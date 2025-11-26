“पाच वर्षे तुमची जबाबदारी आमचीच”; मोदींच्या योजना गावापर्यंत नेऊ, खुलताबादमध्ये फडणवीसांची मतदारांना ग्वाही
राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांचे पडघम वाजयला सुरुवात झाली असून आता प्रचार जोर धरत आहे. स्थानिक नेत्यांच्या राजकीय भविष्यासाठी आता बडे नेतेही मैदानात उतरले आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी भाजपा उमेदवारांचा प्रचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुलताबाद दौऱ्यावर होते. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. "नगरपालिका आल्यानंतर कामाला आपल्याला गती देता येईल, लोकांच्या जीवनामध्ये एक मोठं परिवर्तन घडवता येईल. दोन तारखेला आमची जबाबदारी तुम्ही घ्या, दोन तारखेनंतर पाच वर्षे तुमची जबाबदारी ही आमची, पूर्ण परिवर्तन करून आपण दाखवू आणि एक मोठं काम आपल्याला पाहायला मिळेल" असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मतदारांना दिलं. खुलताबाद येथे भाजपाच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी फडणवीस आले असताना त्यांनी पक्षाची ध्येय धोरणे मतदारांसमोर मांडली.
महाराष्ट्राची किल्ली आमच्या हातात : "निवडणुकीमध्ये लोक तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी सांगतील, या निवडणुकीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या जातीपातीचं, धर्माचं राजकारण होईल, पण हे सगळं बाजूला ठेवा. एवढंच लक्षात ठेवा आपला विकास कोण करू शकतं? आजपर्यंत आपला विकास कोणी केलाय?, या महाराष्ट्राला पुढे कोण नेऊ शकतं हे कोणाच्या हातामध्ये आहे ही महाराष्ट्राची किल्ली आहे हे लक्षात घ्या. दोन तारखेला नगरपालिकेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने या ठिकाणी आपला आशीर्वाद मागण्याकरिता मी उपस्थित राहिलो आहे. खरं तर या निवडणुकीमध्ये मी आपल्यामध्ये आलोय कोणावर टीका टिपण्णी करण्यासाठी नाही," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सभेत सांगितलंय.
मोदींमुळं अनेक योजना आल्या : देशामध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये एक सरकार काम करतंय, त्यांच्या नेतृत्वामध्ये आपलं सरकार काम करतंय, आता नगरपालिकेमध्ये देखील आपलाच अध्यक्ष आणि आपलं सरकार आलं तर मोदीजींच्या योजना या थेट शहरापर्यंत आणि गावापर्यंत आणण्याचं काम या माध्यमातून आपण करणार आहोत. आज आपण मत मागतोय या सगळ्या शहरांना चांगलं कसं करता येईल, या शहराच्या समस्या कशा सोडवता येईल. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विकास कसा करता येईल, असं फडणवीस म्हणाले.
आमचा कंट्रोल असेल : "जर नगरपालिकेमध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आली तर आमचा त्यांच्यावरती कंट्रोल असेल, आम्ही त्यांना सांगू की आम्ही तुम्हाला पैसा देतोय हा पारदर्शकपणे खर्च करा. ज्यांच्याकरिता योजना तयार केली त्यांच्यापर्यंत ती पोहोचवा. आपल्या शहराकरिता ज्या योजना आहेत त्या राबवा. प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवा, म्हणून मी तुमच्याकडे मत मागवण्यासाठी या ठिकाणी आलोय. आपल्याच आशीर्वादाने एक वर्षांपूर्वी या महाराष्ट्रामध्ये आपण आम्हाला दणदणीत विजयी केलं आणि आपल्या आशीर्वादाने मी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बनलो."
योजना बंद होणार नाहीत : "लाडकी बहीण योजना भाजपावाले बंद करतील, असा आरोप विरोधकांनी केला. पण त्यांच्या नाकावरती टिच्चून एक वर्ष झालं ही योजना आम्ही सुरूच ठेवली. जोपर्यंत तुमचा देवा भाऊ मुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना कोणीच बंद करू शकत नाही. लाडकी बहीण योजना देऊन थांबायचं नाही तर लाडक्या बहिणींना लखपती दीदी करायचं आहे. त्यांच्या हाताला काम द्यायचा आहे, त्यांना लखपती दीदी करून त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला विकास घडवायचा आहे," असं असं फडणवीस म्हणाले.
शेतकऱ्यांना मोफत वीज देणार : "मी सांगितलं होतं की, शेतकऱ्यांसाठी मोफत योजना आणली होती, लोक म्हणायचे ती बंद होईल. ती योजना देखील आम्ही बंद केली नाही. पुढची पाच वर्षं ती योजना सुरूच असणार आहे. पुढील पाच वर्षांत आम्ही मोफत वीज देणार आहोत. पुढील वर्षी आमच्या सोलरचं काम पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना 24 तास मोफत वीज आम्ही देणार आहोत. शेतकऱ्यांचा कल्याण आम्ही करणार आहोत. या मराठवाड्यामध्ये दुष्काळ आपल्याला पाचवीला पुजलेला आहे, हा जो काही दुष्काळ आहे हा दूर करण्याचा संकल्प आम्ही हातामध्ये घेतलाय. 2018 मध्ये मी सांगितलं होतं मराठवाड्याच्या याच पिढीने दुष्काळ पाहिला मराठवाड्याची पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही. त्या ठिकाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाणी आणण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे, याचा मला आनंद वाटतो," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
