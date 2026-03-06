मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून 7,69467 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर; विरोधक म्हणाले,' निधीची आकडेवारी दिली नाही'!
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये कर्जमाफी, उमेद मॉल, हरित क्षेत्र यासाह विविध घोषणा करण्यात आल्या आहेत. वाचा, सविस्तर
Published : March 6, 2026 at 7:18 PM IST
प्राजक्ता पोळ
मुंबई- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचा 7,69,467 कोटींचा 2026–27 आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. 40,552 कोटींच्या महसूली तूटीचा हा अर्थसंकल्प आहे. ही महसूली तूट 2025-26 मध्ये 37056 कोटी होती. आता तुटीत वाढ झालेली दिसून येत आहे.
अर्थसंकल्पात राजकोषीय तूट 1,50,491 कोटी आहे. ही वित्तीय तूट राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात राज्य सरकारला यश आलं आहे. राज्याच्या एकूण कर्जाच्या आकड्यात वाढ होऊन तो 11,02,654 कोटींवर पोहोचला आहे. मागील वर्षी हा आकडा 9,73,989 कोटी इतका होता. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. अर्थसंकल्प मांडणारे ते पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत. हा अर्थसंकल्प दिवंगत अर्थमंत्री अजित पवार यांना समर्पित करत त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेसे स्मारक उभारणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं. याचबरोबर फडणवीस यांनी विधानसभेत यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत.
कर्जमाफीमुळे 35 हजार कोटींचा सरकारवर येणार बोजा- शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करत, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पीककर्ज थकीत असलेल्या, पात्र शेतकऱ्यांचे 2 लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. तसेच नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजारांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत ही मदत केली जाणार आहे. यासाठी सरकारवर साधारण 35 हजार कोटींचा बोजा सरकारवर येऊ शकतो, असा अंदाज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदान योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी बँकिंग यंत्रणा सक्षम करण्यावर सरकार भर देणार आहे. यासंदर्भात समितीच्या शिफारशींनुसार कार्यवाही केली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असून यंदा 14 हजार मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमता वाढवण्याचं उद्दिष्ट असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू राहणार - सगळ्यांची उत्सुकता असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना पुढील वर्षीही सुरू राहणार असून त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. पण, यासाठी किती निधी देणार, हे मात्र मुख्यमंत्री अर्थसंकल्पात सांगितलं नाही. गेल्यावर्षीच्या 2025–26 च्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी 36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर पुरवणी मागण्यांद्वारे अतिरिक्त निधी मंजूर झाल्यानं एकूण खर्च सुमारे 42 हजार कोटींवर पोहोचला होता. पण, यंदा संपूर्ण महिला बालविकास विभागासाठी 24231.28 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच एकल महिलांसाठी स्वतंत्र योजना आणली जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. योजनेच्या हप्त्यात कोणतीही वाढ होणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केलं.
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता, “लाडकी बहीण योजना महिला व बालकल्याण विभागाच्या अंतर्गत असली, तरी वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा निधी संबंधित विभागांकडून दिला जातो. तरीही निधी वळवला जातो, अशा बातम्या येतात. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही या योजनेसाठी मागील वर्षाप्रमाणेच 36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.”
13 जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’- राज्यातील महिला बचत गटांच्या माध्यमातून आतापर्यंत 27 लाख ‘लखपती दीदी’ तयार झाल्या आहेत. 2026–27 या वर्षात आणखी 25 लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तूंच्या उत्पादन आणि विक्रीला चालना देण्यासाठी 13 जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरचं लक्ष्य- राज्य सरकारनं महाराष्ट्राला 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. 2047 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचं लक्ष्य जाहीर केलं आहे. या उद्दिष्टासाठी शेती क्षेत्राचा जीडीपी 55 अब्ज डॉलरवरून 500 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. तसेच उद्योग क्षेत्राचे स्थूल उत्पादन 123 अब्ज डॉलरवरून 1500 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचं लक्ष्य सरकारनं ठेवलं आहे.
दंडाची रक्कम 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव- क्रेनवर आधारित वाहनांवर सध्या वाहनाच्या किमतीच्या 7 टक्के दराने एकरकमी कर आकारला जातो. मात्र, महागडी वाहने इतर राज्यांत नोंदणी केली जात असल्यानं या कराची कमाल मर्यादा 30 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव सरकारनं मांडला आहे. वाहन वितरकांना देण्यात येणारे व्यवसाय प्रमाणपत्र सध्या 5 वर्षांसाठी वैध असते. मात्र, कर दरवर्षी भरावा लागतो. त्यामुळे या व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तसेच मुद्रांकावर दस्त नोंदणी न केल्यास अपराध सिद्ध झाल्यानंतर सक्तमजुरी आणि दंडाची तरतूद आहे. या दंडाच्या रकमेची किमान मर्यादा 5,000 रुपयांवरून 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क टाळण्याच्या प्रकारांवर नियंत्रण येईल, असा सरकारचा दावा आहे.
जुन्या वाहनांवर वाढणार पर्यावरण कर- सेवा क्षेत्राचे स्थूल उत्पादन 312 अब्ज डॉलरवरून 3000 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट राज्य सरकारनं ठेवलं आहे. राज्यात BS-IV आणि त्याखालील उत्सर्जन मानक असलेल्या खासगी वाहनांवरील पर्यावरण कर वाढवण्याचा प्रस्ताव सरकारनं मांडला आहे. या प्रस्तावानुसार दुचाकी वाहनांवरील कर 2,000 वरून 4,000 रूपये करण्यात येणार आहे. तसेच नॉन-ट्रान्सपोर्ट श्रेणीतील पेट्रोलवरील हलक्या मोटार वाहनांसाठी पर्यावरण कर 3,000 वरून 6,000 रूपये तर डिझेलवरील हलक्या मोटार वाहनांसाठी3,000 रुपयांवरून 7,000 रूपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. जुन्या आणि अधिक प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांचा वापर कमी करून राज्यातील पर्यावरणीय मानके सुधारण्याचा यामागचा उद्देश असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
महसूल वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर भर - राज्यात पायाभूत सुविधांमध्ये आतापर्यंत सर्वाधिक अशी 21% वाढ झाली आहे. पनवेल ते कर्जत रेल्वेमार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात असून हा मार्ग लवकरच वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार आहे. राज्यातील 1 हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व गावांना कॉंक्रिट रस्त्यांनी जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच राज्यात 1,200 किमी मेट्रो मार्ग आणि 6,000 किमी द्रुतगती मार्ग विकसित करण्याचं नियोजन आहे. दक्षिण मुंबईला समृद्धी महामार्गाशी 2028 पर्यंत जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, तर वर्सोवा–भाईंदर किनारी मार्ग डिसेंबर 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. याशिवाय 2019 पर्यंत 165 किमी मेट्रो मार्गिका तयार करण्याचं नियोजन आहे. लातूर आणि बारामती विमानतळांवर रात्रीच्या उड्डाणांसाठी आवश्यक यंत्रणा कार्यरत करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात जलमार्गांची लांबी 340 किमीपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सध्याची 1 कोटी 60 लाख प्रवासी संख्या 7 कोटींपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
- राज्यानं 2047 पर्यंत स्वच्छ उर्जेचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे. मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजनेसाठी 32,756 कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. यंदाही 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेमुळे महाराष्ट्राची गिनीज बुकमध्ये नोंद झाली आहे.
जिओ-टेक्नॉलॉजी ॲप्लिकेशन सेंटर- राज्यातील डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारने जिओ-टेक्नॉलॉजी ॲप्लिकेशन सेंटर स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, या केंद्राच्या मदतीनं प्रगत नकाशे आणि डेटा तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणं करता येईल. प्रशासनाचे कामकाज सुधारेल. या उपक्रमामुळे पायाभूत सुविधा, शहरी विकास, शेती आणि आपत्ती व्यवस्थापन या क्षेत्रांतील नियोजन अधिक चांगल्या पद्धतीनं करता येईल.
हरित क्षेत्र वाढवण्यावर भर- राज्यातील हरित क्षेत्र 22 टक्क्यांवरून 33 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून पुढील 7 वर्षांत 300 कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्याची राजकोषीय तूट 2.8 टक्के, तर महसुली तूट 1 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्याचे कर्जाचे प्रमाण 18.5 टक्के आहे. तसेच भांडवली गुंतवणुकीत 21 हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली असून राज्याचा वाढदर 7.3 टक्के असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
विरोधकांची अर्थसंकल्पावर टीका- या अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी टीका करत शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार नसल्याचं म्हटलं आहे. शिवसेना नेते भास्कर जाधव यांनी बोलताना म्हटले, “मी 35 वर्ष अर्थसंकल्प आमदार म्हणून पाहतो आहे. पण, आजपर्यंत आकडे न देता असा अर्थसंकल्प सादर झालेला नाही. प्रत्येक योजनेसाठी किती निधी देत आहोत किंवा आधीच्या योजनेला किती पैसे दिले, हे सांगितले जातं. पण, यात कोणत्याही निधीचा आकडा सांगण्यात आलेला नाही. सरकारचा हा अर्थसंकल्प सामान्यांच्या हिताचा नाही.”
