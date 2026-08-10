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काही परकीय शक्तीकडून भारताला रोखण्याचे प्रयत्न, मात्र भारत एक दिवस महाशक्ती होणारच - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

काही परकीय शक्ती भारताचा विकास रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र भारत एक दिवस महासत्ता होईल, असं प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत केलं.

Devendra Fadnavis On Tiranga Rally
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2026 at 7:53 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 11:09 PM IST

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मुंबई : "आपला देश सर्वाधिक युवा असणारा देश आहे. 2047 पर्यंत आपल्याला आपला देश विकसित देश म्हणून पुढं आणायचा आहे. यासाठी जसं महात्मा गांधी यांनी 'करो या मोरो'चा नारा दिला होता, त्याचप्रकारे आपल्याला आता 'करो या मरो'चा नारा देऊन देशाला विकसित करण्याचा संकल्प करायचा आहे. काही परकीय शक्ती भारताचा विकास रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र भारत एक दिवस महासत्ता होईल. त्यामुळे देशविरोधी शक्तींना 'चले जाव' म्हणायचं आहे," असा हल्लाबोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईत केला. ते भाजपानं आयोजित केलेल्या तिरंगा यात्रेमध्ये सहभागी झाले होते.

Devendra Fadnavis On Tiranga Rally
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)

आपल्याला 2047 पर्यंत देश विकसित करायचा : यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "आज आपली तरुणाई तिरंगा हाती घेऊन समोर आलेली आहे. विकसित भारताची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना खरी होणार आहे. आपल्याला 2047 पर्यंत देश विकसित करायचा आहे. यासाठी आपल्याला जात, पात, धर्म यात न पडता विकसित भारताचं स्वप्न बघायचा आहे. जगात सर्वाधिक युवा असलेला देश हा भारत आहे. या भारताला कोणीही थांबवू शकत नाही. काही शक्ती भारताला थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामध्ये परकीय शक्ती आहेत. भारत एक दिवस जगातील सर्वात मोठी महासत्ता होईल," असा विश्वास देवेंद्र फडणीस यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)

भारतीय जनता पक्षातर्फे तिरंगा यात्रेचे आयोजन :मुंबईच्या वरळी इथं भारतीय जनता पक्षातर्फे तिरंगा यात्रेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या रॅलीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम, मंत्री आशिष शेलार तसेच भाजपाचे बडे नेते उपस्थित होते. या रॅलीदरम्यान भाजपाच्या नेत्यांनी हाती तिरंगा घेत रॅली काढली. यावेळी भारत माता की जय अशा घोषणा देण्यात आल्या. हजारोंच्या संख्येनं नागरिक हातात तिरंगा घेऊन या यात्रेमध्ये सहभागी झाले. उपस्थित नागरिकांनी देशभक्तीपर गीत गायले. याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील देशभक्तीपर गीत गायले.

महाराष्ट्र देखील देशातलं एक नंबरचाच राज्य असेल : यावेळी देवेंद्र फडणवीस बोलताना असंही म्हणाले की, "ज्यावेळेस भारत जगातील एक नंबरचं राष्ट्र दिसेल, त्यावेळेस महाराष्ट्र देखील देशातलं एक नंबरचाच राज्य असेल. यामुळे यापुढं देशाला पुढं घेऊन जायची जबाबदारी देशातल्या युवांची आणि आपली आहे, असं त्यांनी तरुणांना आवाहन केलं.

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Last Updated : August 10, 2026 at 11:09 PM IST

TAGGED:

FOREIGN FORCED HALT INDIA PROGRESS
CM DEVENDRA FADNAVIS
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
हर घर तिरंगा यात्रा
DEVENDRA FADNAVIS ON TIRANGA RALLY

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