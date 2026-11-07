राज्य सरकारला 'गोकुळ'वर कब्जा करायचा ही भावना चुकीची - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
"गोकुळवर कब्जा करण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही हेतू नाही, वैधानिक कोंडी फोडण्यासाठीच तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला आहे", असं फडणवीस म्हणाले.
Published : November 7, 2026 at 5:40 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 6:05 PM IST
नागपूर : "राज्यामध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्यानं शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात धीर देण्यासाठी आणि शासन त्यांच्या पाठीशी संवेदनशीलपणे उभं आहे, असा भाव निर्माण व्हावा या दृष्टीनं मी आज रात्री आणि उद्यासुद्धा शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधून दिवाळी साजरी करणार आहे", असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ते आज नागपूर येथील आपल्या निवासस्थानी बोलत होते. "आमचे सगळे मंत्री कुठल्या ना कुठल्या गावात जाऊन अशीच दिवाळी साजरी करणार आहेत", असंही ते म्हणाले.
गोकुळवर कब्जा करायचा आहे ही भावना चुकीची...
"गोकुळची निवडणूक झाल्यावर दोन्ही गटांपैकी कोणत्याही गटाकडे कोरम पूर्ण होईल इतकं संख्याबळ नाही. जर कोरम पूर्ण झाला नाही तर अध्यक्षाची निवड करता येत नाही. जर कोणत्याही एका गटानं बहिष्कार टाकला किंवा ते बैठकीला आलेच नाहीत, तर अध्यक्षांची निवडणूक होऊ शकत नाही. निवडणूक निश्चित होऊन जेव्हा तारीख ठरली, तेव्हा एक गट उपस्थित नव्हता; त्यामुळेच ती निवडणूक होऊ शकली नाही. कोर्टात हे प्रकरण गेल्यानंतर 10 तारखेला निवडणूक घेण्यास सांगितलं होतं. मात्र, पुन्हा कोरम पूर्ण झाला नाही तर 'कोरमशिवाय निवडणूक घ्या' असं कोर्टानं म्हटलं नव्हतं. त्यामुळे तशी निवडणूक पुन्हा होऊ शकत नाही. गोकुळच्या कायदेशीर बाबी पाहिल्या तर, सलग तीन वेळा निवडणूक झाली नाही तर सर्व अधिकार डीडीआरला मिळत असतात आणि त्यानंतर निर्वाचित लोकांना ते अधिकार राहत नाहीत. म्हणूनच, तो कोरम पूर्ण करण्यासाठी मतदानाचा अधिकार देऊन काही तज्ज्ञ लोकांना नियुक्त करण्याचा हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. दोन्ही बाजूंना कोरमइतकी मतं नसल्यामुळेच हा वैधानिक प्रश्न निर्माण झाला आहे. तो कोरम पूर्ण करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला असून राज्य सरकारला गोकुळवर कब्जा करायचा आहे, ही भावना पूर्णपणे चुकीची आहे."
आपापसात बसून निर्णय घ्या..
"गोकुळची निवडणूक ही पाच हजार मतदारांपुरती मर्यादित असून केवळ एका जिल्ह्यात आणि काही तालुक्यांतच त्याचा प्रभाव आहे. त्यासाठी राज्य सरकार खूप आतुर आहे, असं काही नाही आणि राज्य सरकारला हे करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. दोन्ही गटांनी एकत्र येऊन निर्णय घेतला, तर या लोकांची त्यांना गरज देखील पडणार नाही. त्यांनी आपापसात बसून निर्णय घेतला, तर सरकार कोणालाही तिथे पाठवणार नाही. सरकारला फक्त आपली वैधानिक जबाबदारी पूर्ण करायची आहे. जर वारंवार कोरमअभावी बैठक स्थगित झाली, तर सर्व अधिकार शेवटी सरकारकडेच येणार आहेत आणि डीडीआरच्या माध्यमातूनच या सगळ्या गोष्टी पुढे होणार आहेत. ही काय एवढी मोठी संस्था नाही, मात्र चांगली संस्था आहे. आम्हाला यामध्ये इतका रस नाही आणि गोकुळच्या निवडणुकीचा राज्याच्या राजकारणावर काहीही फरक पडत नाही. त्यामुळे या विषयाला कोणताही राजकीय रंग देणं योग्य नाही. त्यांनी आपापसात बसून प्रश्न सोडवला आणि वैधानिक पेच निर्माण झाला नाही, तर आम्हाला त्यामध्ये कोणताही रस नाही."
गोकुळवरून सेना नाराज नाही
"गोकुळच्या विषयावरून शिवसेना नाराज नाही. हा राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला सामूहिक निर्णय आहे. हा निर्णय होत असताना महायुतीमधील चारही पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. या विषयावर महाधिवक्ता आणि कायदेशीर तज्ज्ञांसोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव आल्यानंतर सुनेत्राताई पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मी, आम्हा तिघांमध्ये चर्चा झाली आणि तिघांच्या स्वाक्षरीनेच हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला आहे. शासन म्हणून घेतलेला हा निर्णय आणि प्रस्ताव असल्यामुळे यामध्ये कोणाच्याही राजी किंवा नाराजीचा प्रश्नच येत नाही. केवळ वैधानिक जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठीच हा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे."
काँग्रेसवर ही वेळ...
"होय, काँग्रेसवर ही वेळ आली आहे. एका स्थानिक सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीला राष्ट्रीय मुद्दा बनवण्याची वेळ सध्या काँग्रेसवर आली आहे. त्यांना केवळ हा राजकीय मुद्दा बनवायचा आहे, आम्हाला यात कोणतेही राजकारण करायचे नाही."
भूषण गवई यांच्यासमोर तथ्य मांडलं नाही
"माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे घेण्यात आलेलं मत हे सतेज पाटील यांनी त्यांच्यासमोर मांडलेल्या तथ्यांच्या आधारावर आहे. जर त्यांचं संपूर्ण मत वाचलं, तर त्यांच्यासमोर खरी परिस्थिती कुठेच आणून दिलेली नाही, हे लक्षात येतं. दोन्ही गटांकडे कोरम पूर्ण करण्यासाठी पुरेसं संख्याबळ नाही, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब त्यांच्या नजरेस आणून दिली गेली नाही. त्यामुळे ते एकतर्फी मत घेण्यात आलं आहे. न्यायालय या प्रकरणात काय निर्णय घेईल, याबद्दल मी आता काही सांगू इच्छित नाही आणि तसं सांगणं बरोबरही नाही. न्यायालय आपली कायदेशीर बुद्धी वापरून योग्य तो निर्णय करेल. शासनानं घेतलेली वैधानिक जबाबदारी योग्य की अयोग्य, हे न्यायालयच ठरवेल", असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. "दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते यावर निर्णय घेतील. शरद पवार साहेबांसारखे मोठे नेते तिथे आहेत, तसंच सुनेत्राताई पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे आहेत. ते त्यांचा निर्णय घेतील, त्यामध्ये आम्ही बोलणं योग्य नाही. त्यांना असा काही निर्णय घ्यायचा असेल तर ते आमच्याशी नक्कीच बोलतील; कारण महायुतीमध्ये आम्ही सर्वात मोठा पक्ष आहोत. ते जेव्हा आम्हाला याबद्दल सांगतील, तेव्हाच आम्ही आमची प्रतिक्रिया देऊ."
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