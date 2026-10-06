संविधान नाकारणे ही इंडिया आघाडीची ‘पुढची स्टेप’ मुख्यमंत्री फडणवीसांचा गंभीर आरोप
संविधान नाकारणं हीच इंडिया आघाडीची पुढची पायरी असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
Published : October 6, 2026 at 3:52 PM IST
मुंबई : काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून देशात अराजकतेचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असून, संवैधानिक संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याचं काम केलं जात आहे. संविधान नाकारणं हीच इंडिया आघाडीची पुढची पायरी असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. आज (6 ऑक्टोबर) मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्रालयात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी हा आरोप केला.
संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्था काम करत नाहीत, त्या न्याय देऊ शकत नाहीत, अशी भावना जनतेमध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं फडणवीस म्हणाले. दिल्लीतील आंदोलनाच्या माध्यमातून काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून संवैधानिक संस्थांबाबत जनतेमध्ये अविश्वास निर्माण केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“संस्था कोलमडल्या आहेत, त्या न्याय देत नाहीत,” असं वारंवार सांगितलं जात आहे. त्यानंतर संविधानच न्याय देऊ शकत नाही, अशी भूमिका मांडण्याची पुढची पायरी असू शकते, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी फडणवीसांनी केला.
काँग्रेसचे नेते हातात संविधान घेऊन असंवैधानिक काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. संविधानाबाबत नकारात्मक वातावरण तयार करून लोकशाही नाकारण्याच्या दिशेनं रचना केली जात असल्याचंही फडणवीस म्हणाले. तसेच, कट्टर डाव्यांचं सरकार आणण्याचा हेतू असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
'आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य' :
आदिवासी विद्यार्थ्यांना काँग्रेसच्या कार्यालयातून पोलिसांनी हुसकावून लावल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेटाळून लावला. हा आरोप धादांत खोटा असल्याचे ते म्हणाले. मुंबई पोलीस प्रोफेशनल पद्धतीनं काम करतात आणि चुकीची कारवाई करत नाहीत, असं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या मागण्या सरकारनं मान्य केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी फोनवरून आपल्याशी चर्चा केली असून, नाशिकमध्येही याबाबत जल्लोष झाला, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून राजकारण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
“विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण केलं जात आहे. मात्र, सरकारने विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवले असून सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे,” असे फडणवीस म्हणाले.
पुणे शिक्षक मतदारसंघावर चर्चा कायम :
पुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या उमेदवारीवरून भाजपा आणि शिवसेनेत अद्याप पूर्ण एकमत झालेलं नाही. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करायचे आणि त्याचवेळी चर्चा सुरू ठेवायची, असं ठरल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं. या जागेबाबत पुन्हा चर्चा केली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.