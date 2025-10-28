ETV Bharat / state

विजयी उमेदवारांवर जात वैधता प्रमाणपत्राची राहणार नाही टांगती तलवार; मंत्रिमंडळानं घेतला महत्त्वाचा निर्णय

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याआधीच सरकारनं इच्छुक उमेदवारांना आनंदाची बातमी दिली. तसेच सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे ब्रॅाडगेज रेल्वे मार्ग प्रकल्पाकरिता निधीची तरतूद केली आहे.

local body elections
प्रतिकात्मक (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 28, 2025 at 5:49 PM IST

2 Min Read
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमधील विजयी उमेदवांरावर जात वैधता प्रमाणपत्राची टांगती तलवार असते. वेळेत प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर कारवाई होण्याची भीती असते. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरा राज्य सरकारनं विजयी उमेदवारांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींसाठी तसेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळणार आहे. याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

दोन्ही अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेनं काढण्यात येणार- मंत्रिमंडळाच्या आज बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार आता मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच तत्पूर्वी त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1969 मधील तरतूदीत सुधारणा करण्यात येईल. हे दोन्ही अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेनं काढण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.


सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव धार्मिक पर्यटनाला मिळणार बळ- सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे ब्रॅाडगेज रेल्वे मार्ग प्रकल्पाकरिता 3 हजार 295.74 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकाला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 50 टक्के हिस्सा म्हणजेच 1 हजार 647 कोटी 87 लाख रुपयांचा अधिकचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या तुळजापूर शहर शक्तीपीठ रेल्वे मार्गाशी जोडले जाणार आहेत. यामुळे विविध राज्यातून येणाऱ्या भाविकांची सोय होणार आहे.


1 हजार 647 कोटी 87 लाख लाख रुपयांची नव्यानं तरतूद- धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे तुळजाभवानी मातेच्या दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात. या भाविकांची सोय व्हावी यासाठी सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा रेल्वेमार्ग ब्रॉडगेज करण्यात येत आहे. यासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के म्हणजे 452.46 कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहभागाला 10 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, आता विविध कारणामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाल्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने 3 हजार 295 कोटी 74 लाख रुपयांचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर केलं आहे. यामध्ये 1 हजार 647 कोटी 87 लाख रुपयांचा राज्य सरकारचा हिस्सा देण्याची रेल्वे प्रशासनानं विनंती केली आहे. त्यानुसार सुधारित अंदाजपत्रकाला मान्यता देण्यात आली. ही रक्कम टप्प्याटप्प्यानं केंद्र सरकारला उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

TAGGED:

