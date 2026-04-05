ETV Bharat / state

'अंजली दमानिया यांच्याकडं खरात प्रकरणाचा सीडीआर कुठून आला? तपास केला जाणार'-मुख्यमंत्री

अशोक खरात प्रकरणाची आता ईडी चौकशीदेखील होणार आहे. तसेच या प्रकरणातील सीडीआर अंजली दमानिया यांच्याकडं कसा आला, याचा तपास होणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 5, 2026 at 7:10 PM IST

|

Updated : April 5, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक- अनेक महिलांच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणासंबंधी आता त्याच्या करोडो रुपयांच्या मालमत्तेची लवकरच ईडी चौकशी होणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. तसेच अंजली दमानिया यांच्याकडे अशोक खरात प्रकरणाचा सीडीआर कुठून आला? याचाही तपास केला जाणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक पत्रकार परिषदेत सागितलं. संत समितीच्या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री नाशिकला आले होते.



अनेक महिलांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणी अटकेत असलेला भोंदूबाबा अशोक खरात यानं लोकांना फसवून करोडो रुपयांची मालमत्ता जमा केली आहे. राज्याच्या अनेक ठिकाणी त्याच्या जमिनी असून बँकेतदेखील त्याच्याशी संबंधित शेकडो खाते आढळून आले आहेत. तसेच आरोपी खरात हा हवाला करत असल्याचा संशयदेखील एसआयटी पथकाला आहे. सध्या, भोंदूबाबा अशोक खरात हा महिला लैंगिक अत्याचार प्रकरणी एसआयटी पथकाच्या ताब्यात आहे. दोन दिवसांपूर्वी त्याचा मुलगा हर्षवर्धन खरात याचीदेखील एसआयटीनं चौकशी केली होती. त्याच्या करोडो रुपयांच्या मालमत्तेची लवकरच ईडी चौकशी होणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी फडणवीस यांनी सांगितलं.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री- "खरात प्रकरणात आतापर्यंत 12 गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणी एसआयटी तपास सुरू आहे. तपास रोजच्या रोज जाहीर करता येणार नाही. भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. त्याच्या सर्व व्यवहारांची चौकशी केली जाणार आहे. ईडीनं या प्रकरणाची माहिती घेतली आहे. त्यामुळे त्याची ईडीकडूनसुद्धा चौकशी केली जाणार आहे", असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं.



सीडीआर कुठून आला, चौकशी होणार- "अंजली दमानिया यांनी भोंदूबाबा खरातचा सीडीआर रिपोर्ट जाहीर करून त्याला कोणत्या नेत्याचे किती कॉल आले, याची माहिती दिली. त्यामुळे त्यांच्याकडे हा सीडीआर कुठून आला, असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित होत आहेत. मात्र, सीडीआर प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार कुणाला नाही. जे, या प्रकरणाचा तपास करत आहेत, अशा तपास यंत्रणांनाच सीडीआर मिळवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा सीडीआर कसा बाहेर आला? तो कुठून मिळवला? याची चौकशी केली जाणार आहे", असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.


संतांचा कुंभमेळा- संत समितीच्या बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, " गोदावरी स्वच्छतेचा विषय प्राधान्यानं घेतला जात आहे. नदीत स्वच्छ पाणी सोडण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना सुरू आहेत. कुंभमेळ्याबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केलं की, "हा सरकारचा कुंभ नसून संतांचा कुंभ आहे. सरकार फक्त आवश्यक सुविधा आणि चांगली व्यवस्था उपलब्ध करून देईल. तर संतांनी मार्गदर्शन करावं", अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

TAGGED:

ASHOK KHARAT CDR
DEVENDRA FADNAVIS KHARAT PROPERTY
ED PROBE ASHOK KHARAT
अशोक खरात ईडी चौकशी
ASHOK KHARAT CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.