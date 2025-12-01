निवडणूक आयोगाच्या गोंधळाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार, पृथ्वीराज चव्हाण यांचा थेट आरोप
राज्यातील 20 नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी थेट हल्लाबोल केलाय.
Published : December 1, 2025 at 6:43 PM IST
सातारा - निवडणूक आयोगाच्या गोंधळाला सर्वस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार आहेत, असा थेट आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. निवडणूक आयोगावर दबाव आल्यामुळे हे सगळं घडत असून आचारसंहिताच अस्तित्वात नसल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. कराडमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
सरकारने घटना दुरुस्ती धाब्यावर बसवली - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी झाल्याच पाहिजेत, अशी तरतूद आम्ही 73 आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीमध्ये केली होती. ती घटना दुरुस्ती सध्याच्या सरकारने धाब्यावर बसवली आहे. स्वार्थासाठी या निवडणुका दहा वर्षे लांबवल्या. आता मतदानाच्या आदल्या दिवशी 20 नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या. निवडणूक आयोगाची जर तयारी नव्हती तर इतक्या घाईघाईत निवडणुका का जाहीर केल्या? असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. तसंच भाजपाच्या नेत्यांनी सांगितल्यामुळे काही गोष्टी होत आहेत. या संदर्भात काहीजण हायकोर्टात जाणार आहेत, असंही ते म्हणाले.
महायुती इतकं भ्रष्ट सरकार कधी पाहिलं नाही - पृथ्वीराज चव्हाण पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रात यापूर्वी आम्ही इतकं भ्रष्ट सरकार कधी पाहिलं नाही. फक्त कंत्राट देणं आणि कमिशन खाणं, या पलीकडे सरकार काही करत नाही. लोकशाहीचा गळा या सरकारने घोटून टाकलेला आहे. कराड दक्षिण विधानसभा मतदार संघात 48 हजार दुबार मतदार असून त्याची यादी आपल्याकडे असल्याचा खळबळजनक दावा त्यांनी केला. वाळवा, शिराळा, पलूस-कडेगाव, पाटण, कराड उत्तर आणि कराड दक्षिणच्या मतदार यादीतील दुबार नावं एकसारखी असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
भाजपाने सगळ्या निवडणुका चोरल्या - भाजापने सगळ्या निवडणुका चोरलेल्या आहेत. एका मताला ५ हजार रुपये देऊन निवडणूक लढवायची असेल तर सामान्य माणूस कसा निवडणूक लढणार? असा सवाल त्यांनी केला. ते म्हणाले की, कराड नगरपालिका निवडणूक काँग्रेस हाताच्या चिन्हावर लढवत आहे. काँग्रेसचा नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार निश्चित निवडून येईल. गेल्या पंधरा वर्षांत माझी विधानसभा निवडणूक वगळता इतर कोणत्याही निवडणुकीत काँग्रेसचं चिन्ह नव्हतं. त्यामुळे पक्षाचं चिन्ह शहरातील नागरिकांपर्यंत जावं, या उद्देशाने ही निवडणूक आम्ही चिन्हावर लढत आहोत.
