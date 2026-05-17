'आमच्या सरकारनं मराठा समाजासाठी सर्वाधिक काम केलंय'- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जरांगेंच्या इशाऱ्यावर प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कृषी महाविद्यालयात ‘पुणे ॲग्री हॅकेथॉन’ पारितोषिक वितरण समारंभ पार पडला. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
Published : May 17, 2026 at 8:04 PM IST
पुणे : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) हे 30 मेपासून अंतरवाली येथे पुन्हा आंदोलनाला बसणार आहेत. याबाबत आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता त्यांनी म्हणाले की, “मराठा समाजासाठी सुरू केलेल्या कोणत्याही योजना बंद करण्यात आलेल्या नाहीत. उलट त्या अधिक ताकदीने राबवल्या जात आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून मी आणि एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजासाठी जेवढं काम केलं आहे, तेवढं यापूर्वी कोणत्याही सरकारनं केलेलं नाही. मात्र, लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. त्याला कुठेही आपण थांबू शकत नाही.”
जे अर्जदार नियमांमध्ये बसतात त्यांना प्रमाणपत्र दिलं : यावेळी फडणवीस म्हणाले की, "राज्य सरकारनं मराठा समाजासाठी सातत्यानं विविध योजना राबवल्या आहेत. सारथी सारख्या संस्था तयार करून अनेक मराठा तरुण हे स्पर्धा परीक्षांमध्ये तिथं उत्तम यश मिळवत आहे. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून विक्रमी संख्येनं मराठा उद्योजक तयार करण्यात आले आहेत".
ते पुढे म्हणाले की, “जे अर्जदार नियमांमध्ये बसतात त्यांना प्रमाणपत्र दिलं जात आहे. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या फारशी नाही. व्हॅलिडिटीची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सुरू असून त्यासाठी स्वतंत्र समिती कार्यरत आहे.” सातारा गॅझेट संदर्भातील प्रश्नावर बोलताना त्यांनी सांगितलं की, “हैदराबाद गॅझेटनंतर संबंधित प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाचा अवमान होऊ नये म्हणून कायदेशीर सल्ल्यानुसार सरकार काम करत आहे.”
एक पुरस्काराला दिवंगत अजित पवार यांच्या नावाने देणार : यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, " आज कृषी महाविद्यालय येथे 'कृषी हॅकेथॉन' या उपक्रमात कृषीच्या क्षेत्रामध्ये अतिशय सुंदर असे विविध संशोधन करण्यात आलेले आहे. ते आज मांडण्यात आलं आहे. आज 18 लोकांना याबाबत पुरस्कार देण्यात आला. याचा शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीनं फायदा होईल, त्याचादेखील विचार करण्यात येणार आहे. पुणे कृषी हॅकेथॉनला आता राज्यस्तरीय स्तरावर पुढील वर्षापासून कार्यक्रम होणार आहे. यामध्ये एक पुरस्कार दिवंगत अजित पवार यांच्या नावानं देण्यात येणार आहे". यावेळी मुख्यमंत्री यांना कर्जमाफी संदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले की, राज्य सरकारची कर्जमाफीची तयारी अंतिम टप्प्यात असून यासंदर्भात बैठक पार पडली आहे. काही अतिरिक्त माहिती मागवण्यात आली असून ती आल्यानंतर प्रक्रिया सुरू केली जाईल. 30 जूनपूर्वी कर्जमाफी जाहीर करण्यात येईल."
महाराष्ट्र ड्रग्जविरोधी मोहीम : 16 मे रोजी पार्थ पवार यांनी घेतलेल्या भेटीबाबत बोलताना ते म्हणाले की, “प्रशासन आणि काही राजकीय विषयांवर चर्चा झाली. आम्ही मित्रपक्ष आहोत, त्यामुळं ही भेट फार मोठी बातमी नाही. ”राजू शेट्टी यांनी केलेल्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले की, “महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा प्रयत्न योग्य नाही. अमली पदार्थांचे संकट हे केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण देशासमोरील आव्हान आहे.” त्यांनी सांगितलं की, "केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशभर ड्रग्जविरोधी मोहीम सुरू केली असून महाराष्ट्र त्यात आघाडीवर आहे.
शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा : कांद्याच्या परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, "आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळं बांगलादेश आणि आखाती देशांकडं होणारी कांद्याची निर्यात कमी झाली आहे. उत्पादन वाढलं असून खरेदीदारांची संख्या कमी असल्यानं कांद्याचे दर घसरले आहेत. केंद्र सरकारनं कालपासून साडेबारा रुपये प्रति किलो दराने कांदा खरेदी सुरू केली आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे".
हेही वाचा -
- 'जोपर्यंत गाव सोडून धनगर समाज मुंबईत एकत्र येत नाही तोपर्यंत.....' धनगर आरक्षणाविषयी काय म्हणाले मनोज जरांगे पाटील?
- रंजना नागपूरकर प्रकरणात जरांगे पाटलांची उडी, राज्य सरकारला दिला अल्टिमेटम
- अधिकारी जाणूनबुजून ओबीसी प्रमाणपत्र देत नाहीत; सहा महिन्यात केवळ ३१० कुणबी प्रमाणपत्रं देण्यात आली - जरांगे पाटील