...'; राज ठाकरेंचा मिश्किल टोला
मुंबईतील एका प्रकाशन सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.
Published : October 29, 2026 at 10:22 PM IST
मुंबई : राजकीय व्यासपीठांवर एकमेकांवर टीका करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे गुरुवारी एका कार्यक्रमात एकत्र आले. ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार प्रशांत कुलकर्णी यांनी संपादित केलेल्या ‘महाराष्ट्राच्या हास्यरेषा’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी तिन्ही नेते उपस्थित होते. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी व्यंगचित्रांमधून होणारी टीका खिलाडूवृत्तीने स्वीकारण्याचं महत्त्व सांगितलं. तर राज ठाकरे यांनी राजकीय मतभेद असूनही कला-संस्कृतीच्या व्यासपीठावर एकत्र येणं ही महाराष्ट्राची परंपरा असल्याचं नमूद केलं. सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबतही मिश्किल टिप्पणी केली.
उद्धव ठाकरेंनी सांगितला ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधानांचा किस्सा - व्यंगचित्रांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट करताना उद्धव ठाकरे यांनी ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान लॉयड जॉर्ज यांच्याशी संबंधित एक प्रसंग सांगितला. पंतप्रधानपदाचा ताण असूनही हसतमुख कसं राहता येतं, असा प्रश्न त्यांना एका मुलाखतीत विचारण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांनी सकाळी अंथरुणातून उठण्यापूर्वी ‘डेली एक्स्प्रेस’ हे वृत्तपत्र वाचत असल्याचं सांगितलं होतं. वृत्तपत्राच्या धोरणांशी सहमत नसतानाही त्यातील स्ट्रूप यांची व्यंगचित्रं पाहून दिवसाची सुरुवात आनंदात होत असल्याचं त्यांनी सांगितल्याचा संदर्भ उद्धव ठाकरे यांनी दिला.
“स्ट्रूप यांनी मला स्वतःवर हसायला शिकवलं,” या लॉयड जॉर्ज यांच्या कथित वक्तव्याचा दाखला देत उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःवरही हसता येणं महत्त्वाचं असल्याचं सांगितलं.
व्यंगचित्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यावर रागावणं, वृत्तपत्र बंद करण्याची भूमिका घेणं किंवा व्यंगचित्रकाराला अटक करण्याऐवजी त्यातून व्यक्त होणारी टीका कशी स्वीकारली जाते, हे महत्त्वाचं असल्याचं उद्धव ठाकरे म्हणाले. टीका सहन करण्याची आणि त्यातून स्वतःकडे पाहण्याची वृत्ती सर्वांनी आत्मसात करायला हवी, असंही त्यांनी नमूद केलं.
‘राजकीय मतभेद असले तरी एकत्र येणं ही महाराष्ट्राची संस्कृती’ - राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात तिन्ही नेत्यांच्या एकत्र उपस्थितीची चर्चा सुरू असल्याचा उल्लेख केला. एकमेकांवर टीका करणारे नेते एकाच मंचावर आल्याची बातमी होत असली, तरी काही व्यासपीठं राजकीय मतभेदांच्या पलीकडे असतात, असं त्यांनी सांगितलं.
कला, संगीत आणि अगदी लग्नसमारंभासारख्या प्रसंगीही मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची गरज असते. राजकीय पातळीवर दररोज टीका आणि मतभेद होत असले, तरी अशा कार्यक्रमांत एकत्र सहभागी होणं ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे, असं राज ठाकरे म्हणाले.
‘मी पदवीधर नाही, तरी निवडणूक लढवू शकतो’ - व्यंगचित्रकलेशी असलेलं आपलं नातं सांगताना राज ठाकरे यांनी जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टमधील शिक्षणाचा उल्लेख केला. तीन वर्षं शिक्षण घेतल्यानंतर महाविद्यालय सोडल्यामुळे आपण पदवीधर नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र, त्यामुळे निवडणूक लढवण्यास अडचण येत नसल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवाराच्या अर्जावर सही किंवा अंगठा असा पर्याय असल्याचं पाहायला मिळालं होतं, असं सांगत त्यांनी त्या अर्जालाच व्यंगचित्राची उपमा दिली. या उदाहरणातून त्यांनी लोकशाही प्रक्रियेतील विसंगतीकडे लक्ष वेधलं.
राज ठाकरेंचा फडणवीसांना मिश्किल टोला - सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत टिप्पणी केली. शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांना कार्यक्रमासाठी बोलावल्यावर ते उपस्थित राहतात, असं सांगितल्याचा उल्लेख राज ठाकरे यांनी केला.
यावर बोलताना, “2029 पर्यंत मुख्यमंत्र्यांना ठेवा म्हणजे झालं. आता काय सांगू मी,” असं राज ठाकरे म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे कार्यक्रमात हशा पिकला.
‘महाराष्ट्राच्या हास्यरेषा’मधून व्यंगचित्रकलेचा प्रवास - ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार प्रशांत कुलकर्णी यांनी संपादित केलेल्या ‘महाराष्ट्राच्या हास्यरेषा’ या पुस्तकाचं प्रकाशन ग्रंथालीतर्फे करण्यात आलं. या पुस्तकातून महाराष्ट्रातील व्यंगचित्रकलेचा इतिहास आणि तिच्या विविध प्रवाहांचा आढावा घेण्यात आला आहे.
1880 पासूनच्या व्यंगचित्रकलेचा मागोवा घेणाऱ्या या ग्रंथात गेल्या शंभर वर्षांतील नामवंत व्यंगचित्रकारांची ओळख आणि त्यांची निवडक चित्रं समाविष्ट आहेत. सामाजिक हास्यचित्रं, पॉकेट कार्टून, कॉमिक स्ट्रिप, अर्कचित्रं, इलस्ट्रेशन आणि राजकीय व्यंगचित्रं अशा विविध प्रकारांचा त्यात समावेश आहे. या प्रकाशन सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.
हेही वाचा -