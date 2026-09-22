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पावसाअभावी पिकं करपली; नुकसानग्रस्त भागांचे 'या' तारखेपासून होणार पंचनामे, मुख्यमंत्र्यांची माहिती

राज्यात पावसानं दडी मारल्यानं दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत याबाबत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

CM Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2026 at 3:42 PM IST

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मुंबई : राज्यातील अनेक भागात पावसाअभावी पिके करपण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असून, दुष्काळाचं संकट गडद होत आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळासंदर्भातील पहिली अधिसूचना शनिवारपूर्वी काढण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली. नुकसानग्रस्त भागांचे उद्यापासून (23 सप्टेंबर) पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, परिस्थितीच्या माहितीच्या आधारे आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.



प्रत्यक्ष दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करणार : मुख्यमंत्री म्हणाले की, दुष्काळी परिस्थितीचा दररोज आढावा घेण्यासाठी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राजेश अग्रवाल हे या समितीचे मुख्य सचिव असून, समिती दररोज परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे. तसंच आठवड्याला बैठक घेऊन दुष्काळग्रस्त भागातील स्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. गरजेनुसार समितीचे सदस्य प्रत्यक्ष दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करणार आहेत. मात्र, दुष्काळ जाहीर करणं एवढंच पुरेसं नाही, तर त्यावर तातडीनं उपाययोजना करणं आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले. संबंधित समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आले असून, परिस्थितीनुसार आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकारही देण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.



पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य : दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेला विशेष प्राधान्य दिलं जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पावसाअभावी शेतीपिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून, राज्यातील बहुतांश भागात पिकं करपल्याची परिस्थिती असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. यावेळी कोकणातील काही भागांतही भात पिकावर परिणाम झाल्याचं त्यांनी म्हटलं.



केंद्राच्या मदतीची वाट पाहत आहोत : दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडं आर्थिक मदतीची मागणी केली जाणार असली तरी केंद्राच्या मदतीची वाट पाहत बसणार नाही, असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. राज्य सरकारकडून आवश्यक ती मदत आणि उपाययोजना करण्यात येतील.


कर्नाटकबाबत अधिसूचनेचं काम सुरू : कर्नाटकात दुष्काळ जाहीर झालेला नसल्याचं सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी तेथील दुष्काळासंदर्भातील अधिसूचना काढण्याचं काम सुरू असल्याचं स्पष्ट केलं. एनडीआरएफचे निकष आणि निर्णय संसदेच्या कायद्यानुसार ठरलेले असल्यानं त्यानुसारच मदतीची प्रक्रिया राबवावी लागते, असंही त्यांनी सांगितलं.



स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पदे भरणार : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रियाही राबवण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. एमपीएससीच्या अध्यक्षपदाशी संबंधित तसंच कथित गैरप्रकाराच्या मुद्द्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादरीकरण झालं असून, याबाबत पुढील निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. संबंधित कथित गैरप्रकार हा नव्या अध्यक्षांच्या रुजू होण्यापूर्वीचा असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

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TAGGED:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
पंचनामे
MAHARASHTRA DROUGHT
दुष्काळ
CM DEVENDRA FADNAVIS

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