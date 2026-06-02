लाडकी बहीण योजनेतील 14 हजार पुरुषांकडून पैसे वसूल होणार; गुन्हा दाखल करण्याची विरोधकांची मागणी
लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र महिलांकडून पैसे वसूल होणार नाहीत. मात्र, 14 हजार पुरुषांकडून सरकार पैसे वसूल केले जाणार आहेत.
Published : June 2, 2026 at 10:24 AM IST
मुंबई- लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी पडताळणीत तब्बल 80 लाख महिला अपात्र ठरल्यानंतर त्यांना आतापर्यंत देण्यात आलेली हजारो कोटी रुपयांची मदत परत घेतली जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करत अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून कोणतीही रक्कम वसूल केली जाणार नसल्याचं सांगितलं. मात्र, योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या 14 हजार पुरुषांकडून संपूर्ण रक्कम परत घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केलं.
कोणत्या महिला लाडकी बहीण योजनेत ठरल्या अपात्र? महायुती सरकारनं विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जून 2024 मध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली. या योजनेचा निवडणुकीत महायुतीला मोठा राजकीय लाभ झाल्याचं मानलं जातं. सुरुवातीला सुमारे 2.47 कोटी महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांचे मानधन देण्यात येत होते. मात्र सत्तास्थापनेनंतर लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची पडताळणी सुरू झाल्यानंतर अनेक महिलांची नावे यादीतून वगळण्यात आली. राज्य सरकारनं सप्टेंबर 2025 पासून लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य केली होती. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एप्रिल 2026 पर्यंत अनेकदा मुदतवाढही देण्यात आली. मात्र, मुदत संपल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्याचं समोर आलं.
दरम्यान 80 लाखांचा आकडा केवळ ई-केवायसी न करणाऱ्या महिलांचा नसल्याचं महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलं. त्यांच्या माहितीनुसार, त्यामध्ये ई-केवायसी अपूर्ण असलेल्या महिलांबरोबरच वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या सुमारे 11 ते 12 लाख महिला, 65 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या साडेचार ते पाच लाख महिला, तसेच इतर निकषांमध्ये न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांचाही समावेश आहे.
याशिवाय सुमारे 14 हजार सरकारी कर्मचारी महिलांची नावेही योजनेत आढळून आली आहेत. त्यांच्याकडून रकमेची वसुली सुरू असल्याचे तटकरे यांनी सांगितलं. काही महिला लाडकी बहीण योजनेसह नमो शेतकरी योजना किंवा संजय गांधी निराधार योजनेचा दुहेरी लाभ घेत असल्याचंही पडताळणीत समोर आलं आहे. अशा लाभार्थींना दोनपैकी एका योजनेचाच लाभ मिळणार आहे. तसेच जवळपास सव्वा तीन लाख लाभार्थ्यांकडे वाहन असल्याचंही आढळून आलं आहे. दरम्यान, ई-केवायसी पूर्ण करूनही लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांच्या प्रकरणांची फेरतपासणी सुरू असल्याची माहितीही तटकरे यांनी दिली.
14 हजार पुरुष आणि सरकारी कर्मचारी महिलांचांही समावेश- लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटल्यानं विरोधकांनी सरकारवर वारंवार टीका करण्यात येत आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना लाभार्थ्यांच्या डेटाबेसची सखोल पडताळणी करण्यात आल्याची माहिती दिली. या पडताळणीत महिलांच्या नावानं अर्ज करून लाभ घेणारे 14 हजार पुरुष आढळून आल्याचं सांगितलं. याशिवाय साधारण 5 लाख सरकारी कर्मचारी महिला, 10 लाख प्राप्तिकर भरणाऱ्या महिला आणि घरात चारचाकी वाहन असलेल्या 5 लाख महिला योजनेसाठी अपात्र असल्याचं सांगितलं. तसेच ई-केवायसी सक्तीची करण्यात आल्यानंतरही अनेक लाभार्थींनी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यामुळे पात्रतेच्या निकषांमध्ये न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांचं मानधन थांबविण्यात आलं. केवायसी करताना त्रुटी झालेल्या साधारण 25 लाख महिलांना माहिती दुरुस्त करण्याची संधीही देण्यात आल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं.
अपात्र महिलांना एकवेळची माफी- भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्याकडून योजनेचे लेखापरीक्षण होणार असून अपात्र लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या निधीबाबत प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. मात्र, पुरुष लाभार्थी वगळता अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून यापूर्वी मिळालेली रक्कम वसूल केली जाणार नाही. त्यांना एकवेळची माफी देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितलं. महिलांच्या नावानं अर्ज करून लाभ घेतलेल्या 14 हजार पुरुषांकडून मात्र संपूर्ण रक्कम वसूल केली जाणार आहे. “हा जनतेचा पैसा असून तो नियमानुसारच खर्च झाला पाहिजे,” असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितलं. दरम्यान, आवश्यक वाटल्यास लाभार्थ्यांसाठी पुन्हा एकदा ई-केवायसीची विंडो सुरू करण्याची तयारी सरकारची असल्याचंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
खासदार संजय राऊत यांनी गुन्हा दाखल करण्याची केली मागणी- खासदार संजय राऊत म्हणाले, "८० लाख अपात्र महिलांना सरकारी तिजोरीतून पैसे देऊन मते विकत घेतली आहेत. अपात्र महिलांना सरकारी तिजोरीतून पैसे दिलेत, हे सिद्ध झालं आहे. कुणावर गुन्हा दाखल करणा? सरकारी तिजोरीतून अपहार झाल्याचा गुन्हा दाखल होणार गरजेचं आहे. मोदीयुगात हे होणार असेल तर आम्ही त्याचं स्वागत करू".
