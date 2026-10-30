ठाकरे बंधूंबरोबर बंद दाराआड चर्चा? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'राजकीय टीका होत असली तरी...'
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्याबरोबर झालेल्या कथित बंद दाराआड चर्चेवर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : October 30, 2026 at 10:23 PM IST
पुणे - राजकीय व्यासपीठांवर एकमेकांवर टीका करणारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार प्रशांत कुलकर्णी यांनी संपादित केलेल्या ‘महाराष्ट्राच्या हास्यरेषा’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी एकत्र आले होते. त्यावेळी त्यांच्यात बंद दाराआड राजकीय चर्चा झाली असल्याची चर्चा सुरू झाली असून, आता याबाबत खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. आमच्यात बंद दाराआड काहीच राजकीय चर्चा झाली नसल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भारताच्या स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित मोबिलिटी क्षेत्रातील ईकेए मोबिलिटी कंपनीच्या सहा उत्पादन प्रकल्पाचा उद्घाटन सोहळा पार पडला. यावेळी त्यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली.
हलकीफुलकी चर्चा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पुस्तक शंभर वर्षांतील 75 व्यंगचित्रकारांवर आधारित होतं. त्या कार्यक्रमाला साहित्यप्रेमी म्हणून उपस्थित होतो. कार्यक्रमातील भाषणं हलकीफुलकी आणि हास्यविनोदानं भरलेली होती. विचार वेगवेगळे असले किंवा राजकीय टीका होत असली, तरी अशा कार्यक्रमांत एकत्र येण्याची महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. त्यामुळे या भेटीला वेगळा राजकीय अर्थ नसून, मंचावर जाण्यापूर्वी सर्व व्यंगचित्रकारांबरोबर कक्षात एकत्र बसलो होतो. मात्र, तेथे कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नसून, हलकीफुलकी चर्चा झाली.
इलेक्ट्रिक बसला प्राधान्य - "महाराष्ट्रात पुढील तीन ते चार वर्षांत सुमारे 50 हजार इलेक्ट्रिक बसची आवश्यकता भासणार आहे. ग्रीन मोबिलिटीला प्राधान्य देण्यासाठी राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक बसला प्राधान्य दिले जात असून, विविध महापालिका आणि राज्य परिवहन महामंडळाकडून मोठ्या प्रमाणात बसची गरज व्यक्त केली आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
इलेक्ट्रिक बस खरेदी करू - त्यांनी पुढं सांगितलं, मुंबई महानगरपालिका 10 हजार इलेक्ट्रिक बस खरेदी करू इच्छिते. तसेच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळालाही, म्हणजेच एसटी महामंडळाला, सुमारे 30 हजार बसची आवश्यकता आहे. पुणे आणि नागपूर महानगरपालिकांसह अन्य ठिकाणीही मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक बसची गरज असून सध्या आवश्यक तेवढे उत्पादन होत नाही.
रोजगार निर्मितीलाही फायदा - 'मेक इन महाराष्ट्र' अंतर्गत राज्यातच तयार होणाऱ्या बस उपलब्ध झाल्यास त्या अधिक सोयीच्या ठरतील आणि महाराष्ट्रात विकसित होत असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाच्या परिसंस्थेमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला आणि रोजगार निर्मितीलाही फायदा होईल, असा विश्वास यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा -