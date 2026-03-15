नागपूर बनणार सोलर हब, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भारतातील सर्वात मोठ्या सौर इनगॉट व वेफर उत्पादन प्रकल्पाचं भूमीपूजन
'वारी एनर्जीज'ने नागपुरात आपला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा, एकात्मिक इनगॉट आणि वेफर उत्पादन प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. या प्रकल्पात कंपनीने 6,200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
Published : March 15, 2026 at 7:42 AM IST
नागपूर : येथे वॉरी एनर्जीज लिमिटेड कंपनीकडून भारतातील सर्वात मोठा 10 गिगावॅट क्षमतेचा एकात्मिक सौर इनगॉट व वेफर उत्पादन प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचं भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शनिवारी (14 मार्च) करण्यात आलं.
30 हजार कोटींचा प्रकल्प : हा प्रकल्प नागपूरमधील अतिरिक्त बुटीबोरी एमआयडीसी इथं 300 एकर जागेवर उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पामध्ये सौर इनगॉट्स आणि वेफर्ससाठी प्रत्येकी 10 गिगावॅट उत्पादन क्षमता असेल. कंपनीच्या मते, हे भारतातील सर्वात मोठं एकात्मिक इनगॉट व वेफर उत्पादन संकुल ठरणार आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे 6 हजार 200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असून एकूण गुंतवणूक सुमारे 30 हजार कोटी रुपये असेल. या प्रकल्पामुळे सुमारे दोन हजार लोकांना थेट आणि चार हजार लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार असल्याची माहिती कंपनीचे सीएमडी हितेश दोषी यांनी दिली.
सोलर निर्मितीत महाराष्ट्र आघाडीवर असेल : सोलर पॅनल तयार करण्यासाठी सोलर सेल आवश्यक असतात आणि हे सेल तयार करण्यासाठी सोलर इनगॉट व सोलर वेफर लागतात. आतापर्यंत सोलर इनगॉट आणि वेफरचं उत्पादन मुख्यतः चीनमध्ये होत होतं आणि तिथूनच त्यांची आयात करावी लागत होती. मात्र, आता ही निर्मिती वॉरी एनर्जीज लिमिटेड या प्रकल्पातून केली जाणार आहे. या प्रकल्पाची उत्पादन क्षमता वर्षाला 10 गिगावॉट इतकी असेल. चीनच्या बाहेर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर संपूर्ण सोलर उत्पादन साखळी उभारली जाणारी ही महत्त्वाची क्षमता आहे. त्यामुळे सोलर पॅनल आणि संबंधित घटकांच्या उत्पादनासाठी नागपूर हे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून पुढे येत आहे.
'दाव्होस करारांवरील संशयाला उत्तर' : दाव्होस इथं झालेल्या करारांवर काही जणांनी संशय व्यक्त केला होता. मात्र प्रत्यक्ष भूमिपूजनातून त्यांना ठोस उत्तर मिळालं आहे. 'न्यू एरा क्लीनटेक'चा कोळसा गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प आणि ग्रेटा एनर्जी तसेच वॉरी एनर्जीज लिमिटेड यांचे सोलर क्षेत्रातील प्रकल्प हे तिन्ही करार दाव्होसमध्ये झाले होते. आता या तिन्ही प्रकल्पांचे भूमिपूजन करण्यात आलं असून त्यामुळे आता विरोधकांना उत्तर मिळालं आहे.
'बडबड करणाऱ्या नेत्यांनी गप्प बसावे' : आनंदाची गोष्ट आहे की, भारताचं जहाज यशस्वीपणे येत आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा विचार करता, या गोष्टींवर केंद्र सरकारकडून अधिकृतपणे मत व्यक्त केलं जाईल. ज्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या क्षमतेवर शंका घेतली होती, त्यांना मोदींनी त्यांच्या कृतीतूनच उत्तर दिलं आहे. अमेरिकेतील नेत्यांनी देखील हे म्हटलं आहे की, युद्ध थांबवण्याची क्षमता फक्त भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात आहे. त्यामुळे आपल्या देशातील बडबड करणाऱ्या नेत्यांनी ही स्थिती समजून घेतली पाहिजे आणि गप्प राहिलं पाहिजे.
'काँग्रेस नेत्यांनी लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला' : गॅस सिलेंडर वितरणामध्ये काही त्रुटी होत्या, त्यामुळे गॅस एजन्सीच्या बाहेर गर्दी झाली नाही. परंतु काँग्रेसच्या नेत्यांनी लोकांमध्ये पॅनिक निर्माण करून ही गर्दी वाढवली आहे. काँग्रेसनं मोठ्या प्रमाणावर लोकांमध्ये पॅनिक निर्माण करण्याचं षड्यंत्र रचलं आहे. केंद्र सरकारनं वारंवार सांगितलं आहे की, घरगुती गॅस, पेट्रोल आणि डिझेल याचा तुटवडा आपल्याकडे नाही. तरीही काँग्रेसकडून लोकांना भडकवलं जात आहे आणि रांगा लावल्या जात आहेत. हे सर्व एक षड्यंत्र आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, नाना पटोले आणि वडेट्टीवार यांच्याकडून याच गोष्टींचा प्रचार केला जात आहे. आणखी किती पुरावे पाहिजे? असा सवाल देखील मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना केला.