'कोयनेचं पाणी कोणाकडून हिरावून घेण्याचा सरकारचा विचार नाही'-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
परीक्षा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात कायदा मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. कोयनेचं पाणी मुंबईकडं वळविण्याबाबत त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
Published : November 24, 2026 at 6:20 PM IST
नागपूर : कोयनेचं पाणी कोणाकडून हिरावून घेण्याचा सरकारचा विचार नाही. सध्या वापरात नसलेलं आणि समुद्रात वाहून जाणारं पाणी भविष्यात उपयोगात आणता येईल का?, याचा विचार सुरू आहे. या विषयाचा सविस्तर अभ्यास होण्यापूर्वी त्यावर अनावश्यक वाद निर्माण करण्याऐवजी सर्वांनी सरकारची भूमिका समजून घ्यावी. हा विषय महाराष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीनं पाहण्याची गरज आहे, असं आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केलं. ते आज नागपूर येथे बोलत होते.
कोयनेचे वाया जाणारे पाणी : कोयनेचं पाणी मुंबईकडं वळवण्याच्या संदर्भात अद्याप अभ्यास सुरू असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय. कोयनेचं पाणी मिळवण्याचा विषय सध्या तातडीनं अंमलात आणण्याचा नाही. या पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर कसा करता येईल, याचा अभ्यास सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कोयना प्रकल्पातून वीजनिर्मितीनंतर सुमारे 60 टीएमसी पाणी समुद्राकडं वाहून जातं. या पाण्याचा सध्या सिंचनासाठी वापर होत नसल्याचं त्यांनी नमूद केलं. हे पाणी पुन्हा उपयोगात आणण्यासाठी ते उचलून उंचावर आणणं आणि त्यानंतर योग्य ठिकाणी पोहोचवणं, अशी तांत्रिक व्यवस्था करावी लागेल. त्यादृष्टीनं सविस्तर अभ्यास करणं आवश्यक आहे. हे पाणी मुंबईपर्यंत आणणं शक्य झालं, तर मुंबईला फायदा होण्यासोबतच कोकणातील विविध प्रकल्पांवरील पाण्याचा ताणही कमी होऊ शकतो, असं फडणवीस म्हणाले. मात्र, किती पाणी उचलणं शक्य आहे आणि त्यासाठी कोणत्या तांत्रिक उपाययोजना कराव्या लागतील, याचा अभ्यास अद्याप पूर्ण झालेला नाही.
पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा आणि सांगली भागात विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून पाणी पोहोचवण्यात आलं आहे. सोलापूरसह सातारा आणि सांगली परिसरातील पाण्याच्या गरजा लक्षात घेऊनही नियोजन केलं जात आहे-मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस
मध्यंतरीच्या काळात अनेक महत्त्वाच्या परीक्षांमधील गैरव्यवहार उघडकीस आले. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकार आगामी हिवाळी अधिवेशनात (winter session) विधेयक सादर करणार आहे. या अधिवेशनातच कायदा मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सांगितलं. परीक्षा प्रक्रियेच्या संदर्भात व्ही. राधा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत राज्यातील विविध विभागातील अधिकारी आणि तज्ञांचा समावेश होता. समितीचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये विविध शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न : संपूर्ण परीक्षा पद्धती अधिक पारदर्शक करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, परीक्षा शुल्काबाबत कोणती व्यवस्था असावी, तसेच परीक्षा झाल्यानंतर शुल्क परत करण्यासंदर्भात कोणत्या तरतुदी करता येतील, अशा विविध मुद्द्यांचा अहवालात समावेश आहे. याशिवाय, यापूर्वी करण्यात आलेल्या कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याची शिफारसही समितीनं केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. या शिफारशींच्या आधारे कायद्यात बदल करून कायदा अधिक प्रभावी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडून मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असंही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
शरद पवारांच्या निवृत्तीच्या चर्चेवर भाष्य : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत आणि त्यांच्या राजकीय निवृत्तीच्या चर्चेबाबत विचारलं असता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना उत्तम आरोग्य लाभावे, ही सर्वांची इच्छा असल्याचं सांगितलं. शरद पवार आजही राजकारणात सक्रिय आहेत. विविध प्रकल्प आणि कामांमध्ये रस घेत असतात. त्यामुळं त्यांच्या निवृत्तीबाबत चर्चा करणं योग्य नसल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. शरद पवार आयुष्यात कधीही पूर्णपणे थांबणार नाहीत. तर काही ना काही सकारात्मक काम करत राहतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
ड्रॅगन पॅलेसला जागतिक स्तरावरील केंद्र म्हणून विकसित करणार : कामठी येथील ड्रॅगन पॅलेस टेम्पलच्या 27 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी ड्रॅगन पॅलेसला जागतिक स्तरावरील केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचं सांगितलं. तसेच पवित्र दीक्षाभूमीलाही आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. ड्रॅगन पॅलेस टेम्पलची उभारणी भारत-जपान मैत्रीच्या भावनेतून झाली आहे. माजी मंत्री सुलेखा कुंभारे यांच्या पुढाकारातून आयोजित करण्यात आलेल्या 27 व्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमाला जपानमधील भिक्खू संघटनेचे 30 भन्ते उपस्थित होते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह राज्य सरकार या संपूर्ण परिसराच्या विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचंही फडणवीस यांनी सांगितलं.
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