"आगमनाचा फ्लेक्स लावू नये, बाकरवडी आल्यावर..."; मुख्यमंत्र्यांच्या ट्विटनंतर पुणे-नागपूर महापालिकांमध्ये रंगला भन्नाट संवाद
पुण्याच्या अवैध होर्डिंग कारवाईचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौतुक करत नागपूरला सतर्क केले. यानंतर पुणे-नागपूर महापालिकांमध्ये एक्सवर बाकरवडी आणि फ्लेक्सवरून मिश्किल संवाद रंगला.
Published : November 27, 2026 at 8:13 PM IST
नागपूर : पुण्यातील अतिक्रमण आणि अवैध होर्डिंग्जच्या विरोधात पुणे महानगरपालिकेने सुरू केलेल्या धडक कारवाईचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौतुक केले असून, आगामी हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर शहरातही अशा प्रकारच्या अनधिकृत फलकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागपूर महानगरपालिकेने आतापासूनच जनजागृती करावी आणि शहराचे विद्रूपीकरण होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. त्यांच्या या पोस्टनंतर पुणे आणि नागपूर महानगरपालिकांमध्ये 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सुरू झालेल्या मिश्किल संवादानेही लक्ष वेधले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात सुरू असलेल्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेची दखल घेत पुणे महानगरपालिका प्रशासनाचे विशेष अभिनंदन केले. शहरातील रस्ते, पदपथ आणि अन्य पायाभूत सुविधांचा नागरिकांना योग्य प्रकारे वापर करता आला पाहिजे. वाहनचालकांसोबतच पायी चालणाऱ्या नागरिकांनाही पुरेशी जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नियम केवळ सरकारी आदेश किंवा दस्तऐवजांपुरते मर्यादित न राहता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे. सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक सुकर करणे, हाच नियमांमागील मुख्य उद्देश असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
पुण्यात सध्या अतिक्रमणाविरोधात आणि विशेषत: अवैध होर्डिंगविरोधात कारवाई सुरु आहे. मी पुणे महापालिका प्रशासनाचे अतिशय मनापासून कौतूक आणि अभिनंदन करतो. शहरातील पायाभूत सुविधांचा नागरिकांना योग्य वापर करता आला पाहिजे. वाहनांसाठी, पायी चालण्यासाठी जागा असल्या पाहिजेत. शेवटी नियम हे काही केवळ जीआर किंवा शासकीय दस्तावेजात प्रकाशित करण्यासाठी नसतात, ते पाळायचे सुद्धा असतात. याचा हेतू सर्वसामान्यांचे जीवन सुखकारक करणे हाच असतो... बेकायदेशीर होर्डिंग ही केवळ पुण्यात नाही, सर्वत्रच मोठी समस्या आहे. यावर सातत्याने आणि नियमितपणे कारवाई झालीच पाहिजे. त्यातही पुण्याने जी अभिनव आणि अस्सल ‘पुणेरी’ धाटणीतील संकल्पना स्वीकारली, त्याचे कौतूक करावे तितके कमी आहे. पुणे प्रशासनाला मी सांगेन.... उद्या माझ्या नावाचे बेकायदा होर्डिंग लागले, तर तुमच्या त्या पुरस्कारांच्या यादीत माझेही नाव जाहीर करा! आता येणार्या काळात नागपूर येथे विधिमंडळाचे अधिवेशन आहे, तेथेही आता बेकायदेशीर होर्डिंग्जचा धडाका सुरु होईल. नागपूर प्रशासनाने आतापासून जनजागृती करावी आणि शहर विद्रुप होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. नेते असोत की कार्यकर्ते, ते कायम जनतेतच दिसले पाहिजे, बेकायदा होर्डिंग्जवर नाही. #Pune #Nagpur— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 27, 2026
अवैध होर्डिंग्जचा प्रश्न केवळ पुण्यापुरता मर्यादित नाही
बेकायदेशीर होर्डिंग्जची समस्या केवळ पुण्यातच नसून अनेक शहरांमध्ये ती गंभीर स्वरूपात दिसून येते. त्यामुळे याविरोधातील कारवाई एकदाच करून थांबवण्याऐवजी ती सातत्याने आणि नियमितपणे सुरू ठेवणे आवश्यक असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. पुणे प्रशासनाने या मोहिमेसाठी स्वीकारलेल्या अभिनव आणि स्थानिक शैलीतील संकल्पनेचे त्यांनी विशेष कौतुक केले आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे प्रशासनाला एक मिश्किल सूचनाही केली. भविष्यात त्यांच्या स्वतःच्या नावाचेही बेकायदेशीर होर्डिंग लागले, तर अशा होर्डिंगसंदर्भात जाहीर केल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांच्या यादीत त्यांचे नावही समाविष्ट करावे, असे त्यांनी विनोदाने म्हटले. या विधानातून अवैध फलकांच्या बाबतीत कोणालाही अपवाद मानू नये, असा संदेश त्यांनी दिला.
मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे मनःपूर्वक आभार. 🙏 या कौतुकाबद्दल अभिनंदनाचा फ्लेक्स लावण्याचा मोह झाला होता. तो आम्ही आवरला. @ngpnmc ला शुभेच्छा. #pmc #Pune #bhauflexkadha #action @Dev_Fadnavis @navalMH @prajytnair @CMOMaharashtra— PMC Care (@PMCPune) November 27, 2026
हिवाळी अधिवेशनात नागपूरमध्ये फ्लेक्सचा प्रश्न ऐरणीवर
नागपूरमध्ये आगामी काळात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्यभरातील मंत्री, आमदार, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते नागपुरात दाखल होतात. या काळात स्वागत, अभिनंदन आणि राजकीय शक्तिप्रदर्शनासाठी शहरातील विविध भागांत मोठ्या प्रमाणावर फ्लेक्स आणि होर्डिंग्ज लावले जाण्याची शक्यता असते. ही बाब लक्षात घेऊन नागपूर महानगरपालिकेने आधीपासूनच नागरिकांमध्ये आणि राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांमध्ये जनजागृती करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. अधिवेशनाच्या काळात शहराचे विद्रूपीकरण होणार नाही आणि सार्वजनिक जागांचा वापर बाधित होणार नाही, यासाठी प्रशासनाने खबरदारी घेण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. “नेते असोत की कार्यकर्ते, ते कायम जनतेतच दिसले पाहिजेत, बेकायदा होर्डिंग्जवर नाही”, अशा आशयाच्या स्पष्ट संदेशातून फडणवीस यांनी राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांना अनधिकृत फलक टाळण्याचे आवाहन केले आहे.
फ्लेक्स लावण्याचा मोह आवरला हे चांगलेच झाले @PMCPune पण, आम्हाला दिलेल्या शुभेच्छा पाहण्यासाठी 7 डिसेंबरला नागपुरात नक्की या...! आम्ही नागपूरकर सर्वांच्या स्वागतासाठी उत्सुक आहोत. @CMOMaharashtra @NagpurPolice— Nagpur Municipal Corporation (@ngpnmc) November 27, 2026
पुणे-नागपूर महापालिकांमध्ये सोशल मीडियावर रंगला संवाद
मुख्यमंत्र्यांच्या पोस्टनंतर पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकृत 'PMC Care' खात्यावरून त्यांचे आभार मानण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या कौतुकानंतर अभिनंदनाचा फ्लेक्स लावण्याचा मोह झाला होता; मात्र तो आवरल्याचे पुणे महापालिकेने मिश्किलपणे सांगितले. त्यावर नागपूर महानगरपालिकेनेही विनोदी शैलीत प्रतिक्रिया दिली. पुणे महापालिकेने फ्लेक्स लावण्याचा मोह आवरला, हे चांगले झाले. मात्र नागपूरला दिलेल्या शुभेच्छा पाहण्यासाठी 7 डिसेंबरला नागपुरात नक्की यावे, असे निमंत्रण नागपूर महापालिकेने दिले. नागपूरकर स्वागतासाठी उत्सुक असल्याचेही या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. यानंतर पुणे महापालिकेने पुन्हा उत्तर देताना पुण्यात येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी 'बाकरवडी आणि सूचना' असा मिश्किल उल्लेख केला. त्याचबरोबर नागपुरात येण्यापूर्वीच सूचना देत स्वागतासाठी फ्लेक्स लावू नयेत, असा सल्लाही दिला.
@ngpnmc आभार. नक्की येऊ. पुणेकर पाहुणा येताना दोन गोष्टी आणतो: बाकरवडी आणि सूचना. सूचना आधी देतो: "आगमनाचा फ्लेक्स लावू नये." बाकरवडी आल्यावर. #pmc #Pune #PMCCARE @CMOMaharashtra— PMC Care (@PMCPune) November 27, 2026
विनोदाच्या पलीकडे प्रत्यक्ष कारवाईचे आव्हान
पुणे आणि नागपूर महानगरपालिकांमधील या संवादामुळे अवैध फ्लेक्स आणि होर्डिंग्जचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सोशल मीडियावरील या मिश्किल देवाणघेवाणीने लक्ष वेधले असले, तरी प्रत्यक्षात अनधिकृत फलकांवर किती प्रभावी कारवाई होते, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विशेषतः हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात नागपूर शहरात राजकीय नेत्यांचे स्वागत आणि अभिनंदन करण्यासाठी फलक लावण्याची प्रथा लक्षात घेता, नागपूर महापालिकेसमोर या वेळी मोठे आव्हान असेल. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार प्रशासन जनजागृतीसोबतच नियमांची अंमलबजावणी किती काटेकोरपणे करते, याकडे लक्ष लागले आहे. पुण्यातील कारवाईचे कौतुक करताना मुख्यमंत्र्यांनी नागपूरलाही आधीच सावध केले आहे. त्यामुळे यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात शहरात स्वागताचे फ्लेक्स झळकणार की अनधिकृत फलकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
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