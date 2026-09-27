'वोट चोरी नाही, विरोधकांचा मेंदूच चोरी गेला'; SIR वरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत विरोधकांवर हल्लाबोल केला.
Published : September 27, 2026 at 12:40 PM IST
मुंबई - मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधक आक्रमक झाले आहेत. यावरुन आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत विरोधकांवर हल्लाबोल केला. मुख्यमंत्र्यांच्या निशाण्यावर राहुल गांधी होते. यावेळी त्यांनी दुष्काळाच्या मुद्द्यावरही भाष्य केलं.
राहुल गांधी यांना भारतामध्ये अतिडावी राजवट आणायची आहे. राहुल गांधी हे हातात संविधान घेत संवैधानिक संस्थांवर हल्लाबोल करत आहेत, हे चुकीचं आहे, असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसवर टीका केली.
संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न - सर्व प्रक्रिया एकमताने झाल्याचं तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी सांगितलं आहे. फॉर्म नंबर सहा हा सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. याबाबत संभ्रम निर्माण करणे म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयाचा संभ्रम करणे आहे, असा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी केला.
विरोधकांचा मेंदू चोरीला गेला - "जनतेला चांगलं काय आहे हे समजतं. संस्थांना बदनाम करण्याचा विरोधकांचा हेतून कधीही साध्य होणार आहे. जे जे लोकं निवडणूक हरतात, त्यानंतर त्याचं खापर निवडणूक आयोगावर फोडण्याचं काम केलं जातं. जनतेचे प्रश्न तुम्ही मांडा, तरच जनता तुम्हाला स्वीकारेल. ईव्हीएम आता सोडलं आणि निवडणूक आयोगावर आरोप करत आहेत, हे चुकीचे आहे. हे म्हणतात 'वोट चोरी' झाली, मी तर म्हणेल यांचा 'मेंदूच चोरी'ला गेला," असा हल्लाबोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर केला.
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