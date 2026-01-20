विदेशी गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्रच भारताचे गेट वे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं दावोसमध्ये प्रतिपादन
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसाठी दावोसमध्ये आहे. तिथं महाराष्ट्र पॅव्हेलियनमध्ये बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विदेशी गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्रच भारताचे गेट वे असल्याचं प्रतिपादन केलंय.
Published : January 20, 2026 at 10:08 AM IST
झ्युरिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक परिषदेसाठी 5 दिवसीय दावोस दौऱ्यावर आहेत. "महाराष्ट्र विश्वासार्ह आहे. आम्ही जे सांगतो. ते करतो. त्यामुळंच जगभरातील उद्योजक, गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्रावर विश्वास वाढलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारत वाटचालीसाठी पार्श्वभूमी निर्माण केलीय. एक इकोसिस्टीम तयार केलीय. त्याआधारे यंदाही महाराष्ट्रात प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक येणार आहे. महाराष्ट्र हे भारतात येणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी गेट वे ऑफ इंडिया आहे. त्यामुळं भारतातील अन्य राज्यांशी आमची चांगल्या अर्थानं स्पर्धा आहे. सरतेशेवटी देशासाठी ही बाब चांगलीच ठरते. पण यातही महाराष्ट्र पुढं आहे, याचा अभिमान आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह प्रतिनिधीमंडळासमवेत दावोस येथे दाखल झालेत. या दरम्यान त्यांनी महाराष्ट्र पॅव्हेलियनमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला.
गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात यशस्वी होऊ : "महाराष्ट्रातील सर्व भौगोलिक क्षेत्रासाठी गुंतवणूक मिळवणार असून, त्यासाठी वैविध्यपूर्ण अशा 10 ते 12 क्षेत्रातील उद्योगांशी समन्वय साधला जातोय. आता तिसरी मुंबई उभी राहत आहे. तिच्यासाठी मोठी गुंतवणूक मिळण्याचे संकेत आहेत. आमच्याकडं उत्तम मेन्यू कार्ड आहे. त्यामुळं गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात यशस्वी होऊ," असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलाय.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम गुंतवणूकदारांसाठी चावडी : "वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची वार्षिक बैठक ही उद्योग, गुंतवणूकदारासाठी एक प्रकारे चावडी आहे. या ठिकाणी दरवर्षी आम्ही महाराष्ट्राकडं काय आहे? कोणती क्षमता आहे? हे शोकेस करण्यासाठी येत असतो. यंदाही गतवर्षीच्या तुलनेत आणखी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येणार, असा विश्वास आहे. कारण देशात अशा प्रकारे येणारी गुंतवणूक आणि त्याबाबतचे करार करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. अशा प्रकारे सुमारे 60 ते 65 करार प्रत्यक्षात आणण्यात महाराष्ट्राला यश मिळालंय. दावोस परिसर निसर्गसौंदर्यानं नटलेला आहे. इथं उद्योगजगत एकत्र येतो. महाराष्ट्रातून आलेल्या उद्योजकांनी या मंचाचा पुरेपूर उपयोग करावा," असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय.
महाराष्ट्र 2030 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होणार : एका माध्यम समूहाच्या ग्लोबल इॅम्पॅक्ट फोरमवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रकट मुलाखत झाली. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "मागील दशकात महाराष्ट्रानं सरासरी 10 टक्क्यांहून अधिक विकासदर कायम राखला आहे. महाराष्ट्र 2032 पर्यंत देशातील ट्रिलियन डॉलर्स असणारी पहिली अर्थव्यवस्था बनू शकते. मात्र, हा टप्पा आणखी वेगानं 2030 पर्यंत गाठण्याचं उद्दिष्ट आहे. सध्याची जागतिक भू-राजकीय परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. तरी आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अंदाजानुसार भारत हा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील 'ब्राइट स्पॉट' आहे. जगभरातील विकासदर मंदावलं असताना महाराष्ट्र मात्र आपला विकासदर टिकवून ठेवण्यात यशस्वी ठरत आहे आणि राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येत आहे.
देशातील 39 टक्के थेट परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात : "गेल्या वर्षी भारतात आलेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी 39 टक्के 'एफडीआय' महाराष्ट्रात आलीय. त्यामुळं गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. राज्य शासनानं आतापर्यंत 15 ते 16 धोरणं लागू केलीत. या धोरणांमुळं गुंतवणूकदारांसाठी सक्षम आणि विश्वासार्ह इकोसिस्टीम तयार झालीय. आज महाराष्ट्रात गुंतवणुकीची कमतरता नाही, गरज आहे ती योग्य वातावरण निर्माण करण्याची आणि ते वातावरण महाराष्ट्रात तयार झालंय," असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केलाय.
एमएसएमई हा अर्थव्यवस्थेचा कणा : "सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हे अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, रोजगारनिर्मितीत त्यांचा सर्वाधिक वाटा आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार एमएसएमईंना प्रोत्साहन देत आहे. केवळ भांडवल नव्हे, तर आजच्या काळात विश्वासार्हता हा सर्वात मोठा घटक आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रानं दिलेल्या प्रत्येक आश्वासनाची पूर्तता केली असून, राज्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड आश्वासक आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलंय.
16 लाख कोटींचे सामंजस्य करार, रूपांतरण दर 75-80 टक्के : "गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात तब्बल 16 लाख कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार झालेत. यात प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतरित व्हावेत यासाठी राज्यानं स्वतंत्र ट्रॅकिंग यंत्रणा उभारलीय. देशपातळीवर जिथं सामंजस्य करारांचं रूपांतरण प्रमाण साधारणतः 25 ते 30 टक्के असते, तिथं महाराष्ट्रात हे प्रमाण 50 ते 55 टक्के आहे. दावोस करारांच्या बाबतीत 75 ते 80 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलंय. जमीन वाटप, मंजुरी प्रक्रिया, तसंच 'वॉर रूम'च्या माध्यमातून प्रत्येक गुंतवणूकदाराला उद्योग क्षेत्राशी जोडून ठेवण्यात येत आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
स्टार्टअप्स, एआय आणि भविष्यातील तंत्रज्ञान : "आजच्या काळात स्टार्टअप्स अवघ्या 3 ते 4 वर्षांत युनिकॉर्न होत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डेटा, फ्रंटियर टेक्नॉलॉजीज या क्षेत्रांमध्ये भारत, विशेषतः महाराष्ट्र आघाडी घेऊ शकतो. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात देशातील 60 टक्के डेटा सेंटर क्षमता आहे. महाराष्ट्र आता भारताची 'डेटा सेंटर कॅपिटल' बनलीय. हरित ऊर्जेवर आधारित, उच्च दर्जाची वीजपुरवठा व्यवस्था उभारून ही क्षमता आणखी वाढवली जाणार आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
एज्यु-सिटी, इनोव्हेशन सिटी आणि 35 लाख उच्च वेतनाच्या नोकऱ्या : नवी मुंबई विमानतळाजवळ एज्यु-सिटी, इनोव्हेशन सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, मेडिसिटी आणि जीसीसी सिटी उभारली जात आहेत. या एकत्रित प्रकल्पातून सुमारे 35 लाख उच्च वेतनाच्या नोकऱ्या निर्माण होतील. या संपूर्ण क्लस्टरमुळं भारताच्या अर्थव्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल घडणार आहे," असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
वाढवण बंदर; पुढील 100 वर्षांसाठी प्रगतीचं केंद्र : "वाढवण हे जगातील टॉप 10 बंदरांपैकी एक असून, जेएनपीटीपेक्षा तीनपट मोठं असलेलं हे बंदर जगातील सर्वात मोठ्या जहाजांना सामावून घेण्यास सक्षम असेल. पुढील तीन वर्षांत पहिला टप्पा कार्यान्वित होईल. पुढील 100 वर्षांसाठी भारताच्या सागरी व पुरवठा साखळीला बळ देईल, असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं.
उद्योगांना पूर्ण संरक्षण : "उद्योगविकासासाठी कायदा आणि सुव्यवस्था अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रात 'झिरो टॉलरन्स' धोरण राबवलं जात आहे. महाराष्ट्रात गुंतवणूक सुरक्षित आहे, विश्वासार्ह आहे आणि भविष्यासाठी सर्वोत्तम आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
शहर देशाच्या जीडीपीचा कणा : "1980 ते 2000 या काळात शहरीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला आणि तो आजतागायत कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शहरीकरणाकडं पाहण्याची दृष्टी बदलली. देशाच्या सुमारे 65 टक्के जीडीपीचं निर्माण शहरांच्या आसपास होतं. हे वास्तव ओळखून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रथमच शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक सुरू केली. स्मार्ट सिटी योजना, अमृत सिटी, स्वच्छ भारत अभियान, शहरांतील पायाभूत सुविधा, सामाजिक क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि संस्थात्मक उभारणी यांसारख्या उपक्रमांमुळं आज देशातील शहरं झपाट्यानं बदलत आहेत," असंही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्रातील 29 महापालिका, 45 टक्के लोकसंख्या : "राज्यातील 29 महापालिकांमध्ये राज्याच्या सुमारे 40 ते 45 टक्के लोकसंख्या राहते. या शहरांचं जीवनमान उंचावलं, त्यांना अधिक राहण्यायोग्य बनवलं. तर केवळ नागरिकांचं जीवनच बदलणार नाही, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळणार," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.
हेही वाचा :
- मंत्र्यांची मुलं म्हणून गुन्हेगारांना पाठिशी घालणार का? गोगावलेप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह
- भिवंडी राडाप्रकरणी गुन्हे दाखल; भाजपा-कोणार्क आघाडीच्या दोन्ही गटांतील 44 जणांना अटक
- "तुम्ही एका दिवसाचं सांगून येता आणि मग बाहेर पडत नाही", मराठा आंदोलनाची आठवण करून देत हायकोर्टानं धनगर आंदोलकांना सुनावलं