मराठा समाजाला न्याय देताना आम्ही ओबीसींवर कधीच अन्याय केला नाही - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद पेटला असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठं विधान केलं आहे. ओबीसींवर कधीच अन्याय केला नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

Devendra Fadnavis On OBC
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis On OBC)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 20, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read
नागपूर : "आम्ही कधीही जाती-पातीचं राजकारण केलेलं नाही. मराठा समाजाला न्याय देताना ओबीसी समाजावरही अन्याय होऊ दिला नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढलो, म्हणूनच येणाऱ्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण ओबीसीसाठी राखीव राहिलं, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. जर ओबीसीचं आरक्षण अबाधित राहिलं नसतं, तर राज्यातील 12 जिल्ह्यात एकही नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य ओबीसी प्रवर्गातून निवडून येऊ शकला नसता, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. जिल्हा नियोजन भवन आवारामध्ये महाज्योतीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचं भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आलं, यावेळी ते बोलत होते.

महाज्योतीच्या प्रशासकीय इमारतीचे स्वप्न होणार साकार : "महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच महाज्योतीच्या प्रशासकीय इमारतीचं अनेक वर्षांपासूनचं स्वप्न आकारास आलं आहे. येत्या काळात आधुनिक प्रशासकीय इमारत ही विद्यार्थ्यांसाठी सर्व सुविधायुक्त ठरणार आहे. इतर मागासवर्ग विभागाची स्थापना केल्यामुळे गती मिळाली आहे.

नॉन क्रिमिलिअर मर्यादा 8 लाखांपर्यंत : ओबीसी समाजाला पुढं नेण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. यात प्रशिक्षण, स्वयंरोजगार यांचा समावेश आहे. ओबीसी समाजातील मुलांच्या उज्वल भविष्यासाठी महाज्योतीची निर्मिती केली. पुरेसा निधी उपलब्ध केला आहे. ओबीसी समाजाच्या मुलांसाठी 60 पेक्षा जास्त वसतिगृह सुरू करण्यात आली. महाज्योतीतून प्रशिक्षण घेऊन मुलं विविध स्पर्धा परिक्षेत यश संपादन करत आहेत. ओबीसी समाजाची नॉन क्रिमिलिअर मर्यादा आठ लाखांपर्यंत नेली. ओबीसी समाजाच्या कल्याणसाठी शासन तत्पर आहे, असं त्यांनी यावेळी सांगितंल.

शैक्षणिक प्रगतीचा पाया घालणारा क्षण - चंद्रशेखर बावनकुळे : महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलताना म्हणाले की, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारानं महाज्योती संस्थेच्या स्वतंत्र इमारतीची पायाभरणी झाली आहे. हा ऐतिहासिक क्षण आहे. नागपूरच्या भूमीवर आता ‘महाज्योती’ची भव्य 7 मजली प्रशासकीय इमारत तयार होणार आहे. हा केवळ वास्तूचा नव्हे तर शैक्षणिक प्रगतीचा पाया घालणारा क्षण आहे," असं प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केलं.

शिक्षण, संस्कार, संशोधनाचा पवित्र संगम - मंत्री अतुल सावे : "महाज्योतीच्या प्रशासकीय इमारतीत वाचनालय, समुपदेशन कक्ष, प्रशिक्षण कक्ष, भोजन कक्ष आणि 248 विद्यार्थ्यांच्या निवासाची सोय अशा सर्व सुविधांचा समावेश असणार आहे. या वास्तूत शिक्षण, संस्कार आणि संशोधनाचा पवित्र संगम असणार आहे. नाशिक इथं देखील महाज्योती संस्थेचं प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी 174 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे," असं मंत्री सावे यावेळी म्हणाले.

अशी असेल सात मजली प्रशासकीय इमारत : राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, प्रशिक्षण आणि संशोधनासाठी उभारल्या जाणाऱ्या भव्य प्रशासकीय इमारतीचं बांधकाम नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी) मार्फत होत आहे. महाज्योतीच्या कार्यक्षमतेत आणि सेवाक्षमतेत अभूतपूर्व वाढ घडवणारा हा पायाभूत उपक्रम ठरणार आहे. तळमजल्यावर 500 लोकांच्या क्षमतेचे ऑडिटोरियम, अभ्यास कक्ष, नियंत्रण कक्ष आणि उपहारगृह असणार आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यांवर अधिकारी व कर्मचारी यांची बैठक व्यवस्था तसेच प्रशासकीय सभागृह असतील. ही इमारत आधुनिक तंत्रज्ञान, पर्यावरणपूरक बांधणी आणि कार्यक्षम जागा नियोजनाचा सुंदर संगम ठरणार आहे.

