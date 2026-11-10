समान नागरी कायदा ही संवैधानिक जबाबदारी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं ओवैसींना चोख उत्तर
फडणवीस यांनी समान नागरी कायदा लागू करणं ही सरकारची 'संवैधानिक जबाबदारी' असल्याचं सांगितलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणासाठी भाजपाला विश्वासात घ्यावंच लागेल असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
Published : November 10, 2026 at 1:56 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था आणि विविध संवेदनशील राजकीय मुद्द्यांवर सरकारची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि रोखठोकपणे मांडली. समान नागरी कायदा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संभाव्य विलीनीकरण, गोकुळ दूध संघातील वाद, दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण आणि बिश्नोई गँगची दहशत या सर्व विषयांवर त्यांनी विरोधकांच्या आरोपांचा खरपूस समाचार घेतला.
समान नागरी कायदा (UCC) ही 'संवैधानिक जबाबदारी'
विरोधी पक्षांकडून समान नागरी कायद्यावर (UCC) होत असलेल्या राजकीय टीकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चोख उत्तर दिलं. एआयएमआयएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांच्या आरोपांचा थेट समाचार घेताना ते म्हणाले, "ओवैसी हे एक हुशार आणि सुशिक्षित गृहस्थ आहेत. परंतु त्यांच्यासारख्या माणसानं या विषयावर अशी विधानं करणं चुकीचं आहे. त्यांनी जर देशाचे संविधान नीट वाचलं असतं, तर ते अशी टीका नक्कीच करणार नाहीत."
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात 'मार्गदर्शक तत्त्वांचा' समावेश केला असून, त्यात देशात समान नागरी कायदा आणणं हे राज्यांचं कर्तव्य आणि संवैधानिक जबाबदारी असल्याचं स्पष्ट लिहिलं आहे. संविधानानं दिलेल्या या निर्देशांचं पालन करण्यासाठीच आमचं सरकार कटिबद्ध असून, आम्ही संविधानाच्या कक्षेबाहेर जाऊन कोणतंही काम करत नाही आहोत. जसे गोवंश हत्याबंदीचे निर्देश संविधानात होते, तसंच यूसीसीचेही आहेत; लोकांना परिपक्वतेच्या पातळीवर आणण्यासाठी काहीसा वेळ लागत असला, तरी ते लागू करणं आवश्यक आहे.
राष्ट्रवादीचं विलीनीकरण: भाजपला विश्वासात घेतल्याशिवाय पर्याय नाही
महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात सध्या सुरू असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मोठी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "विलीनीकरणाचा निर्णय संबंधित पक्षाचे नेतेच घेतील. एका बाजूला ज्येष्ठ नेते शरद पवार आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यासारखे नेते आहेत. विलीनीकरणावर केवळ तेच अधिकृतपणे सांगू शकतात. त्यांच्या पक्षाबाबत आम्ही भाष्य करणं योग्य ठरणार नाही."
मात्र, त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, "दोन्ही राष्ट्रवादी स्वतंत्र पक्ष असले तरी जर त्यांना एकत्र यायचं असेल, तर एनडीएचा सर्वात मोठा घटक पक्ष म्हणून त्यांना भाजपाला विश्वासात घ्यावंच लागेल. आमच्याशिवाय हे विलीनीकरण शक्य नाही. अद्याप दोन्ही बाजूंकडून आम्हाला अशा कोणत्याही चर्चेची अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही." तसंच, अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांच्या राजकीय अनुभवाची तुलना करणं अन्यायकारक ठरेल, कारण अजित दादा हे प्रदीर्घ अनुभवातून तयार झालेले नेते होते, असंही ते म्हणाले.
गोकुळबाबत मुख्यमंत्र्यांचं भाष्य
कोल्हापूरच्या 'गोकुळ' दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या वादावर मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका मांडली. गोकुळमध्ये एका गटाकडे 13 तर दुसऱ्या गटाकडे 12 संचालक आहेत, परंतु बैठकीच्या कोरमसाठी 14 संचालकांची उपस्थिती अनिवार्य असते. दोन्ही गटांकडे आवश्यक संख्याबळ नसल्यानं अध्यक्ष निवड खोळंबली होती.
"या वैधानिक अडचणीमुळे शासनानं 4 स्वीकृत संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेतला होता. आमचा गोकुळवर ताबा मिळवण्याचा कोणताही राजकीय हेतू नाही. जर सरकारला ताबा मिळवायचा असता, तर कोरमअभावी ही सत्ता थेट डीडीआरकडे जाऊ दिली असती. गोकुळमध्ये केवळ 5 हजार मतदार आहेत, परंतु या निवडणुकीला काँग्रेसकडून चुकीचा राजकीय रंग दिला जात आहे. जर सर्व स्थानिक नेते (हसन मुश्रीफ, विनय कोरे आणि सतेज पाटील) एकत्र बसून एकमताने मार्ग काढणार असतील, तर सरकार यात कोणतीही आडकाठी आणणार नाही", असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
''दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात एसआयटीला काहीही आढळलं नाही''
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाच्या तपासाबाबत गृहखात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मोठी माहिती दिली. मुंबई पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाला या प्रकरणाच्या चौकशीत कोणताही आक्षेपार्ह पुरावा किंवा संशयास्पद तथ्य आढळलेलं नाही. पोलिसांनी त्यांच्या उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारेच अहवाल तयार करून कोर्टात सादर केला होता.
तथापि, मुंबई पोलिसांच्या या अहवालात कोर्टाला काही कायदेशीर त्रुटी आढळल्यामुळे कोर्टानं आता हा तपास सीबीआयकडे सोपवला आहे. आता सीबीआय या प्रकरणाची पुढील चौकशी करेल. तपास यंत्रणांना जे पुरावे मिळतात, त्याच निष्कर्षाच्या आधारावर अहवाल द्यावा लागतो, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
बिश्नोई गँगची दहशत केवळ भीती घालण्यासाठी; मुंबई पोलीस जगात 'नंबर वन'
राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर आणि बिश्नोई गँगच्या कारवायांवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई पोलिसांच्या कामगिरीचा गौरव केला. "मुंबई पोलीस पूर्वी दोन नंबरवर होते, पण आज ते जगात नंबर एकचे व्यावसायिक पोलीस दल बनले आहेत", असा अभिमान त्यांनी व्यक्त केला.
बिश्नोई टोळीबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, हा केवळ लोकांना घाबरवण्याचा विषय आहे. मुंबईत झालेल्या प्रत्येक गुन्ह्याच्या प्रकरणात पोलिसांनी सर्व आरोपींना तातडीनं गजाआड केले आहे. या गँगच्या मुख्य 4 चालकांपैकी ज्यानं गोळीबाराचे गुन्हे घडवून आणले होते, त्या मुख्य म्होरक्याला परदेशात अटक करण्यात आली आहे. तसंच, दुसऱ्या एका मुख्य आरोपीलाही परदेशात अटक करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया वेगानं सुरू असून त्यालाही लवकरच भारतात आणलं जाईल. गुन्ह्याची माहिती मिळताच धावत्या ट्रेनमधून गुन्हेगारांना हुडकून काढून अटक करण्याचं कसब फक्त मुंबई पोलीसच करू शकतात, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांचं कौतुक केलं.