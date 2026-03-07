ETV Bharat / state

राज्यात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा नाही, खोट्या बातम्या पसरवू नका - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अमेरिका, इस्रायल, इराण यांच्यातील युद्धामुळं भारतात गॅसचा तुटवडा भासू शकतो, अशी अफवा पसरली आहे.

CM Devendra Fadnavis
कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
नागपूर - देशात आणि राज्यात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा नसल्याचं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. "आपल्या देशात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या खोट्या बातम्या प्रसारमाध्यमांनी दाखवून नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करू नये. विनाकारण भीतीचं वातावरण निर्माण करू नये. ही संपूर्ण परिस्थिती केंद्र सरकार योग्य पद्धतीनं हाताळत आहे. नागरिकांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण करणं देशहिताचं नाही," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ते नागपुरात बोलत होते.

अमेरिका, इस्रायल, इराण यांच्यातील युद्धामुळं भारतात गॅसचा तुटवडा भासू शकतो, अशी अफवा पसरली आहे. त्यामुळं अनेक नागरिकांनी गॅसचा अतिरिक्त साठा केला असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. पेट्रोल भरण्यासाठी देखील नागरिकांनी पेट्रोल पंपावर गर्दी केली होती. या सर्व गोष्टींचा विचार करता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

वैनगंगा नळगंगा प्रकल्पामुळं विदर्भाचं चित्र बदलणार - "अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला भरभरून मिळालंय. जेव्हा महाराष्ट्राला भरभरून मिळेल त्यावेळी विदर्भ मागे कसा राहणार? विदर्भासाठी वैनगंगा नळगंगा प्रकल्प सर्वात मोठा गेम चेंजर प्रकल्प ठरणार आहे. आतापर्यंतच्या इतिहासात हा सर्वात मोठा नदीजोड प्रकल्प आहे. प्रशासकीय मान्यता देऊन त्याची घोषणा सुद्धा केली आहे. त्यामुळं विदर्भाचं चित्र पूर्ण बदलेल," असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

कर्जमाफी शेतकऱ्यांची केली, बँकांची नाही - "शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. याबद्दल कोणाच्याही मनात संभ्रम नाही. काही लोक वेगवेगळ्या गोष्टी पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोणतीही बँक असो, ज्यांना पीक कर्ज देण्याचा अधिकार आहे असं कोणीही दिलेलं पीक कर्ज आम्ही माफ करणार आहोत. कर्ज माफी शेतकऱ्यांना मिळावी, बँकेला नाही. शेतकऱ्याला फायदा व्हावा यासाठी आमचं काम सुरू आहे. आम्ही आधीच सांगितलं की 30 जून आधी कर्जमाफी करणार आहोत. पुढच्या कार्यवाहीला सुरुवात होईल. जुन्या कोणत्याही कर्जमाफीपेक्षा ही चांगली कर्जमाफी असेल," अशी आशा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

संपादकांची शिफारस

