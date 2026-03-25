'शक्ती’कायद्यातील तरतुदींसाठी दुरुस्ती; महिला सुरक्षेबरोबर पुरुष न्यायाच्या तरतुदींची आमदारांची मागणी
‘भारतीय न्याय संहिता सुधारणा विधेयक 2026’ आज विधानसभेत मांडण्यात आल्यानंतर त्याविषयी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. यावर विरोधकांनी कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, असं म्हटलं.
Published : March 25, 2026 at 2:45 PM IST
Updated : March 25, 2026 at 3:25 PM IST
मुंबई - केंद्र सरकारनं महिला अत्याचारांविरोधात कठोर तरतुदींसह बीएनएस कायदा लागू केला. तरीही ‘शक्ती’तील दोन महत्त्वाच्या तरतुदी बीएनएसमध्ये नसल्यानं त्या समाविष्ट करण्यासाठी ‘भारतीय न्याय संहिता सुधारणा विधेयक 2026’ आज विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत मांडण्यात आलं.
महिला अत्याचारांविरोधात कठोर कायदेशीर चौकट उभी करण्याच्या उद्देशानं महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘शक्ती विधेयक’ महाराष्ट्र विधिमंडळात एकमतानं मंजूर करण्यात आले. 2020-21 मध्ये पारित झालेल्या या विधेयकात कठोर शिक्षेच्या तरतुदींचा समावेश होता. मात्र, काही तरतुदी संवैधानिक अधिकारांशी विसंगत असल्याचं आणि केंद्राच्या विद्यमान कायद्यांशी साधर्म्य असल्याचे कारण देत केंद्र सरकारने हे विधेयक परत पाठवले. ‘भारतीय न्याय संहिता सुधारणा विधेयक 2026’ हे विधेयक आज विधानसभेत मांडण्यात आल्यानंतर चर्चा झाली.
या’ दोन तरतुदी कोणत्या? - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत भारतीय न्याय संहिता सुधारणा विधेयक 2026’ हे विधेयक मांडल्यानंतर या केंद्र सरकारचा बीएनएस कायदा आणि राज्यानं केलेला शक्ती कायदा यामधील साधर्म्य सांगितलं. शक्ती’ कायदा विधिमंडळानं एकमताने मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. मात्र, त्यावेळी केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं की बीएनएसचा नवा कायदा येत असल्यानं दोन्ही कायद्यांमध्ये ओव्हरलॅप होऊ शकतो. त्यामुळे ‘शक्ती’मधील बहुतांश तरतुदी बीएनएसमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. यानंतर राज्य सरकारनं पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून ‘शक्ती’ आणि बीएनएस कायद्याची सविस्तर तुलना करण्याचे निर्देश दिले. या समितीच्या अहवालात, ‘शक्ती’मधील फक्त दोन कलमे वगळता उर्वरित सर्व तरतुदी बीएनएसमध्ये आधीच समाविष्ट असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं.
आवश्यक दुरुस्ती प्रस्तावित- बलात्कार प्रकरणांमध्ये पीडितेची ओळख गुप्त ठेवण्याची तरतूद आधीपासूनच आहे. मात्र, ‘शक्ती’ कायद्यानुसार अॅसिड हल्ल्यातील पीडितेची ओळखही गोपनीय ठेवण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली होती. ही बाब ‘बीएनएस’ कायद्यात नसल्यानं आता त्यासाठी स्वतंत्र नवी तरतूद करण्यात येत आहे. यासोबतच, महिलांची समाजमाध्यमांवर बदनामी केल्यास ती ‘लैंगिक गुन्ह्या’च्या कक्षेत आणण्याची तरतूदही करण्यात येत आहे. यासाठी आवश्यक दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच, बलात्कार आणि विनयभंगाच्या विविध श्रेणींमध्ये अशा प्रकारच्या कृत्यांचा समावेश करण्याचाही प्रयत्न यामधून करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता नवीन दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या दुरुस्तीमध्ये फोन, ईमेल, सोशल मीडिया किंवा इतर डिजिटल माध्यमातून अश्लील संदेश पाठवणे, महिलांच्या शरीराचे खरे किंवा बनावट फोटो/व्हिडिओ तयार करणे. ते अपलोड करणे किंवा तसे करण्याची धमकी देणे, हे सर्व गुन्हा मानले जाणार आहे.
पुरूषांना न्याय देणाऱ्या तरतूदींचाही विचार करावा!- या कठोर तरतूदी करत असताना पुरूषांनाही न्याय देण्याच्या तरतुदींचा कायद्यात समावेश करण्याचा विचार करण्यात यावा, असं विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी म्हटलं. शक्ती कायद्याला सर्वांचा पाठिंबा आहे. कोणीही गैरसमज न करता ‘लिंगनिरपेक्ष’ पध्दतीने याचा विचार करण्याची विनंती आमदारांनी केली.
कायद्याचा गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यता- याबाबत बोलताना शिवसेनेचे (उबाठा) आमदार भास्कर जाधव यांनी म्हटलं, “महिलांना न्याय देणारे कायदे आवश्यकच आहेत, आणि या दुरुस्तीला आमचा पाठिंबा आहे. मात्र, पुरुषांनाही न्याय मिळावा यासाठी तितकीच सक्षम यंत्रणा असणं गरजेचं आहे. विविध अहवालांनुसार, पुरुषांवर होणाऱ्या अन्यायामुळे आत्महत्यांचं प्रमाणही चिंताजनकरीत्या वाढलं असल्याचं दिसून येतं. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले,“2017 साली बलात्काराच्या घडलेल्या घटनेची तक्रार 2025 मध्ये नोंदवली जाते. पोलीसही ती स्वीकारतात. कारण तसा कायदा आहे. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये काही प्रमाणात कालमर्यादा, तसेच वैद्यकीय तपासणीसारख्या ठोस पुराव्यांची अट असावी, अशी अपेक्षा आहे. कारण काही वेळा कायद्याचा गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.”
कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर करणं चुकीचं- त्याचबरोबर काँग्रेस आमदार अस्लम शेख यांनी, “डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून नोंदवले जाणारे गुन्हे तपासून, त्यांची शहानिशा करूनच पुढील कारवाई करण्यात यावी,” असे मत व्यक्त केले. या सगळ्या प्रश्नांवर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. "कोणत्याही कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर करणं चुकीचं आहे. ते अपेक्षितही नाही. कायद्याचा दुरुपयोग झालेल्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयानंही कडक शब्दांत भाष्य केलं आहे. सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा निश्चितपणे विचार करून, त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करता येतील का, हे पाहिले जाईल", असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.
