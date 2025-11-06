ETV Bharat / state

अजित पवार गैरप्रकारांचं समर्थन करणार नाहीत, पुण्यातील कथित जमीन घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश

पार्थ पवार यांच्यावर कथित जमीन घोटाळ्याचे आरोप झाले आहेत. त्यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

CM Devendra Fadnavis pune land scam
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 6, 2025 at 3:51 PM IST

2 Min Read
नागपूर : पुण्यातील कथित जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणी झालेल्या आरोपांसंदर्भात मी महसूल विभाग व भूमि अभिलेख विभागाकडून संपूर्ण माहिती मागवली आहे. एवढंच नाही तर योग्य चौकशीचे आदेश दिले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलीय. ते नागपुरात बोलत होते. चौकशीत पुढं येणाऱ्या माहितीच्या आधारेच अधिकृत भूमिका मांडता येईल. प्रथमदर्शनी समोर आलेले काही मुद्दे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळं या प्रकरणातील सर्व माहिती पुढे आल्यानंतर या संपूर्ण विषयावर सविस्तर भाष्य करणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

अनियमितता असेल तर कारवाई होणार : राज्य शासनाची पुढील दिशा व कारवाईबाबत स्पष्ट सांगायचं झालं तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून ते अशा कोणत्याही गैरप्रकारांना पाठिशी घालतील असं माझं मत नसल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. "अनियमितता झाली असेल तर त्यावर निश्चितच कारवाई केली जाईल. आमचे महायुती सरकार पारदर्शकतेवर विश्वास ठेवते. त्यामुळं प्रकरणात अनियमितता आहे की नाही? हे पडताळून पाहिले जाईल आणि असल्यास कठोर कारवाई केली जाईल," अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली.

काय आहे नेमकं प्रकरण? : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीनं पुण्यातील 40 एकर जमीन केवळ 300 कोटींना खरेदी केल्यानं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, या जमिनीसाठी केवळ 500 रुपये स्टँडड्युटी देण्यात आल्याचा आरोप देखील होत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी देखील या कथित जमीन व्यवहारासंदर्भाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांचा दौरा : "उद्धव ठाकरे यांच्या मराठवाडा दौऱ्याबाबत मला आनंद आहे की, ते घराबाहेर पडले आहेत. मात्र, ते मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांवर संकट आले होते, तेव्हा त्यांनी कारपेटखाली उतरून लोकांमध्ये जाण्याचे टाळले होते. मात्र, सततच्या राजकीय पराभवांमुळे त्यांना आता लोकांमध्ये जाण्याची गरज जाणवू लागली आहे. आपणच पाहत आहात की, ज्या ठिकाणी उद्धव ठाकरे जात आहेत, तिथे लोक पाठ फिरवत आहेत. त्यामुळे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच त्यांचा दौरा सुरू आहे," अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. "शेतकऱ्यांना सरकारचं मदत पॅकेज मिळत आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. काही ठिकाणी तर लोकांना पकडून त्यांच्या सभांमध्ये आणावं लागत आहे. राज्यात काही ठिकाणी पॅकेजचे पैसे सध्या पोहोचले नसतील हे खरं आहे, पण दररोज सुमारे 600 कोटी रुपये आरबीआयच्या नियमानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जात आहेत. त्यामुळे हे संपूर्ण पॅकेज प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत दररोज पोहोचत आहे," असंही ते म्हणाले.

राहुल गांधींचे आरोप आंतरराष्ट्रीय अजेंड्याशी संबंधित : "राहूल गांधी जेव्हा 'हायड्रोजन बॉम्ब' म्हणतात, तेव्हा तो फुसका ठरतो, हे या आधी सिद्ध झाले आहे. काल त्यांनी दाखवलेला फोटो हा मॉर्फ केलेला असल्याचे काही माध्यमांनी उघड केले आहे. त्या फोटोतले काही मतदारांची ओळख पटवली गेली असून, त्या मतदारांचा शोधही माध्यमांनी घेतला आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांची ही मोहीम लोकशाहीला डळमळीत करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय अजेंड्याशी संबंधित असल्याचा संशय उपस्थित होत आहे. भारताच्या लोकशाहीवर आणि सविधानाने उभारलेल्या संस्थांवर जनतेचा विश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे," अशी टीकाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

