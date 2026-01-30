ETV Bharat / state

सुनेत्रा पवार होणार पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ? : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टच सांगितलं, म्हणाले . . . .

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात अकाली निधन झाल्यानं उपमुख्यमंत्री पद रिक्त झालं आहे. या पदावर सुनेत्रा पवार यांना संधी देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

Devendra Fadnavis On Sunetra Pawar
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 30, 2026 at 10:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : उपमुख्यमंत्री अजितदादांचा विमान अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार या राज्याच्या उपमुख्यमंत्री अश्या चर्चा जोर धरत आहेत. त्या अनुषंगानं घडामोडी देखील मुंबईत घडू लागल्या आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. "याबाबत कुठलाही निर्णय घ्यायचा असेल, तर तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष घेईल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जो निर्णय घेईल, त्याच्या पाठीशी आम्ही सरकार म्हणून आणि भाजपा पक्ष म्हणून उभं राहू. अजित दादाचं कुटुंब असो किंवा राष्ट्रवादीचा पक्ष असेल, त्याच्या पाठीशी आम्ही पूर्णपणे उभे आहोत. त्यांच्या निर्णयाला आमचं समर्थन असेल," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

अंतिम निर्णय त्यांचा पक्ष घेईल : उद्या सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी होण्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वक्तव्य केलं आहे. "राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी माझ्याशी चर्चा केली आहे. त्यांची कार्यपद्धती आणि काय पर्याय आहेत, त्या संदर्भात चर्चा झाली आहे. जो काही अंतिम निर्णय असेल तो त्यांचा पक्ष घेईल. त्या संदर्भात मी बोलणं योग्य होणार नाही," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.

अर्थसंकल्पाच्या तयारीत मी घालणार लक्ष : अजित दादांनी अर्थसंकल्पासंदर्भात भरपूर तयारी केली होती. उद्यापासून मी त्यामध्ये लक्ष घालणार आहे. ज्या प्रोसेस आहेत, त्या मी पूर्ण करणार आहे. त्यानंतर आम्ही एकत्रपणे ठरवू, असंही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.

कोण होणार नागपूरचा महापौर, निर्णय झाला : नागपूर महानगरपालिकेत भारतीय जनता पक्षाचा महापौर होणार आहे. महिला संवर्गासाठी हे पद आरक्षित झालं आहे. महापौरपदी कुणाची नेमणूक करावी, उपमहापौर कोण असेल आणि स्थायी समिती अध्यक्ष कुणाला करता येईल, या विषयांवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण बैठक नागपुरात पार पडली आहे. "केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानी ही बैठक झालेली असून त्यात महापौर निवडीच्या संदर्भामध्ये चर्चा झाली. त्याच अनुषंगानं रूपरेषा ठरवण्यात आली आहे. उद्या किंवा परवा महापौराचं नाव जाहीर केलं जाईल," अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. ठरल्याप्रमाणं नावं अंतिम होतील. नागपूर भाजपा शहराध्यक्ष आणि आमदार निर्णय घेतील, असं देखील ते म्हणाले आहेत. चंद्रपूर संदर्भात सुद्धा चर्चा झाली आहे. त्या त्या ठिकाणचे जे प्रमुख आहेत, पुढील प्रक्रिया तेच पार पाडतील, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री पद मिळणार? दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत पवार कुटुंब घेणार निर्णय
  2. सुनेत्रा पवारांना उपमुख्यमंत्री करण्याची मागणी, पार्थ, जयकडे कोणती जबाबदारी? 'या' शक्यतांवर ठरणार राष्ट्रवादीची दशा आणि दिशा
  3. सुनेत्रा वहिनींनी पक्षाची तसंच उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी घ्यावी, अशी कार्यकर्त्यांची इच्छा - उदय आहेर

TAGGED:

DEVENDRA FADNAVIS ON DCM POST
NCPS DEPUTY CM NOMINEE
सुनेत्रा पवार होणार उपमुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
DEVENDRA FADNAVIS ON SUNETRA PAWAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.